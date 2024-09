Marco Antonio Vázquez Villanueva

El rey a muerto, viva la reina…

Con el sexto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador termina un sexenio que fue de locura, muchas cosas buenas, otras no tanto, unas malas y por supuesto que se contar algunas peores, no fue un gobierno perfecto, ni siquiera tuvo autocritica al finalizar, pero si fue un buen gobierno, guste o no, de lo mejor que hemos visto, el respaldo de la ciudadanía no deja lugar a dudas.

Y sin embargo la tarea de evaluarlo ya esta en la cancha del pueblo, en la conciencia de cada uno quedará aceptar con los ojos cerrados lo dicho por Andrés Manuel, creerle que nuestro sistema de salud, el IMSS y el ISSSTE, son lo mejor del mundo y mucho mejor que Dinamarca, o lo que afirmó sobre los pobres que abandonaron esa condición, lo del precio de la gasoilina que dijo no subió o la inseguridad en la cual presumió muchos éxitos, creo que en todos esos temas debemos esperar la voz de Dios, la voz del pueblo.

Lo que es indudable es que Andrés Manuel si evitó la posibilidad de que muchos mexicanos murieran de hambre, también presionó para mejores salarios, si nos regresamos seis años podemos decir que no hay duda que elegimos al mejor que estaba en la boleta, con Ricardo Anaya, El Bronco o Meade este México lindo y querido habría estallado en violencia, por lo menos, habría sido mayormente saqueado, la pobreza estaría incontrolable.

Pero le insisto, eso ya pasó, se seguirá juzgando, sin duda al paso de algunos años la historia será la peor en ese sentido, pero todavía no llegan los tiempos, lo que tenemos encima es la transición, AMLO, la leyenda, está por terminar su historia, guste o no comienza a morir políticamente o lo tendrá que hacer por placer antes de que le obligue la cruel realidad, muere el rey, viva la reina.

Y si, esto lo han entendido los políticos, como Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas que ha sido visionario, las tablas de político que en campaña no le reconocieron sus opositores, las ha presumido hasta hartarse, hasta convertirse en el único mandatario cuerudo, de toda a historia, en ser el más querido por el presidente en turno y, de acuerdo a las fotografías, el más cercano y querido por la presidenta electa, por la doctora Claudia, por el futuro.

Cosa pocas veces vista, Américo con su visión evitó traicionar al movimiento transformador y ha caído de pie y firme en su segundo piso, ¿de qué le hablamos?, pues que a un mes de que comience el gobierno de la presidenta Claudia, el gobernador tamaulipeco ya ha estado en la Ciudad de México reuniéndose con los nuevos miembros del gabinete, ayer estuvo con la futura Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y con quien será el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, plantearon la estrategia a seguir, las necesidades del Estado, la propuesta de ida y vuelta, es decir, el gobernador tamaulipeco detalló todo el trabajo que se viene realizando a través de las Mesas de Seguridad y los logros que se han obtenido los cuales colocan a Tamaulipas entre las diez entidades más seguras del país y de allá para acá se ofreció todo el apoyo y presupuestos en los programas director e indirectos que son útiles para controlar la violencia.

“Vamos a trabajar en perfecta coordinación con Tamaulipas, ubicando blancos prioritarios y afinando el trabajo de inteligencia para disminuir aún más los índices delictivos”, le afirmó García Harfuch.

Antes, le decía, Quien Manda en Tamaulipas dialogó con David Kershenobich, futuro Secretario de Salud, y José Antonio Peña Merino, próximo encargado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se dijo que se alinearan las políticas en ambas materias, que habrá mejores resultados.

Y la información desde palacio en la capital de Tamaulipas va en el sentido que reuniones similares se tendrán con todos los futuros secretarios, se presentaran propuestas, se solicitarán apoyos, se recibirá la línea también, se trata de estar en sintonía, con un mismo objetivo para que fluyan más recursos.

