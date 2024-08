Marco Antonio Vázquez Villanueva

Me estás oyendo inútil…

Pregunta a bote pronto, ¿cómo se llama el diputado federal de su distrito?, ándele, así como usted patinaron 9 de los diez conocidos a los que cuestionamos lo mismo, cinco de esos 9 ni siquiera lo recordaron dándoles un tiempo, no lo trajeron a su mente a pesar que hace unos meses fue candidato a presidente municipal y obtuvo muchos votos.

La situación no es exclusiva para el distrito de Victoria, las encuestas al respecto nos detallan que a nivel nacional sucede lo mismo y la razón es simple, los Diputados solo salen a la calle en campaña y algunos ni eso ya que ganan por las inercias de las elecciones federales, por la marca dicen ahora, otros más triunfan al “colgarse” de candidatos a alcaldes, así que pocos, muy pocos realmente, están de legisladores porque el pueblo lo desea.

El escenario es más triste cuando a los conocidos se les pregunta por el Diputado o Diputada local que los representa en el Congreso del Estado, se supone deberían tener más cercanía, recordarlo, pero los datos son similares, uno de cada diez no batalla para mencionarlo, si lo interpretamos sería algo así como 10 de cada cien los que le conocen mientras el resto difícilmente sabe quien lo representa, la razón es la misma, después de que ganan no salen a la calle, no vuelven a pisar las colonias de su distrito, a lo mucho abren una casa de gestión, a lo mucho porque la mayoría no lo hicieron.

Si, podríamos generalizar y agregarle a los motivos de que nadie los recuerde el que no sirven para nada, tenemos la certeza de que en pocos casos habremos de cometer una injusticia, así que le ofrecemos una disculpa al afectado o la afectada y también pedirles que no se lo tomen tan a pecho, es la cruda realidad de los números, hace algunos años 8 de cada 100 apenas sabían el número de Diputados federales, agregar y casi con la seguridad aunque sea pura especulación por el momento, que en Tamaulipas quienes conocen cuántos Diputados locales nos representan todavía deben ser mucho menos, obvio, a pocos les importa, no lo toman como un dato o algo útil… ni a ellos o a ellas.

Por supuesto, el poder legislativo es de lo más importante que existe en un gobierno, es donde se construyen las leyes que garantizan un desarrollo armónico de la sociedad, se revisan las que ya existan para modernizarlas, pero además, esto dice la teoría aunque no se ha comprobado nunca en la práctica, son los encargados de fiscalizar los recursos, procurar que cada centavo público se invierta de manera correcta, también de descubrir a quienes no lo hagan bien y tomar las medidas pertinentes para que el pueblo no sufra malos gobiernos, es decir, podrían actuar para librarnos de ejecutivos municipales, estatales o federales (según sea el caso) que solo piensan en asaltar presupuestos.

Y otra vez, ¿alguien recuerda quien es su Diputado?, por eso sorprende tanto escándalo por el reparto de las plurinominales, del color que sean, no nos han servido para nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual.

No, no, se equivoca si la piensa que la critica es solo para desacreditar un poder o como un grito estilo Paquita La del Barrio, en eso de Me estás oyendo inútil, no va por ahí; primero porque es imposible, estos políticos (otra vez las encuestas) son los más desacreditados en el pueblo de tal forma que contando verdades a lo mucho que se puede llegar es a agregarle una raya más al tigre; después lo que pretendemos como segundo punto, es que todo lo vean con el objetivo de construir, para que la siguiente legislatura, la Federal y la local, cada uno de sus miembros ya no se queden en sus curules, que salgan a las calles para que vean lo que necesita el ciudadano, lo que demanda la gente en general, le aseguro que de esa manera aprobarán mejores leyes y mejorarán sus gestiones, es más, hasta es probable que obtengan más información que les permita vigilar el uso correcto de los dineros públicos de manera eficiente.

Exacto, Tamaulipas ya no aguanta un congreso pasivo, México menos, ya no se podrá soportar un poder legislativo que se mueva de acuerdo a intereses facciosos, peor aún, a ocurrencias o sueños guajiros de algunos de ellos.

