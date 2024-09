Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se tardaron mucho…

¿Por qué no existe carrera de medicina en la UAT Victoria?, hace muchos años se esa pregunta en una mesa de café ya que muchos jóvenes tenían que emigrar a Tampico, Matamoros, la mayoría a Monterrey, otros a la Ciudad de México y unos cuantos más a distintos Estados de la República para ser doctores, hubo infinidad de respuestas, desde las que pretendían darle lógica a la situación argumentando que la Ciudad todavía tenía poca población hasta las perversas que sugerían negocios entre quienes dirigían la máxima casa de estudios, léase desde gobierno del Estado, con dueños de escuelas particulares que ofertan la misma.

La verdad nunca se supo, es probable que no nos alcance para conocerla, solo nos admirábamos como desde la UAT inundaban el mercado laboral de algunas especialidades, de jóvenes profesionistas que nunca encontraron trabajo “en los suyo”, pero no se hizo nada por abrir nuevas especialidades, vaya, ni siquiera para atender una demanda como la que le menciono.

Hoy, en la capital de Tamaulipas, la carrera de medicina tiene cientos de alumnos en La Salle, otro número importante la cursa en la Valle de México, es decir, las universidades privadas si están haciendo bien su trabajo y aprovecharon (suponiendo que no hubo mala fe) para hacer su negocio, por supuesto, se certifican, cumplen con planes de estudio, tienen hasta sus propios hospitales, vaya, no se les puede criticar mucho a ellos, pero si a las escuelas públicas que abandonaron a su pueblo, que no cumplieron con su función adecuadamente.

Lo peor es que, la UAT, por ejemplo, 15 años atrás todavía ni siquiera entraba a los estudios de pertinencia para crear carreras, no se certificaban las mismas, saturaban las licenciaturas hasta hartarse sin importarles que sus egresados no encontrarán trabajo, es más, si le damos unos años más atrás, ni siquiera les interesaba la calidad de la educación, no es broma, hubo publicaciones en periódicos de Monterrey en las cuales las empresas que ofrecían vacantes con letras negras y grandotas colocaban la leyenda, “egresados de la UAT, abstenerse”

Y antes de ello, la experiencia que vivían compañeros egresados de facultades del Centro Universitario Victoria causaba pavor, fue muy alto riesgo de caer en las mismas condiciones de desempleo o desaires, incluso de obligarse a desarrollar actividades que se pagan muy mal por los patrones y que nada tenían que ver con la preparación recibida en las aulas, es más, la mayor de las veces que se podían desempeñar sin ir a la primaria, sin saber leer o escribir al cien por ciento.

Por años y años la UAT vivió una época de terror, de porros, era una fábrica de desempleados donde solo se podía tener chamba si eras bueno en algún deporte o para proteger a tu “líder”, sus Rectores eran ambiciosos, vivían a cuerpo de rey, con toda una servidumbre pagada del erario de la Universidad, no les importaban los estudiantes y siempre aspiraron a gobernar Tamaulipas o por lo menos a ser alcaldes, Diputados o Secretarios de Estado.

La breve historia viene a colación porque la UAT sigue cambiando, ha leído las necesidades de la región, pero no solo en el centro del Estado, también para la frontera, El Mante y Tampico y en el caso de Victoria se anuncia que están avanzados los estudios para crear un campus de la Salud, la carrera de medicina, y de eso hablamos.

Obvio que algo queda de toda la negra historia que se vivió y se sufrió en la UAT, sería imposible cambiar de la noche a la mañana, pero no se pueden cerrar los ojos y no comprender que hoy por hoy es una de las mejores instituciones de educación superior para llevar a nuestros hijos, tan lo es que pocos saben que carreras como la de Contador Público o Veterinaria en muchas ocasiones ha superado, y por mucho, el nivel de lo que se enseña en instituciones prestigiadas a nivel nacional e internacional, de las públicas y privadas, tan lo es que la misma hija del rector Damaso Anaya acaba de concluir una carrera universitaria en las aulas de la UAT lo que años anteriores, quizá en todos los rectorados anteriores, fue imposible de verse.

La UAT es otra y por supuesto que puede ser mejor, la tarea de la sociedad y sus liderazgos es obligar a que siga en ese camino, el de medirse, certificarse nacional e internacionalmente, competir, sobre todo, en serle útil a Tamaulipas, apoyar al Estado siendo una institución donde se discutan nuestros problemas, se aborden científicamente, se encuentren soluciones, siendo mejores, generando conocimientos.

