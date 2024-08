Por Carlos López Arriaga

Oxxos, ¿estrategia a seguir?

Cd. Victoria, Tam.- Trae buenas noticias el encuentro de FEMSA con las autoridades de Tamaulipas, el gobernador VILLARREAL ANAYA y la llamada Mesa de Coordinación en materia de seguridad.

Hace sinergia una diversidad de elementos, todos de orden positivo, entre ellos (1) la buena voluntad de AMÉRICO, aunque también (2) el peso que tiene la corporación neoleonesa propietaria de dicha cadena y (3) su buena relación con la doctora SHEINBAUM, sin olvidar (4) el haber metido en su equipo al abogado ROBERTO CAMPA CIFRIAN como Director de Asuntos Corporativos,

Cargo al que llegó con una larga trayectoria en el servicio público, dos veces diputado, federal, Procurador del Consumidor, fugaz secretario del Trabajo en 2018 y, sobre todo, se le recuerda como candidato presidencial en 2006, por Nueva Alianza.

Las negociaciones entre los organismos de seguridad en Tamaulipas y grupo FEMSA siguen alcanzando metas y se diría que llegando a buen puerto. Asumen compromisos y proyectan sus tareas hacia el mediano plazo.

Lo mismo en la cadena OXXO que en OXXO-gas, el grupo empresarial tiene presencia importante en Tamaulipas, sin olvidar a la embotelladora Coca-Cola. Sus números en la entidad hablan por sí mismos.

La corporación, en su conjunto, genera 10 mil 470 empleos directos y 10 mil 480 indirectos, tiene dos plantas refresqueras, seis centros de distribución y 21 mil 764 puntos de venta, así como 1,174 tiendas Oxxo, ocho estaciones Oxxo Gas y dos más que estarían por activarse en Nuevo Laredo.

OTROS QUIEREN…

Aunque todo será más bello y memorable todavía cuando el éxito de FEMSA, sus embotelladoras y sus OXXOS se pueda convertir en un estándar de aplicación general en todos los negocios.

Particularmente, en el vulnerable sector de las MIPYMES, urbanas y rurales, micro, pequeñas y medianas empresas. Según el INEGI, el 90% de los negocios.

Pero la cadena OXXO no es la única en problemas. Su antigua asociada SIX, propiedad de la cervecera HEINEKEN, reporta también amenazas reales en materia de seguridad.

Caso reciente, el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, donde han tenido que cerrar 12 establecimientos por la misma razón que inspiró la retirada temporal de los OXXOS en Nuevo Laredo. Cobro de piso.

Por igual se trata de un consorcio poderoso con más de 20 mil sucursales en todo el país. De ese tamaño es el desafío que enfrentarían los gobiernos estatales y federal, si los señores de HEINEKEN decidieran seguir el camino de OXXO. Levantar sus carpas, bajar cortinas, retirarse por falta de garantías.

En ambos casos, como el de los productores de limón en Michoacán, el diagnóstico es el mismo. La presencia de un sistema de tributación privada, paralelo al SAT, cuya acción recaudatoria vulnera (o, de plano, anula) las condiciones de rentabilidad a empresas de todo tipo, del campo y la ciudad.

Las asociaciones de citricultores en dicha entidad hubieron de recurrir al paro, con protestas masivas para que el gobierno de la república atendiera su problema. El fenómeno afecta a todas las entidades federativas, de distintas maneras y con diverso grado de intensidad.

Tan solo en el Estado de México se calcula que existen 25 grupos dedicados a la extorsión. Justo es recordar que le quedan unas cuantas semanas al gobierno de los “abrazos, no balazos”.

¿CAMBIO DE MÚSICA?

Ciertamente, la doctora SHEINBAUM maneja con sordina sus planes en esta materia tan delicada como es la seguridad nacional. O bien, cuando habla de ello, se ajusta al librito y repite, palabra por palabra, la visión más ortodoxa de LÓPEZ OBRADOR.

Se remite entonces a ponderar el combate a la criminalidad por la vía de la justicia social, habla de atacar las causas y nos recuerda que la estrategia persecutoria ya fue implementada sin éxito por los gobiernos de FOX, CALDERÓN y PEÑA.

Lo cual se presta a diversas lecturas. Los medios interpretan dicha actitud como una muestra de disciplina, aunque no necesariamente de obediencia. Recordando además que la doctora así se ha comportado desde siempre en el control estricto de sus emociones y la expresión de las mismas.

Para lo cual tiene motivos irrebatibles. Solo podrá clarificar sus propósitos cuando tenga el poder pleno de hacerlos valer. Buscará exteriorizar sus planes solamente cuando pueda operarlos. Antes no es aconsejable

Se menciona incluso que CLAUDIA se atiene al único papel viable. Aguardar al primero de octubre; esperar a ver cruzada la banda tricolor en su corazón.

Por supuesto, esto implica para ella un cierto sacrificio de su imagen pública. Lo que de entrada es una prueba de su fortaleza, en algunos sectores se interpreta como debilidad, timidez, subordinación, incluso. Quienes piensan, así no la conocen o tal vez no hayan observado bien la película completa.

Como ocurre en el póker, hasta que muestre las cartas sabremos de su juego. De su sensatez ha dado pruebas sobradas. No tiene mando sobre administración alguna. Aún no asume la comandancia de las corporaciones castrenses, incluyendo la Guardia Nacional.

La impresión general es que mientras llega el momento, habrá de permanecer inmersa en una especie de alerta prudente. Atenta pero expectante. La “mirada zen” de CLAUDIA.

Pero esto cambiará el día que jure respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Cuando dirija su primer mensaje a la nación. Todo a su tiempo, entonces veremos.

