Con la renuncia de un Senador del PAN a su bancada ayer Morena y aliados completaron el número de legisladores para hacer y deshacer a su antojo las leyes, es decir, ya no existe nada que frene la reforma judicial, ni las que se les antojen.

Obvio, no es nada nueva la acción de presionar o gestionar, se presume que con la compra de conciencias, legisladores para los partidos en el poder, Tamaulipas es el vivo ejemplo, aquí se gestó un fraude a la ciudadanía de iguales proporciones (los panistas compraron o convencieron a legisladoras que habían ganado por Morena de irse a su bancada), recuerde, y así lograron lo que querían, entre otras cosas, es lo que nos tiene en manos de un Fiscal anticorrupción que no hace nada para darnos justicia y regresarnos todo lo que se robaron los cabecistas e igual dependemos de un Fiscal General cabecista para atacar los delitos que nos agobian, no es todo, también se puede hablar del poder judicial estatal, así como de todo lo que se ha batallado en la Auditoria Superior del Estado, entre muchas cosas más, exacto, hoy la derecha recibe una sopa de su propio chocolate aunque de mayores proporciones.

Ante la situación quizá sea momento para discutir una Ley antichapulines, es decir, una especie de normas para asegurar que los Diputados se conserven en el mismo partido por el que fueron electos durante todo su periodo, la pretensión es que no defrauden la voluntad ciudadana, al parecer, solo siguiendo el tintineo del dinero o sus intereses personales.

La indignación no nace por la traición a los partidos, la verdad es que se lo merecen porque esas organizaciones se roban el dinero del pueblo que se les entrega vía prerrogativas y que una parte debería ser empleado en al formación de sus cuadros, en crear ideología, ellos dirán que fueron traicionaron y ahí empezamos mal porque ni siquiera tienen la humildad de reconocer que fueron los partidos políticos los que se equivocaron, los que llevaron de candidatos a políticos nefastos, sin ninguna ideología, muy propensos a morder la mano que les dio de comer y a no respetar la voluntad política del ciudadano, es decir, que solo han obedecido a sus instintos, en el peor de los casos, a sus carteras.

Siendo honestos, la propuesta de una ley antichapulines se escucha violatoria de los derechos políticos de las personas y anticonstitucional al grado que se antoja casi imposible que se apruebe o perdure luego de cualquier revisión que se le haga por los tribunales electorales, pero debe buscarse una forma de garantizar la voluntad popular sobre los apetitos de los gobernantes o de los gandallas.

Claro, el problema del chapulineo seria fácil de resolver, con que los dirigentes partidistas dejen de embolsarse tanto dinero y se pongan a trabajar en lo que les obliga la ley, capacitar a su militancia, hacerla más participativa, impulsar la democracia y llevar a las urnas de candidatos a sus mejores hombres y mujeres, podría ser suficiente.

Hoy quizá ya no tiene sentido discutir la reforma judicial, se puede dar por un hecho que será aprobada, pero tal vez si sea momento de corregir errores de nuestro sistema político, se tiene que buscar mejores personas de candidatos porque los que están llegando a los puestos de poder no tienen más Dios que el dinero, no creen más que en sus cuentas bancarias.

Por eso le pregunto, ¿ley antichapulines en la política?, no se requeriría si hubiera forma de fiscalizar realmente a los partidos, bastaría con que fueran más honestos, pero sabe qué, eso nunca sucederá si nosotros como ciudadanos no los obligamos a serlo, si nuestro voto sigue siendo originado por odios, despensas, becas, pensiones y hasta caras bonitas, conclusión, no cambarán nunca y menos por gusto.

Así seguiremos porque, le insisto, lo de los chapulines de la política solo es un síntoma, el verdadero mal se encuentra en el sistema de partidos de este país y no lo quieren cambiar, van contra todo, menos contra lo que realmente parece nuestro principal problema y si, la razón es la misma de siempre, les sigue siendo conveniente conservar todo igual, fingir cambiar, para no cambiar, obvio, sin importarles que todo lo que de ahí emane sea un fraude a la ciudadanía…

AMERICO, UN GOBIERNO DE RESULTADOS, NO DE AMIGOS… este lunes el gobernador Américo Villarreal Anaya tuvo una intensa gira por la capital, la ceremonia de honores a la bandera en la escuela Juana de Asbaje donde los alumnos y maestros reconocieron la labor de maestra que desempeño la madre del mandatario y eso es bueno, nada como recordar de donde venimos, nada como llevarnos a la obligación de honrar a nuestros padres, nada como ponerle una vara muy alta a quien tenga la responsabilidad de dirigir parte de nuestro destino y lo mejor es cuando se acepta tal responsabilidad, las palabras que dijo en una entrevista, en el siguiente evento, así lo demostraron, “no es un gobierno de amigos, es de resultados, así lo hemos ido adecuando cuando es necesario, y la prueba es que se hace y se dan mejores resultados”.

Luego de eso hablo de la nueva estrategia de seguridad que ofreció al Estado quien será el nuevo Secretario del área a nivel federal, Omar García Harfuch, que en una reunión de trabajo le anunció mayor atención para el Estado y de privilegiar la inteligencia para una mejor operación policial que permita seguir mejorando.

EDUCACIIÓN, EDUCACIÓN, Y MÁS EDUCACIÓN… Al presidir la ceremonia de honores a la bandera en la Escuela Primaria “Juana de Asbaje y Ramírez”, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la importancia de fortalecer los valores, recordar a los héroes y heroínas que formaron la patria, y la relevancia de la educación como herramienta para mejorar el futuro de las y los estudiantes, como parte de una transformación que actualmente se vive en México.