Para cerrar, y por lo pronto, hay que hacer votos para que el reparto de los espacios de representación proporcional, las llamadas pluris, no dividan más al país, que las controversias se diriman en los tribunales, vaya pues, que no haya más divisionismo por la conformación de las siguientes legislaturas, digo, no hay razón para que el pueblo se ponga a discutir por el tema como si sirvieran para algo…

LA ELECCIÓN DE NUEVO LAREDO… mucha torpeza y bastante mugrero va despilfarrando la forma como se está definiendo la elección en Nuevo Laredo, soberbia y capacidad política como la que se mostró en Ciudad Victoria es lo que les ha faltado…

CONTRATARÁ GOBIERNO DE TAMAULIPAS MÁS POLICÍAS… De manera permanente, el área de reclutamiento de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) trabaja activamente en Tamaulipas y a nivel nacional para incrementar el estado de fuerza de la Guardia Estatal y de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

La encargada de esta área, Denise Torres Marín, dio a conocer que actualmente se cuenta con más de 200 vacantes para aspirantes a la Guardia Estatal y 50 para los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad; para ambos, la edad máxima es de 40 años.

El proceso de reclutamiento, explicó, inicia con la recepción de documentos y una búsqueda en Plataforma México para verificar que la o el aspirante no cuente con antecedentes policiales negativos.

En la siguiente etapa deberán pasar los cinco exámenes en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza: médico, toxicológico, psicológico, socioeconómico y polígrafo; una vez aprobados pueden integrarse a los Cursos de Formación Inicial.

Estos cursos se realizan en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) y cuentan con una duración de seis meses para Guardia Estatal y tres para los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad; durante el mismo, se otorga apoyo de hospedaje, alimentación y servicio médico.

Destacó, que el pasado mes de julio se otorgó el segundo incremento al personal operativo, actualmente, el sueldo mensual antes de impuestos es de 25 mil 176 pesos para Guardias Estatales y 17 mil 836 pesos para custodios y Guías Técnicos.

Las personas interesadas pueden comunicarse a la línea gratuita: 800 122 2336 o a las páginas oficiales de Facebook e Instagram: Únete a la Guardia Estatal Tamaulipas para recibir mayor información y conocer los horarios y sedes de los módulos móviles de reclutamiento.

RECTOR DA BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE LA UAT… Este lunes 19 de agosto la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda sus actividades escolares en todas sus facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias en sus ocho sedes universitarias distribuidas en todo el estado.

Con ese motivo, el rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, da la bienvenida a la comunidad estudiantil que se reincorpora a sus clases, así como a estudiantes de nuevo ingreso.

A quienes por primera vez inician su formación en la casa de estudios, el rector les desea el mejor de los éxitos, subrayando que ingresan a la mejor institución de educación superior de nuestra entidad, en la que serán parte de una juventud activa y comprometida que participa día a día en la transformación de Tamaulipas y de México.

Dámaso Anaya ha hecho hincapié en la responsabilidad que tienen los estudiantes como agentes de cambio en la sociedad, y que la apertura del ciclo escolar representa también una oportunidad única para su desarrollo académico, cultural, recreativo, social y deportivo.

El rector ha resaltado también el compromiso de la UAT de ofrecer a la sociedad una educación humanista reconocida por su alta calidad académica.

Alrededor de cuarenta mil estudiantes inician sus actividades en programas de licenciatura, posgrado y bachillerato, así como más de dos mil setecientos docentes distribuidos en las veintiséis dependencias académicas de la UAT.

Este sólido despliegue refuerza la posición de la UAT como la universidad pública más grande y prestigiosa de Tamaulipas.

Este ciclo escolar marca el inicio también del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2024-2028, denominado “La UAT se Transforma”, el cual busca alinear esfuerzos con los objetivos estatales, nacionales e internacionales para construir comunidades sustentables; el plan está enfocado en promover un progreso equilibrado y justo mediante la formación de capital humano especializado con una perspectiva humanista.

El ciclo escolar otoño 2024, programado para iniciar el 19 de agosto y concluir el 6 de diciembre de 2024, incluirá una variedad de actividades académicas y extracurriculares que ofrecerán a los estudiantes la oportunidad de participar en una amplia gama de experiencias educativas.