Se tardaron mucho en la UAT para pensar el campus de la salud, damos la bienvenida por lo menos a que hora de manera oficial lo anuncian porque eso pone en una realidad que se discute, que es un proyecto que se hará posible si todos le entramos, aquí le dejamos la versión oficial…

HABRÁ CARRERA DE MEDICINA EN CAMPUS VICTORIA DE LA UAT… Ante la creciente demanda de educación superior, y como parte de los proyectos para ofrecer nuevas opciones de licenciaturas en el estado, sobre todo en lo relacionado con las áreas de la salud, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) contempla la creación de una Facultad de Medicina en Ciudad Victoria.

El rector, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, informó en entrevista que el proyecto para ofrecer la carrera de Medicina en el Campus Victoria está en análisis y se enmarca en el trabajo que busca ampliar la cobertura educativa de la Universidad y ofrecer opciones pertinentes de licenciaturas a través de los diferentes campus.

Indicó que actualmente se están analizando las posibilidades de establecer una Facultad de Medicina en la capital del estado, así como ofertar también la carrera de Odontología en esta zona.

Señaló que su administración es consciente de las opciones de educación superior que faltan en cada uno de sus campus, por lo cual se analizan los proyectos para ampliar la cobertura de programas académicos.

Por ejemplo —añadió—, en Matamoros existe la intención de ofrecer carreras administrativas, y en Nuevo Laredo, con la inauguración de la Dirección General de Aduanas, que dará mayor relevancia a la importación y exportación, será necesario contar con licenciaturas acordes a las necesidades que se van a generar en el sector, como podría ser una carrera en Gerencia del Transporte.

NUEVAS OPCIONES DE LICENCIATURA EN RÍO BRAVO Y VICTORIA. Dámaso Anaya destacó que desde el inicio de su gestión rectoral se trabaja en la planeación de nueva oferta educativa, y precisó que, a partir de este periodo escolar la UAT abrió dos nuevas opciones: la Licenciatura en Administración en la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo y la Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable que imparte la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Aseveró que con ello la Universidad fortalece su oferta académica al iniciar el ciclo escolar otoño 2024 y destaca su compromiso con la actualización y diversificación de su oferta educativa, respondiendo a las necesidades del mercado laboral a la vez que promueve el desarrollo sostenible y la excelencia en la gestión administrativa.

PROYECTA GOBIERNO ESTATAL IMPULSAR MÁS A LOS PUEBLOS MAGICOS TAMAULIPECOS… Con exhibiciones de música, danza, gastronomía, artesanías, así como la presentación del amplio abanico de destinos y paquetes turísticos del estado, Tamaulipas estará presente en la 6a Edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos.

El magno evento que promueve la diversidad natural y cultural de productos y servicios de los 177 Pueblos Mágicos y los 32 Barrios Mágicos de México se realizará del 9 al 12 de septiembre en las instalaciones del World Trade Center en Boca del Río, Veracruz.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas aseguró que este es un excelente foro para mostrar y destacar a los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, además del Barrio Mágico de Ciudad Victoria.

Refirió que para complementar la jornada del tianguis, también habrá charlas de especialistas sobre tendencias del mercado, innovación y estrategias de marketing en turismo.

“Los profesionales del sector turístico, desde agentes de viajes, operadores, proveedores y profesionales de reuniones, concretarán acciones a través de citas de negocios”, explicó.

Tamaulipas presentará los diversos destinos turísticos, desde Pueblos Mágicos, playas, lugares con mucha historia, resorts y mucho más, ya que existe una gran variedad turística, para todos los gustos, para todos los niveles, ya sea en familia, en grupos reducidos o para grandes eventos, expresó.

“Tal como lo señala el gobernador Américo Villarreal Anaya se trabaja en pro de la transformación, para lograr un estado próspero y solidario, con una sociedad colaborativa y participativa, donde todos estemos incluidos para lograr un mejor futuro y bienestar para todos”, concluyó.

LLAMA MUNICIPIO DE VICTORIA A TOMAR PRECAUCIONES POR LLUVIAS La Coordinación de Protección Civil de Victoria, alerta sobre la probabilidad de desarrollo de ciclón tropical en el Golfo de México que generaría lluvias intensas durante lunes, martes y miércoles en la zona centro del Estado.

De acuerdo al informe del Centro Nacional de Huracanes, la depresión o tormenta tropical Francine se estará formando entre hoy domingo y las próximas horas y tiene un 90 por ciento de probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón al pronosticar su acercamiento con ráfagas de viento de 55-75 km por hora.

Ante esa situación, la Coordinación de Protección Civil exhorta a la población mantenerse atenta a los avisos a través de las redes oficiales e implementar las medidas preventivas para afrontar esta contingencia climatológica durante las actividades laborales y educativas en el paso de la misma por la ciudad.

