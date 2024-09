Por Carlos López Arriaga

Touchdown de Taylor Swift

Cd. Victoria, Tam.- Los congresos estatales se están dando prisa por respaldar la reforma judicial aprobada en feroz batalla campal por el Senado de la República. Empezaron Oaxaca, Tamaulipas y Tabasco; le siguieron los demás.

Falta mucho por andar. Los cambios a la Carta Magna se empezarán a sentir en la práctica cotidiana hasta que estén listas las leyes secundarias. Y todavía le cuelga un poco.

Aunque la prisa de AMLO pudiera deparar sorpresas, la impresión es que dichos códigos de carácter complementario avanzarán bajo la presidencia de CLAUDIA. Es decir, con su tónica, sus ánimos, su estilo de gobernar que puede tener matices significativos.

Curiosidades del surrealismo mexicano. Hoy es amigo de MORENA el señor YUNES que por años destacó por sus críticas encarnizadas contra LÓPEZ OBRADOR, en texto y también de viva voz, frente a las cámaras.

Ataques que hoy las benditas redes sociales se están encargando de rescatar y reciclar. Todo en aras de la memoria colectiva, como cuando desentierran videos groseros de SAMUEL GARCIA y su fosforescente cónyuge, igual de ofensivos para el Presidente.

La reconversión de antiguos enemigos en aliados es una maniobra de cierto valor estratégico y del más fino maquiavelismo, aunque rebaje al oficio de la política al nivel de una transacción comercial. Fariseísmo.

NAUFRAGIO OPOSITOR

Y como la derrota es huérfana, el saldo de este maratón legislativo es un puñado de fuerzas opositoras culpándose mutuamente del fracaso. Lo cual incluye, mire usted, al MC, que unas semanas atrás parecía acercarse al obradorismo.

En Nuevo León, por ejemplo, donde el gobernador GARCÍA intercambió palabras amables con AMLO para luego ser defendido en la mañanera. Sorpresa, la traición no vino de un senador naranja sino de un escaño panista, el de YUNES hijo y (su suplente) YUNES padre.

Se observa impotencia, frustración, desánimo entre oposiciones formales y trincheras de la sociedad civil que venían empujando causas distintas (o, de plano, contrarias) a las del gobierno guinda; desde la marea rosa que se opuso con éxito a la reforma eléctrica, hasta las sucesivas campañas como “el INE no se toca.”

De tal entusiasmo ciudadano surgió la candidatura de XÓCHITL GÁLVEZ, generando esperanzas que algunos imaginaron de triunfo. Aunque expectativas más mesuradas buscaban, al menos, evitar que MORENA tuviera mayoría calificada en el poder legislativo.

Al día siguiente de las elecciones se supo que dicha mayoría era una realidad en la cámara de diputados y una posibilidad muy cercana en la de senadores.

Esta es otra de las secuelas que nos deja el episodio reciente en el senado. Que MORENA y sus aliados ya amarraron el dominio total del legislativo y tienen recursos para fijarse metas similares a la reforma judicial.

ENCUENTRO ESPERADO

De comentario obligado, el intenso debate presidencial en Pensilvania. Ciertamente, KAMALA HARRIS fue muy superior a su exjefe, el presidente BIDEN, cuya mala salud lo hizo abandonar la carrera y dejar la causa en manos de su vicepresidenta.

El primer triunfo de la demócrata fue mostrar su notable diferencia con los malos modales del republicano, quien llegó hasta su pódium circunspecto, mal encarado y sin mayor comunicación visual con su oponente.

En tanto la señora HARRIS atravesó con paso seguro el espacio que los separaba y con una gran sonrisa le tendió la mano. Punto para KAMALA.

Intenso intercambio de metralla verbal, aunque las mentiras flagrantes de DONALD se notan más al tener por medio de contraste las respuestas puntuales de su oponente.

Burradas como el que los migrantes haitianos secuestran perros y gatos para comérselos, en Springfield, Ohio. O que los migrantes latinos proceden de manicomios. Y la interrupción del aborto “después del noveno mes” (¿?) disque impulsada por BIDEN.

El debate dejó claro que TRUMP se sigue dirigiendo a su núcleo duro de americanos blancos, ignorantes, pobretones, hoy desplazados por la nueva pluralidad religiosa y multiétnica que avanza en Estados Unidos.

Gringos aldeanos aún dispuestos a creer cualquier mentira cínica que mitigue sus miedos. Como cuando el mastodonte rubio afirmó en plena pandemia, que inyectarse LYSOL curaría el COVID, provocando el desmentido inmediato del fabricante.

Acaso pudo recurrir al engaño con relativa impunidad frente a rivales como HILLARY CLINTON y JOE BIDEN. Ahora quedó en franca evidencia, al encontrar en KAMALA el contragolpe inmediato a sus necedades.

GOLPE MAESTRO

Detalle genial del equipo demócrata, al programar el mensaje de la artista TAYLOR SWIFT para el momento preciso del llamado POSTDEBATE. Ese tiempo inmediato ulterior al encuentro televisivo, cuando la opinión pública termina de asimilar y definir su percepción del evento. Quién ganó y quién perdió.

En ese momento, la cantante mandó su señal en redes sociales. El apoyo a KAMALA. Se estima que la güera SWIFT representa alrededor de 150 millones de votantes adultos, susceptibles de ser influidos en sus preferencias ante la urna.

El mensaje de TAYLOR alcanzó el millón de “likes” en solo 13 minutos. Para cuando TRUMP salió a saludar a los reporteros en el National Constitution Center de Filadelfia, una reportera lo estaba esperando:

-“What’s your reaction to Taylor Swift’s endorsement of Kamala Harris?…”

-“I have no idea…”

Momento exacto, pregunta oportuna, respuesta atroz. Como empresario de espectáculos, el republicano conoce bien el impacto electoral que tienen las figuras del showbiz.

¡Pesadilla cumplida para DONALD TRUMP!

