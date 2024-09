Marco Antonio Vázquez Villanueva

Lo que ocurrió en el Congreso de Tamaulipas pinta de cuerpo entero lo que ocurre en la oposición y, por otro lado, como se va afianzando el movimiento conocido como Cuarta Transformación en Tamaulipas, incluso con un segundo piso más firme y poderoso que su primera versión.

Más allá de la trascendencia de lo que votaron, la Reforma al Poder Judicial, queda claro que la oposición ya se entregó en cuerpo y alma a las mayorías, los votos en Tamaulipas a favor de dicha ley fueron 20, la mayoría calificada de acuerdo a los que estaban presentes y se compuso por los 16 morenistas y al agregarse dos votos panistas, una abstención de una anticabecista como lo fue la diputada por Tampico, también dos votos a favor de legisladoras sin partido.

Por supuesto, suena poco creíble que de la noche a la mañana los legisladores de Morena, léase sus liderazgos en el Congreso, hayan recuperado su capacidad de negociación y convencimiento para obtener dichos resultados, para lograr dos votos panistas y una abstención, más dos independientes en esta ley, es obvio que la operación se hizo desde la esquina del poder en palacio o por lo menos de ahí salió la instrucción para mostrarle a la presidenta Claudia Sheinbaum que están para lo que se ofrezca, además para mostrar una lealtad al movimiento sin reservas.

Y por supuesto que cuenta que Tamaulipas se una de manera histórica y rápida a las necesidades de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, porque si así ocurrió con las dificultades que se tienen en esta legislatura pues se les muestra que la próxima mayoría calificada que se tendrá en el Congreso del Estado estará completamente a sus órdenes en los siguientes tres años.

Ahora, a los mexicanos de a pie, a los tamaulipecos que andamos en la friega, también nos brinda una lección lo que ha sucedido en el poder legislativo de Tamaulipas, si los panistas y demás no saben defender sus causas, ellos que son poderosos y adinerados, pues mal hacemos los del pueblo en embroncarnos y defenderlos, porque es evidente que venden caro su amor, digo, sospechosamente se rompe su unidad cuando los temas trascendentes se ponen a discusión en las mesas.

Si, también puede ser que finalmente sin una cabeza, sin un represor empoderado como lo era el prófugo Francisco N, los panistas hayan entendido que la reforma judicial no es tan mala, que son tiempos de sumarse a los cambios profundos del país, de no llegar tarde al lado correcto de la historia.

Obvio, también la forma de votar en Morena fue interesante, dejan claro que el poder lo tiene Américo Villarreal Anaya, que el gobernador tiene en sus manos un poder que ya ejerce casi a plenitud, dominio casi completo porque es una realidad que para el próximo año, si no es que mucho antes de que acabe el actual, vendrá el golpe final, el desmantelamiento del entramado que dejo Cabeza N, le van a tumbar la estructura que le permite tanta impunidad, ya lo verá.

Concretando, si fue una decisión histórica lo que ocurrió en el Congreso del Estado de Tamaulipas, un respaldo que han llamado abrumador y que va mucho más allá de lo visible, con mucha mayor trascendencia de lo que se imagina porque sus implicaciones no solo serán respecto al poder judicial, sino que marca el inicio de una nueva era en el Estado, el poder que emana del pueblo se hará realidad y totalmente personificado por Américo Villarreal Anaya, ahora sí, conforme a lo que en las últimas dos elecciones se ha expresado en las urnas y que tramposamente los del pasado habían atacado y roto, habían defraudado la voluntad ciudadana a base de billetazos, de dinero público.

