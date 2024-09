Por Martha Isabel Alvarado

La rebanada más grande del pastel

.-Morena, tendrá presupuesto de más de 2 mil mdp

.-Confirma AMLO que su hijo busca cargo partidista

.-“Quiere apostar a ser electo, no impuesto”, señala

.-Anuncia Sheinbaum que vivirá en Palacio Nacional

Mucho se ha difundido en los medios capitalinos, sobre los casos de varios profesionistas que accedieron a un cargo público en el gobierno que encabeza el presidente LÓPEZ OBRADOR, presuntamente, ‘apadrinados’ por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN, “Andy”, el hijo mediano de AMLO.

Entre otros casos, a “Andy” se le atribuye haber impulsado al jovenazo MARATH BARUCH BOLAÑOS, de 38 años, que actualmente ocupa el cargo de Secretario del Trabajo en el gobierno de la “4T”.

Asimismo, a ANTONIO MARTÍNEZ DAGNINO, de 37 años de edad, quien asumió la titularidad del Sistema de Administración Tributaria, SAT, en octubre de 2022, ante la salida de RAQUEL BUENROSTRO, quien pasó a ocupar la Secretaría de Economía.

Otro de los supuestos ‘ahijados’ de “Andy” López Beltrán, sería el jovenazo JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN, actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que anteriormente fungió como director de NAFIN y del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

Hasta hace poco, corrieron rumores de que De Botton Falcón buscaba permanecer en el cargo, con la hoy presidenta electa CLAUDIA SHEINBAUM.

Sin embargo, la mandataria electa cuyo gobierno inicia el 1 de octubre próximo, designó a BERTHA GÓMEZ CASTRO, en la mencionada subsecretaría de la SHCP.

No obstante, el joven Juan Pablo de Botton no quedaría desempleado una vez que concluya el sexenio de AMLO, dado que la jefa de gobierno electa de la CDMX, CLARA BRUGADA, lo ha designado Secretario de Finanzas de su equipo.

Incluso se dice que “Andy” López Beltrán, habría apuntalado a la ex Secretaria del Trabajo, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, de 37 años de edad, para el cargo de Secretaria de Gobernación, en sustitución de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, de 60 años.

Independientemente de que los funcionarios que anteriormente mencionamos, todos ellos muy jóvenes, hayan sido o no ‘apadrinados’ por “Andy” López Beltrán para llegar a sus cargos, lo que sí queda claro es que el hijo mediano de AMLO ha estado muy activo en el ámbito político.

Aquí lo comentamos que, en 2018, previo a la elección presidencial, nos tocó ver a “Andy” López en acción, en Nuevo Laredo, encabezando una reunión con representantes de la estructura territorial de Morena, junto con el entonces delegado del CEN de Morena, RENATO MOLINA ARIAS.

Dicha actividad tuvo lugar en el salón “Daleth”, el 25 de febrero de 2018, y al término de la misma, se incorporó el entonces candidato presidencial de Morena, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien expresó un breve saludo a los allí presentes y les agradeció el apoyo.

En su conferencia mañanera de ayer, AMLO confirmó que su hijo Andrés Manuel le manifestó su interés de participar en política: “él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar a Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”.

“Sí va a participar, eso me lo planteó, quiere apostar a ser electo, no impuesto, y yo no tengo nada que ver en eso”, recalcó AMLO.

En su conferencia de prensa de ayer, la presidenta electa, CLAUDIA SHEINBAUM, fue cuestionada en torno a esta intención de “Andy” López Beltrán, a lo cual respondió: “Tiene derecho a participar políticamente”.

Reveló además ante los periodistas la presidenta electa, que vivirá en Palacio Nacional, pero que tiene pensado permanecer hasta diciembre en el departamento que actualmente renta. “Para dar espacio a la familia del presidente”, dijo.

Esto último, en virtud de la mudanza a Palenque, Chiapas, de la que ha hablado AMLO en varias de sus conferencias mañaneras.

Anticipó la presidenta electa, que su primera conferencia de prensa se llevará a cabo el 2 de octubre próximo, y que en la misma se hablará de lo sucedido en la Plaza de Las Tres Culturas, en Tlatelolco, en 1968.

Por otro lado, ya se supo que, de acuerdo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, el presupuesto establecido para los partidos políticos en 2025, equivale a 7 mil 354 millones 266 mil 504 pesos, para actividades ordinarias.

De los cuales, Morena se llevaría la rebanada más grande del pastel, con 2 mil 101 millones de pesos, tras haber obtenido el 40.8 por ciento de la votación el 2 de junio. Al PAN le asignarían 869 millones 494 mil 928 pesos, al haber logrado el 16.8 de la votación. Al PRI, con su 11.13%, le tocarían 572 millones 970 mil 903 pesos, y el MC con su 10.9% de los votos, le corresponderían 561 millones 130 mil 534 pesos. Luego le seguimos con este tema, que es interesante.

CONTRAFUEGO: La franquicia de la marca, qué más quiere.

Hasta la próxima.