“Con educación, educación y más educación, es como vamos a poder salir de los problemas que nos aquejan, y no solo con la educación, sino también con mantener viva nuestra cultura, nuestra historia y enaltecer nuestros valores, como la principal institución que tiene nuestra patria, que es la familia. Si tenemos eso y lo seguimos fortaleciendo, seguramente tendremos un futuro mucho mejor”, señaló.

Al dirigirse a las y los presentes, con especial énfasis en las y los alumnos de esta primaria, el mandatario afirmó que tendrán acceso a un futuro mejor “gracias al esfuerzo y empeño de una transformación, de una revolución de conciencias, donde estamos fijando que lo más importante del quehacer de un gobierno está situado en el bienestar de las personas”.

Durante el evento, también develó la placa conmemorativa de la biblioteca escolar, que a partir de este día lleva el nombre de la maestra Beatriz Anaya de Villarreal, quien laboró durante muchos años en esa escuela. El gobernador agradeció a la directora, Martha Lucio Torres, por este gesto y reconoció su labor de más de 47 años en la formación de nuevas generaciones de tamaulipecas y tamaulipecos.

Por su parte, la directora Martha Lucio presentó una remembranza de la historia de la escuela, mostró el periódico mural, y destacó el legado humanista que demuestra el gobernador, que dijo, es el reflejo de los grandes valores de su familia.

“Hace 37 años, un tamaulipeco honesto, leal y trabajador, con grandes acciones de gobierno, demostró su amor por esta tierra. Me refiero a su señor padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas de 1987 a 1993, quien junto con su esposa, la maestra Beatriz, inauguró el inicio del ciclo escolar 1987-1988 aquí, en este mismo lugar”, recordó.

IMPLEMENTAN PROGRAMA “ACADEMIA SOCIAL DE VALORES”

Al tomar la palabra, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González, presentó los resultados de la estrategia “Academia Social de Valores: Formación para el Bienestar”, implementada durante 17 semanas de jornadas cívicas en una primera fase en los municipios de Güémez y Victoria.

“La estrategia se impulsó con la finalidad de fortalecer los valores en la sociedad a través de una comunidad más sensible en los niños, niñas y adolescentes, con actividades culturales, deportivas, talleres y capacitaciones”, expresó.

Al finalizar la ceremonia, Villarreal Anaya develó otra placa en la que la primaria brinda un reconocimiento a quienes han apoyado la labor de este plantel, y fue despedido efusivamente por las y los estudiantes de esta institución.

En el presidium estuvieron la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, además de las y los alumnos Ximena Reyes Ponce, Adrián León Luna y José Carlos Bolaños Alonso. También asistieron autoridades municipales, del Poder Legislativo, del Supremo Tribunal de Justicia, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas e integrantes del gabinete estatal.

RECIBEN BECAS ALUMNOS DE LA UAT… En reconocimiento a su esfuerzo académico, más de nueve mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibieron la beca ITABEC-UAT “Futuro Tamaulipas, Jóvenes de Nivel Superior” en una ceremonia que encabezó el rector de la máxima casa de estudios de la entidad, MVZ Dámaso Anaya Alvarado.

El evento que se desarrolló durante la Jornada de la Juventud “Ser UAT” contó con la presencia de la Mtra. Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación; del Mtro. Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social., de la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT y del Dr. Juan Manzur Arzola, director del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC).

Ante cientos de estudiantes de las facultades y unidades académicas reunidos en el Gimnasio Multidisciplinario de Victoria, el rector Dámaso Anaya felicitó a los jóvenes que recibieron la beca, señalando que representa un importante apoyo para que puedan continuar sus estudios.

Informó que en la convocatoria del ITABEC resultaron beneficiados 9,088 estudiantes de la UAT, lo que representa un aumento del 29.4 % en comparación con las becas otorgadas en el año anterior.

Agradeció al gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, por el apoyo a los universitarios, y le expresó su reconocimiento por el impulso a la transformación educativa en Tamaulipas.

Agregó el rector que este año la UAT incrementó en 2.4 % las becas de inscripción de sus estudiantes, y entre otros beneficios, se consiguió el apoyo para cuatro estudiantes en la convocatoria de movilidad internacional del Banco Santander.

Dámaso Anaya expresó que ser parte de la UAT es sinónimo de excelencia académica y responsabilidad social, y concluyó invitando a la comunidad estudiantil a aprovechar la jornada “Ser UAT”, que se realiza con el Gobierno del Estado para acercarles los diferentes servicios fundamentales para su desarrollo integral.

En otra parte de la ceremonia, el rector Dámaso Anaya le entregó a Juan Carlos Vázquez Vázquez, alumno invidente, un manual de bienvenida en braille, y le expresó que en la UAT contará con todo el apoyo que requiera para su éxito académico.

En su oportunidad, la secretaria de Educación en Tamaulipas, Lucia Aimé Castillo Pastor, resaltó la importancia de brindarle a la juventud el beneficio de las becas, como una herramienta clave para el éxito académico de miles de estudiantes.

Asimismo, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Luis Gerardo Illoldi Reyes, reconoció el impulso del gobernador Américo Villarreal en la formación de las nuevas generaciones para que participen activamente en la transformación del estado.

A nombre de los estudiantes, Liza Marcela Ambriz Guzmán agradeció a la UAT y al Gobierno de Tamaulipas por otorgar estas becas que les serán de mucha ayuda para sus estudios.

