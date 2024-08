Análisis Político

Antonio Frausto

Chapulineo legislativo

Por más reproches de los partidos políticos afectados, exhibición en los medios de comunicación y señalamientos de los ciudadanos en las redes sociales, siempre es lo mismo al iniciar cada periodo legislativo tanto federal como local y vemos el chapulineo legislativo.

Y es que lamentablemente es una práctica muy común en nuestra política “mexicana” e incluso algunos dirán que es ya una tradición, el que mujeres y hombres que accedieron a una curul, para el Senado, la Cámara de Diputados o los Congresos Locales, ya sea ganada en las urnas o por representación proporcional, decidan por convenir a sus intereses abandonar la bancada del partido que representan para sumarse a otro.

Eso fue lo que sucedió con Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Herrera, senadores ex perredistas que fueron presentados por la mismísima presidenta electa Claudia Sheinbaum, como nuevos integrantes del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta.

La incorporación de este par de legisladores a la coalición legislativa de la 4T, no es para menos, pues con su llegada, los morenistas se quedan a un senador o un voto, de alcanzar la mayoría calificada en el Senado, el cual seguramente obtendrán y les permitirá realizar todo, todo lo que deseen sin ningún problema.

Pero el tema de esta columna no es resaltar que los diputados y senadores de la transformación, ya no tendrán pretexto para derogar, modificar o inventar las leyes necesarias para consolidar el segundo piso de la transformación como se ha pregonado. Sino la falta de ideales, principios y valores, en pocas palabras de lo sinvergüenzas que son nuestros políticos para cambiar de un día para otro, así de literal, su forma de pensar.

Y es que la famosa frase de “nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos” adjudicada popularmente a Álvaro Obregón, sigue más vigente que nunca, si bien no siempre se hace por dinero, quizá por otros intereses, desde promesas de una futura candidatura hasta posiciones para su gente en la estructura gubernamental.

Pero lo saltos de bancada no solo se dieron en el Senado, también en el Cámara de Diputados y entre los mismos aliados, cuando 21 diputados entre petistas y ecologistas se sumaron al grupo morenista, lo que en total suman 257 legisladores a los colores guinda y en automático presidirán los tres años la Junta de Coordinación Política por tener como partido político la mayoría absoluta, es decir, la mitad del total de los diputados más uno.

Entonces cuando todos o por lo menos muchos ciudadanos se preguntan ¿por qué las cosas siguen así cada tres o seis años?

¿Por qué no crear en la legislación? o ya por lo menos en el reglamento de las Cámaras baja y alta, en donde se prohíba que los legisladores cambien de grupo parlamentario por lo menos en el primer año de legislatura.

Justo por eso, porque no les conviene a nuestros políticos, porque el brincoteo legislativo se ajusta a los que se encuentran en el poder en ese momento. El punto es ¿pues no que ellos si son diferentes? que no son iguales a los políticos neoliberales de antes, que solo robaban y saqueaban al país.

Pues parece que por lo menos en el chapulineo político no, lamentablemente a veces olvidamos que por más que digan que enarbolan ciertas banderas o causas o vistan de ciertos colores, al final de cuentas siempre privilegian sus intereses, pues sencillamente, son políticos.

SE VIENEN LOS INFORMES

Como ya es una tradición, durante los primeros días de septiembre, los alcaldes tamaulipecos realizan sus informes de gobierno, para dar a conocer el trabajo efectuado durante el último año en la administración municipal.

En el caso de Victoria, ya se pueden ver en redes sociales algunos promocionales del Gobierno Municipal que encabeza Lalo Gattás, en donde se resalta la labor hecha por el presidente y su equipo de trabajo en áreas como el alumbrado público, la recolección de basura, la limpieza de parques y jardines y el recarpeteo asfáltico, que forman parte de los servicios públicos.

Si bien, hay que mencionar qué a la capital aún le falta para volver a ser, aquella ciudad bonita, limpia y amable que fue en antaño, también hay que reconocer que se encuentra en mucho mejores condiciones que hace tres años, cuando la administración panista, primero con Xico González y luego con Pilar Gómez, la abandonó a su suerte, con la complacencia del gobierno estatal en turno.

Con la reelección de Lalo Gattás y el reforzamiento de su equipo de trabajo con elementos respaldados por el Gobierno del Estado y el mismo gobernador Américo Villarreal para la próxima administración 2024 – 2027, las expectativas son favorables, mucho más si le sumamos que la Presidencia de la República será nuevamente para Morena.

Luego de un primer año muy complicado, donde incluso fue perseguido político por el cabecismo, de un período de aprendizaje normal en todo gobernante y sin recursos extraordinarios, hoy el alcalde ya no tiene pretextos, pues de no suceder nada extraordinario, en los próximos tres años se alinearán los astros y se tendrán las condiciones para generar un mayor desarrollo económico y social en la capital, con servicios públicos de calidad, para que la gente vuelva a decir orgullosa, soy de Victoria, ciudad bonita, limpia y amable.

SUELO LEGAL, PATRIMONIO SEGURO

Pero no todo son temas políticos, también hay temas sociales y positivos para los tamaulipecos, cómo el anuncio de que familias de Matamoros del fraccionamiento Unidos Avanzamos recibieron terrenos, a través del programa “Suelo Legal, Patrimonio Seguro” de ITAVU, luego de 25 años de larga espera.

Con estas acciones el anhelo de estas familias se hizo realidad, gracias a este importante programa impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, una muestra más de que esta administración estatal si privilegia el humanismo, pues en el centro de sus políticas públicas, sin duda que está el bienestar de los tamaulipecos.

Otra noticia sin duda positiva, fue lo informado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que no sólo busca preparar a las y los jóvenes en las aulas, sino de una manera integral, con actividades artísticas, culturales y deportivas.

Por ese motivo se anunció que la Máxima Casa de Estudios en coordinación con el equipo de futbol Correcaminos, llevará a cabo visorias en las facultades y unidades académicas de todos los campus de la Universidad, sin duda una gran oportunidad para captar talento joven, incluso de aquellos con cualidades para llegar a ser futbolistas profesionales.

La idea es que los jóvenes elegidos se integren a los equipos profesionales de la Liga TDP, Segunda Premier, Liga de Expansión y la Selección Universitaria, de acuerdo con sus habilidades y edad.

Las visorias están abiertas a estudiantes varones nacidos entre los años 2000 y 2006, y a estudiantes mujeres nacidas entre agosto de 2002 y septiembre de 2009. Enhorabuena para todas y todos aquellos que asistan a probarse para formar parte de los equipos del Correcaminos.