Exacto, vendrán los últimos días de AMLO en México, tendrá su lugar y respeto a la investidura más que ganado de aquí a que termine septiembre, pero también este tiempo le servirá para ir comprendiendo que su poder esta por acabar, que políticamente el rey a muerto, viva la reina…

GATTAS, EL TERCER INFORME, USTED TIENE LA ÚLTIMA PALABRA… Este martes 3 de septiembre el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez rendirá su tercer Informe de Gobierno a los victorenses, lo hará el palacio municipal, con los representantes de las fuerzas vivas presentes lo que servirá para una correcta evaluación del mismo.

Se hablará de logros, se hablará de proyectos, en lo filtrado se dará a conocer que en base de trabajo, empeño, dedicación, responsabilidad y un gran cariño por Victoria se logró, con apoyo incondicional del gobernador Américo Villarreal Anaya, iniciar y avanzar en la reconstrucción de Victoria con los siguientes datos:

Con recursos propios logro adquirir 6 camiones recolectores de basura nuevos y gestiono la donación de 3 más de Pemex y con ello logró rescatar el servicio de recolección que hoy en día está al 96% de su eficiencia.

“Hoy, Victoria es una ciudad más iluminada al rehabilitar e instalar más de 27 mil luminarias ultima generación, con lo que ha reducido la disminución de delitos en horas nocturnas.

“En Obra Pública, se logró una inversión histórica de más de 570 millones de pesos que hoy se refleja en una mejor infraestructura urbana.

“Las fugas de agua, fue otra herencia que recibió a través de la COMAPA, pero logro repara 2 mil 200 en su administración, además de cubrir el pago de 300 millones de pesos de los 450mdp que recibió de deuda, por concepto de falta de pago de luz a la CFE y otros compromisos fiscales.

“En el tema de Desarrollo Económico coloco a Victoria como punto estratégico para el turístico al lograr superar la vista de turistas, de derrama económica y obtener el distintivo de Barrio Mágico para ser promovido a nivel nacional e internacional.

“Con la creación de dos centros AMA en la periferia de la ciudad logro llevar Bienestar a más de 26 mil familias con el llenado gratuito de garrafones de agua, entregado 1,800 Tinacos a bajo costo y dota de agua con camiones cisterna a más de 7,500 hogares”.

Esos serán algunos de los logros de Eduardo Gattás Báez, el primero, quizá el único, que logró reelegirse, logró la confianza de la ciudadanía para gobernar tres años a la Capital del Estado.

UAT EVALUARÁ A OTRAS UNIVERSIDADES… Por primera vez en su historia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo la acreditación como Centro para Evaluar y Certificar a Pares Evaluadores de Instituciones de Educación Superior (IES) y Organismos Externos, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

El rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, destacó que esta acreditación nacional es un importante logro que fortalece el prestigio y la consolidación de la UAT como un referente en el ámbito de la educación superior.

De igual manera, subrayó que es un reflejo de las políticas institucionales que promueven la mejora continua, el fortalecimiento académico y el mantenimiento de altos estándares educativos como pilares de la gestión universitaria.

La acreditación como centro evaluador y certificador con el Estándar EC1314 del organismo CONOCER permitirá que la UAT sirva como referencia en la evaluación de competencias para los pares evaluadores y apoye a las instituciones de educación superior en la implementación de sistemas de mejora continua.

Este proceso incluye la identificación de fortalezas y áreas de oportunidad, la emisión de valoraciones argumentadas y la formulación de recomendaciones que contribuyan a la excelencia educativa.

Mediante el estándar de certificación otorgado, la UAT establece su papel central en la formación de pares evaluadores que integran las Comisiones de Evaluadores Externos. Este estándar, que ahora es parte de la misión educativa de la UAT, define con precisión las funciones que van desde la preparación de evaluación y el análisis de la información hasta la formulación de valoraciones y recomendaciones para la mejora continua de los programas educativos.

Esta acreditación confiere a la UAT una distinción académica significativa, que subraya su responsabilidad social y su liderazgo en la promoción de estándares elevados en la educación superior tanto a nivel estatal como nacional.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com