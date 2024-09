Marco Antonio Vázquez Villanueva

Gattás, todo se lo debo a mi manager…

Sin ningún pudor los enemigos del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, afirman que no ha hecho nada, que sin el gobernador Américo Villarreal Anaya esta Ciudad sería un desastre, le restan méritos al trabajo del edil y del cual presentó este martes el tercer y último informe de su primer periodo frente a la administración capitalina, no hay que olvidar que ha sido reelecto al cargo lo que no lograron los mismos que ahora le atacan.

La verdad es que todo lo que dicen los cabecistas, porque son ellos los que quieren golpetearlo, el mismo Lalo Gattás lo ha resaltado, una de sus frases más utilizadas en dicho informe fue el agradecimiento al gobernador, primero por las pavimentaciones, luego por el Fondo de Capitalidad que se utilizó para atender la problemática del suministro de agua potable, también en la limpieza y recolección de basura.

Todo tiene una explicación, no hay suficiente presupuesto en este municipio, con dinero propio alcanza para muy poco, lo mismo pasa en los otros 42 que tiene Tamaulipas.

Exacto, Ciudad Victoria no es el único municipio que recibe apoyos del Estado, los 43 lo hacen, hasta los que se dicen más ricos lo han requerido, no de ahora, es de todos los tiempos, aunque bueno, el sexenio pasado preferían abandonarlos, que se convirtieran en muladares si era necesario (tal como sucedió), todo con el fin de que esos recursos públicos que no se aplicaban engrosaran algunas carteras o eso acusaron muchos diputados y actuales funcionarios estatales.

La situación es normal, mire, en el período panista de Xico González, aquí mismo en Victoria y como ejemplo, el presupuesto de la obra pública municipal no superaba los 40 millones de pesos, nada se recibió del Estado o nunca se notó y la ciudad se convirtió en un asco.

Por ello hay algo que puede presumir esta administración municipal de Lalo Gattás, la buena relación con el gobierno le ha permitido dar resultados y no endeudarse, los datos que se ofrecieron detallan 60 mil apoyos alimentarios, un programa de abastecimiento de agua y alimentos “AMA”, que cuenta con dos centros donde se brinda a la población el relleno de 29 mil garrafones, más todo el trabajo del DIF coordinado por Lucy de Gattás y con el apoyo de la doctora María de Villarreal.

Así es, de una ciudad que se recibió casi cayéndose a pedazos, sin camiones de basura ni lámparas en las calles, se pasó a otra que está casi cubierta en mayor porcentaje en ambos rubros, por lo menos, ya no hay tiraderos en cada esquina y los camiones pasan conforme a sus rutas.

Y otra vez, Gattás reconoce que esto se logró “con el gran apoyo del gobernador Américo Villarreal, hoy tenemos el 96 por ciento de efectividad, diariamente se recolectan alrededor de 320 toneladas de desechos sólidos domésticos y comerciales y en conjunto con el gobierno del Estado está en marcha una inversión de más de 570 millones de pesos, en obras de rehabilitación y pavimentación asfáltica, concreto hidráulico, mejoramiento de vivienda, obras complementarias llevadas a cabo en el sector educativo, techumbres, bardas perimetrales y obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, sumando más de 130 obras realizadas, obras históricas que administraciones pasadas no habían hecho”.

De paso el alcalde también fue agradecido con el presidente, AMLO, por brindar la continuidad del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, “Ya que con ese programa Victoria se ha visto beneficiado y se han llevado a cabo un total de 13 obras de pavimentación, de las cuáles cinco son de concreto y 8 de asfalto, con una inversión de más de 20 millones de pesos, también en lo que se refiere al programa de bacheo permanente se han cubierto más de 3 mil baches, que representan un total de 20 mil metros cuadrados de superficie, en lo que va de los meses de enero a agosto del 2024”.

También habló de la Comapa, “un organismo maltratado por todas las administraciones pasadas”, de cómo se ha recuperado en sus finanzas y el trabajo que se ha podido realizar para tapar fugas y nuevas inversiones.

