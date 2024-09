Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sustituir informes…

En las constantes encuestas que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y otras empresas privadas, queda claro que a los políticos nadie les cree, bueno, a veces uno de 10, dos cuando están de buenas en el pueblo y en excepcionales casos logran la confianza de un 30 por ciento de la población, aunque, hay un fenómeno con la llegada de Morena al poder, el presidente sube hasta 7 de cada 10, algunos gobernadores como Américo Villarreal casi alcanzan ese número, pero son los garbanzos de libra.

Por supuesto, en cuanto a desconfianza recibida, nomás en competencia con las policías se encuentran los diputados, los locales y federales, también los senadores, los legisladores andan en números cercanos al 80 por ciento de la población que les manifiestan tiene una enorme desconfianza o por lo menos desconfianza en ellos, y para corroborar le aseguro que ninguno de ustedes le dejaría las llaves de la casa a uno esos políticos.

En mexicano eso significa que ocho de cada 10 personas consideran que los políticos sirven para nada o para estorbar, eso cuando no andan robándose el dinero del pueblo o hasta preparándose para delinquir, pero no para lo que son electos.

El origen de la desconfianza es múltiple, muchos, casi nadie para ser más preciosos, no cumplieron sus promesas de campaña, otros no ayudaron a quienes los llevaron al poder.

Obvio, las encuestas son en gobiernos de todos los colores, el resultado es el mismo si la camisa es tricolor, roja, azul, guinda, amarilla o naranja.

A qué vamos, pues a que los presidentes municipales en los últimos días han brindado sus informes de gobierno o en eso andar y todos muy alegres, llenos de éxitos, aunque los datos expuestos nos dicen que deben ir pensando en cambiar los formatos, por una simple razón, la ciudadanía poco les cree, con los resultados de las encuestas deben entender que su prioridad, en este momento, es buscar cómo evitar que sigan esas tendencias de desconfianza, analizar qué podrían aportar para que este México trabaje junto con ellos, porque solo todos juntos se podrá salir adelante.

Pero los informes es el tema de hoy y el ilustrativo, intentando encontrar razones de tan poca credibilidad de los mexicanos en sus instituciones, en sus políticos, sin embargo principalmente el mensaje es para quienes se desempeñan como Senadores o Diputados federales, a qué vamos, pues otra vez, a la necesidad de meter todos los temas descritos en la agenda de los políticos y esperar menos palabras y más acciones.

Tanta desconfianza en las instituciones nace porque nadie entiende lo que dicen o para que sirven y ellos tienen la culpa porque cuando realizan sus informes, los que se atreven a exponerlos, no hablan con verdad o nadie les cree, o muy poquitos.

Ahí está la reforma judicial, si la someten a la opinión popular todos dirán si es necesaria, aunque no tengan la mínima experiencia en el tema, o no sepan los alcances de dichos cambios que se proponen.

Por ello le digo, son tiempos de ir diseñando el cambio en los formatos de los informes en todos los poderes, por lo menos, para que el pueblo los vaya entendiendo y no se siga deteriorando más la credibilidad en los políticos…

BUSCA GOBIERNO DE TAMAULIPAS APOYAR TRANSPORTE PÚBLICO… La secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, informó que durante los meses restantes del presente año continuará el descuento del 50 por ciento para los concesionarios del servicio público de pasajeros.

“Para quienes son concesionarios de transporte público en el estado, se encuentra vigente el descuento del 50 por ciento en el pago de los adeudos por trámites de control vehicular, tales como refrendo anual, placas, cesión de derechos, entre otros. Por ello, invitamos a todas y todos a acudir a las Oficinas Fiscales para aprovechar estos beneficios que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha autorizado para este sector de la población”, explicó.

Asimismo la funcionaria estatal expresó que este trámite también puede realizarse a través del sitio web de la Secretaría de Finanzas por medio del siguiente enlace electrónico: https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/transporte-publico/iniciar-tramite.php

BUSCA UAT IMPULSAR SU TALENTO… Al poner en marcha las visorias del Club de Futbol Correcaminos, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirmó su compromiso de apoyar el talento académico y deportivo de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En ese sentido, destacó que por primera vez en la historia deportiva de la UAT se ha creado este programa de visorias dirigido al estudiantado de todas las facultades y unidades académicas de la máxima casa de estudios del estado.

Al iniciar las actividades en el Estadio Olímpico Universitario Prof. Eugenio Alvizo Porras de Ciudad Victoria, el MVZ Dámaso Anaya dio la bienvenida a estudiantes, tanto hombres como mujeres, que han tomado el reto de participar en las visorias con la ilusión de ser parte de los equipos de la UAT que militan en el futbol profesional mexicano: Liga TDP, Premier y la Liga de Expansión, así como en la propia selección universitaria, de acuerdo con sus habilidades y edad.

La intención es darles más oportunidades a los jóvenes tamaulipecos en el deporte, tal y como se está haciendo en el plano académico, afirmó el rector.

Destacó que, actualmente, el equipo Correcaminos cuenta con un 36% de jugadores tamaulipecos y también se ha reducido el promedio de edad, al tiempo de subrayar que ya debutaron cuatro estudiantes de la UAT.

Las visorias fueron supervisadas por el director técnico del Correcaminos, Francisco Cortez Rodríguez. En este ejercicio participaron 90 estudiantes: 78 hombres y 12 mujeres.

Las visorias están abiertas a estudiantes varones nacidos entre los años 2000 y 2006, y a estudiantes mujeres nacidas entre agosto de 2002 y septiembre de 2009.

La selección de jugadores será responsabilidad de visores del Club Correcaminos y los elegidos pasarán a la fase final de evaluación que se llevará a cabo en Ciudad Victoria el martes 1 de octubre, en el Estadio Olímpico Universitario.

Esta actividad continuará en instalaciones de la UAT en Tampico los días 6 y 7 de septiembre; y en Reynosa y Matamoros los días 20 y 21 de septiembre. Próximamente serán programadas en Ciudad Mante y Nuevo Laredo.