Y sí, hay que reconocer que algunos prístas e incluso el infumable y nefasto de Gustavo Cárdenas, pocas veces visto antes, se quedaron del lado de sus dirigencias nacionales, por lo menos muestran coherencia, lástima que solo sea para colocarlos del lado de los perdedores, de acuerdo a los ojos de las mayorías del lado de los que protegen los vicios del poder judicial, más aún, hoy sus votos en congruencia con sus dirigentes nacionales nomás fueron para demostrarle a la sociedad como se desmorona la oposición, como poco a poco quedan en nada, o en casi nada que no es lo mismo, pero es igual…

RINDE CUENTAS DIF VICTORIA… Con sueños hechos realidad y el compromiso de seguir transformando a Victoria de la mano de la sociedad por tres años más, la Presidenta del Sistema DIF Lucy Rodríguez de Gattás presentó su Tercer Informe de Actividades ante integrantes del patronato, voluntariado y familias victorenses.

En el acto cívico de rendición de cuentas y transparencia celebrado en el Centro Cultural Tamaulipas, agradeció y reconoció el invaluable apoyo de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas y respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para llevar con éxito las actividades de bienestar a los sectores más vulnerables.

“Juntos hemos contribuido a iluminar los corazones de miles de personas en Victoria, llevándoles luz, esperanza y amor a quienes más lo necesitan, y juntos seguiremos transformado vidas, contribuyendo al bienestar de quien más lo necesita, de una sociedad más justa y solidaria” aseguró Lucy de Gattás.

En su informe, reconoció la labor solidaria de la sociedad al sumarse en los momentos difíciles para llevar luz, esperanza y amor a los hogares que vivían en la oscuridad, devolviendo el brillo a muchas vidas y cumpliendo los sueños de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos de la tercera edad.

Agradeció también a Eduardo Gattás, Presidente Municipal de Victoria, por brindarle su apoyo y compartir con ella esta misión, así como a todas las personas, empresas, industrias, cámaras y organizaciones que contribuyeron con donativos y recursos para los programas sociales del DIF Victoria.

Al hacer un balance de los logros, avances y metas alcanzadas a lo largo de estos tres años, destacó la entrega de 8 millones de desayunos escolares calientes diarios en 211 planteles de educación básica, la prestación de 34 mil servicios de transporte en la ruta de camiones y taxis del programa lazos de esperanza

La tención 20 mil servicios realizados en consulta general, 12 mil consultas odontológicas, 15 mil terapias y más de 6 mil cajas de medicamento de diferentes especialidades; la prestación de prestado un total de 21 mil servicios a través de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes y la atención de 4 mil adultos mayores.

Así como más de 2 mil terapias de atención a niñas y niños con síndrome de down y autismo, la impartición de clases a 7 mil niñas y niños en los jardines de niños CIAC y Guardería, todo, con el apoyo de 156 empresas, instituciones y asociaciones altruistas de la Capital.

“Hoy somos causa y efecto de una mejor calidad de vida para estos sectores vulnerables, es por ello que la transformación va y sigue por los próximos tres años”, sostuvo la Presidenta del DIF Victoria.

TIENE TAMAULIPAS MANEJO RESPONSABLE DE SU DINERO… Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La secretaria de Finanzas de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, dio a conocer que la Agencia Moody’s Local México ha otorgado las calificaciones AA+ y AA por el buen ejercicio realizado en la reestructuración de dos créditos del Gobierno del Estado.

“Hemos sido evaluados por la plataforma Moody’s Local México, quien nos ha dado las calificaciones AA+ y AA; lo que significa que el gobierno estatal tiene una fuerte capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Seguiremos trabajando bajo la dirección humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya para beneficio de las familias tamaulipecas”, explicó la tesorera estatal.

Y añadió: “Esta calificación es una buena señal para los inversionistas potenciales del país y del extranjero, ya que les da certidumbre sobre el buen manejo de las finanzas y la aplicación responsable de los recursos públicos, lo cual sirve para atraer mayores empleos y fomentar el desarrollo económico del estado”, refirió.

Moody’s Local México es una plataforma que ofrece opiniones y datos sobre riesgos y créditos. Ayuda a gobiernos, empresas, inversores y otros actores a comprender y enfrentar los desafíos y oportunidades de sus áreas, con el fin de tomar decisiones que fomenten el crecimiento económico local.

