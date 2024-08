Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se los dije…

El Fiscal General del Estado, Irving Barrios, presentó en conferencia con la prensa los avances de la investigación sobre el asesinato del empresario matamorense Julio Almanza Armas, videos, fotos y la casi certeza de que no fue ejecutado por sus declaraciones en torno a la inseguridad y cierre de los Oxxos ya que la planeación de ese evento la iniciaron desde el 4 de julio y la llevaron a cabo el día 30 del mismo mes, después de ello detalló que existe una recompensa por un millón de pesos a quienes ofrezcan información real que sirva para resolver el tema y encontrar al asesino.

Se los dije, la instrucción que se giró desde la oficina principal de quien manda en el Estado fue contundente, aclarar el caso, no dejar dudas sobre el mismo, sobre todo, dejar constancia de que el pasado y presente no son iguales, es más, ni siquiera dejar sospechas de ello.

El Fiscal de Tamaulipas también fue cuestionado sobre los hechos registrados la semana pasada en Ciudad Victoria, la historia es similar, se trabaja y afirmó que pronto se habrá de ofrecer más detalles de los casos.

Por supuesto, nada se ha logrado todavía, este tipo de avances los hemos visto, escuchado, y revisado en cientos de casos y por los siglos de los siglos, es más, no se conoce a ciencia cierta si algún día se han pagado las recompensas que han ofrecido en el pasado, tampoco cuántos casos se han resuelto por esa vía, la sospecha es que muy poquitos.

Y sin embargo lo trascendente en la conferencia que ofreció el Fiscal este miércoles 28 de agosto, pasado el mediodía, no son los datos que se ofrecieron, ni la espectacular recompensa, no, lo que vale es el cambio de actitud, porque de estar enclaustrados han salido a cumplir con una de sus primeras obligaciones que es dar la cara y mostrar los resultados que lleven.

No, no crea que eso es para aplaudirse, simple y llanamente cumple con una obligación y sigue una estrategia para el resultado esperado por la sociedad, pero si es de resaltar que parece estar olvidando sus años y felices días en el cabecismo, aquellos en los que no tuvo ninguna necesidad de presentarse a la sociedad, menos ofrecer conferencias o trabajar en resultados o avances de resultados hacía la sociedad, no, en aquellos tiempos solo actuaban de esta manera en casos que le interesaban al prófugo y deben ser muy contadas las entrevistas que ha dado el funcionario en este tipo de formatos.

Para resumir, todo parece indicar que el Fiscal, por encargo, presión o ganas de dar resultados, ahora sí, exhibió la intención de su dependencia de esclarecer el asesinato de Julio Almanza, no se si realmente lo vayan a lograr, lo que parece evidente es que hay consigna, orden de resolverlo pronto e Irving Barrios no ha tenido más que atender el llamado, se los dije, el tema por la importancia del personaje no se quedaría en el aire ni tardaría mucho en aclararse, el prestigio y la confianza de toda una administración estaba en juego y, créalo, no se van a dar el lujo de confiar solo en lo que quiera aportar un hombre del pasado, por más que se le vea una actitud diferente, por más que ahora sí presente trabajo y ofrezca lo mismo en los otros casos sonados de los últimos días es casi un hecho que se apoyarán por otras vías, insisto, los hombres de pasado se quisieron meter a desestabilizar levantando sospechas contra esta administración y han caído en su propia trampa…

GOBIERNO DE TAMAULIPAS ESCUCHA A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES… Con el objetivo de escuchar sus necesidades y generar acciones de gobierno que favorezcan su crecimiento, la secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, se reunió en la ciudad de Matamoros con integrantes de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN).

“El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya es un gobierno humanista que sí escucha a los ciudadanos y a sus gremios; es por esa razón que me encuentro reunida con esta Unión de Comerciantes para recoger sus inquietudes y posteriormente; brindarles oportunidades de desarrollo económico”, explicó la titular de la Hacienda Estatal.

Lozano Rodríguez mencionó que su interacción con diversas Cámaras y Asociaciones Civiles de Tamaulipas tiene su origen desde su formación en el Servicio de Administración Tributario (SAT), en seguida como diputada federal y ahora desde la titularidad de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, por lo que manifestó su apertura por seguir realizando este tipo de encuentros.

REHABILITA GOBIERNO DE GATTAS PAVIMENTOS… En intensa semana de acciones, la Secretaría de Obras Públicas Municipales reparó, del 19 al 23 de agosto, 33,800 metros cuadrados de vialidades con beneficio directo para 12, 700 habitantes de cinco colonias y cuatro ejidos de Victoria.

Con trabajos de bacheo se rehabilitaron transitadas calles en colonias y zona centro de la ciudad restaurando 7,000 m2 en Avenida del Estudiante entre Justo Sierra y Boulevard Guadalupe Victoria, calle Berriozábal 8 y 10 y calle 19 entre Berriozábal y Anaya en la col. Pedro José Méndez.

En el primer cuadro de la ciudad se bacheó en calle 20 entre Juárez y Zaragoza, calle 14 entre Hidalgo y Juárez, en Zaragoza 15 al 17, calle Abasolo 17 y 18, calle 23 entre Amado Nervo y Salvador Díaz Mirón y 9 y 10 Abasolo, en total 10,500 habitantes resultaron beneficiados con estas obras.

En cuanto a trabajos de rastreo y nivelación se mejoraron 26,800 m2 de caminos rurales en los ejidos La Presa, 21 de Mayo, 18 de Marzo y Mariposas y Magüiras, también se mejoró la calle Rubén F. Morales entre Ciruela y Jade del Frac. Marte R. Gómez, fueron 6 calles, 3 caminos rurales y 2,300 beneficiarios.

TENDRÁ UAT PREPA EN NUEVO LAREDO… Por unanimidad, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó el contrato para que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) opere la Preparatoria Municipal, con lo cual será la primera vez que la máxima casa de estudios del estado ofrezca educación media superior en esta ciudad fronteriza.

El rector, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, refirió que este hecho marca un hito al unir esfuerzos entre el Ayuntamiento y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo cual se traducirá en un beneficio directo para la juventud y la sociedad neolaredense.

Reconoció el respaldo de la alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y del cabildo, para hacer realidad que los jóvenes de Nuevo Laredo tengan acceso a una educación ofertada por la UAT.

“Esta meta es un gran logro para la educación en Tamaulipas y para Nuevo Laredo”, subrayó el MVZ Dámaso Anaya.

Luego de celebrar la sesión de la Junta de Cabildo, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal hizo el anuncio oficial de que, por unanimidad, fue aprobado el contrato de comodato de la Primera Preparatoria Municipal Autosustentable en Tamaulipas, para que sea operada por la UAT que encabeza el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Aseveró que cristalizar este proyecto es una acción en favor de la educación de los estudiantes de bachillerato de este municipio, y añadió que la nueva Preparatoria Municipal es una institución que contará con un modelo educativo innovador, el cual permitirá brindar una educación de calidad, inclusiva y equitativa a los jóvenes neolaredenses.

El proyecto de la Preparatoria Sustentable de Nuevo Laredo beneficiará a 2,800 estudiantes. Está ubicada en el sur de la ciudad, donde contará con 12 aulas, modernos laboratorios y una serie de instalaciones diseñadas para ser autosustentables, incluyendo paneles solares para generar energía eléctrica y un sistema de tratamiento de aguas residuales.