Posteriormente se refirió al futuro, a una segunda línea del acueducto que se trabaja desde el municipio en la parte que le corresponde y que no tendría éxito, otra vez, sin el apoyo del gobernador porque la inversión requerida para su realización es por el orden de los mil 800 millones de pesos.

“Con ello se acabará con los problemas del suministro de agua para las familias victorenses”.

Entonces, no hay secretos, es una realidad que sin el apoyo del gobernador Américo Villarreal, Victoria estaría derrumbándose, acuérdese de los años aciagos del cabecismo, pero también es una verdad que el alcalde Lalo Gattás ha tenido la virtud de juntarse con él, de gestionar, de trabajar en lo suyo, los enemigos dirán que “todo se lo debo a mi manager”, pero eso siempre implicaba hasta recibir los fregazos por lo que no se hizo en el pasado y no quedarse de brazos cruzados o en la lona, no, al mismo tiempo se debió hacer la parte que corresponde.

Ya lo sé, dirá usted que falta mucho, que Victoria merece más, y tiene razón, esta capital es de las más deterioradas del país, pero no podemos soslayar que a las frases del alcalde las respaldan otros datos, el IMSS, por ejemplo, habla de 56 mil empleos nuevos durante su administración, 70 nuevas grandes empresas este año, el gobierno estatal en sus números colocó a Ciudad Victoria con un crecimiento del 60 por ciento en turismo, el cuarto municipio más visitado y Victoria obtuvo la insignia de “Barrio Mágico” otorgada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo.

Le detallo lo que pasa en la capital porque lo mismo van a repetirle los otros alcaldes, casi de los 43 municipios, y escucharemos lo mismo de sus opositores, “todo se lo deben a su manager”, y que bueno, qué bueno porque van entendiendo que ahora hay un gobernador con otro estilo, que atiende, Américo atiende a todos y no como a quienes ellos idolatraron que no hicieron otra cosa que saquearnos…

CELEBRARÁ UAT 75 AÑOS, LOTERIA NACIONAL LO RECONOCERÁ CON LA EMISIÓN DE UN BILLETE… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebrará el 75 Aniversario de su fundación el próximo año 2025, y en conmemoración, la Lotería Nacional (LOTENAL) emitirá un billete para reconocer la trayectoria de la máxima casa de estudios de la entidad.

El MVZ Dámaso Anaya Alvarado, rector de la UAT, anunció este importante logro luego de sostener un encuentro con el Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez, director general de la LOTENAL, con lo cual este organismo nacional se suma a los actos conmemorativos que se están organizando.

Durante la reunión en la que se consiguió este acuerdo, se destacó que, a lo largo de su historia, la Lotería Nacional ha distinguido a instituciones de educación superior del país con la emisión de billetes conmemorativos, en reconocimiento a su calidad académica y su aportación científica y tecnológica.

En ese contexto, se puso de relieve la función social que ha tenido la UAT desde su fundación en 1950, y que, en la actualidad, bajo la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, vive un proceso de transformación educativa con una visión humanista.

Actualmente, la UAT cuenta con la mayoría de sus programas reconocidos por su calidad a nivel nacional y trabaja para conseguir la certificación internacional de sus carreras, además de fortalecer la vinculación social, pública y productiva que brinde a sus estudiantes mayores oportunidades de desarrollo para enfrentar los retos globales.

Como así lo define el rector Dámaso Anaya en su Plan de Desarrollo Institucional, la UAT es la institución pública de educación superior en Tamaulipas con mayor cobertura, que absorbe una gran parte de la demanda social de educación media superior y superior pública de la región.

Su oferta educativa, la búsqueda de la excelencia, su capacidad de generar conocimiento básico y de frontera y su vinculación la convierten en uno de los actores más relevantes del sistema educativo estatal y pieza clave para alcanzar los objetivos estatales y nacionales.

