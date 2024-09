Marco Antonio Vázquez Villanueva

La triste realidad en seguridad…

El instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica del 2023 y ofrecen datos para preocuparse, uno de cada tres hogares en México ha sido victima de un delito, tres de cada cuatro personas se sienten inseguras en la calle (y eso que bajó esa estadística), apenas 1.2 de cada 100 delitos termina en una sentencia y más del 90 por ciento de las violaciones a la ley que se cometieron no fueron denunciadas.

La buena noticia es que Tamaulipas no aparece entre las entidades donde más violencia se ha registrado y dejó de ser de las primeras en las que su gente se siente insegura, la mala es que no escapa al problema, que se debe seguir trabajando, afinar la estrategia por el mismo camino si se quiere cambiar aún más la percepción al respecto.

En otra buena noticia, esta a nivel nacional, es que los números del 2024 mejoran, bajo en percepción de inseguridad al 73 por ciento en promedio, cifras no vistas desde hace muchos años.

Le decía, de lo peor, de lo negativo para el país, es que los delitos no se denuncian, no hay confianza en las autoridades y no es para menos, apenas uno (y poquito) de cada cien delitos llega a terminarse en su investigación, a resolverse en los tribunales con castigo a los delincuentes, exacto, la impunidad es del 98 por ciento en datos oficiales, lo que puede ser peor porque ya sabe que lo dado a conocer solo es lo que se puede documentar.

En la victimización hay malas noticias para México, no mejoran los números con respecto al año pasado, se superó el 27 por ciento, ¿qué significa?, pues que uno de cada cuatro mexicanos ha sufrido un delito, a veces más.

Respecto al año 2022 los números son a la baja en diferentes delitos, aunque también uno o dos no ceden, en números, los delitos más frecuentes son los mismos que el 2022, fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión.

Las entidades con las tasas más altas fueron Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, de acuerdo al reporte, en 4 Entidades disminuyeron en sus delitos, en 7 aumentaron y en el resto no se movieron significativamente los datos.

Pero lo que debe preocuparnos no es la tasa de delitos sino la gran cantidad de los que no se denuncian, la cifra negra le llama el INEGI.

“En 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, solo 10.4 % se denunció. La cifra resultó estadísticamente equivalente a la de 2022. El Ministerio Público (MP) —o fiscalía estatal— abrió una carpeta de investigación en 68.0 % de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 92.9 % no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra). El porcentaje de la cifra oculta en 2023 fue estadísticamente similar al de 2022 (92.4 %)”.

Y siguen datos peores:

“De 68.0 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en 47.9 % no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 27.6 % resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que 75.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna en 2023. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 17.2 % de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2023, el porcentaje de delitos con una resolución positiva para la o el denunciante fue 1.2”, se detalla en el documento.

Es obvio, las personas no denuncian por desconfianza, creen que solo se pierde el tiempo, y se ponen más trabas que soluciones, aunque ya aparecen el miedo como una de las variables.

Esa es la triste realidad sobre seguridad, duele esa cifra negra de los delitos, también hay que reconocer los avances que se tienen al respecto, por lo menos en Tamaulipas y en algunas otras Entidades, y no me refiero al tema de la percepción que finalmente sigue siendo un tema de criterio, no, lo que realmente cuenta debe ser datos sobre crecimiento y generación de inversiones y creo que en eso igual se avanza muy bien…

RECIBEN HABITANTES DE TULA APOYOS DEL GOBIERNO ESTATAL… El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó cuatro de las 60 viviendas provisionales que se construyeron con apoyo de la Asociación Techo, en nueve ejidos de este municipio, para los damnificados por las inundaciones de la tormenta Alberto.

Como parte de su gira de trabajo, el gobernador supervisó también el vado-puente La Muralla, encabezó la jornada de entrega de apoyos sociales y atendió demandas para la mejora de caminos vecinales, obras de electrificación, agua potable y mejoramiento de infraestructura escolar en el ejido Francisco Villa.

En un emotivo encuentro con doña Paula Dimas Vargas, una señora viuda de 82 años, el mandatario estatal recibió el agradecimiento por la reubicación a un terreno distante de zonas inundables y por la entrega de una vivienda en la que ha comenzado a rehacer su vida, luego de perderlo todo con la creciente del arroyo en las pasadas lluvias.

“A eso venimos, a ver que todo esté bien”, le expresó el gobernador tras ser recibido con un afectuoso abrazo de doña Paula.

“Estoy bien contenta y le agradezco mucho que me apoyó con todo”, expresó ella.

El gobernador continuó a pie por caminos empedrados y veredas para visitar a otros tres beneficiarios, donde encontró las mismas muestras de afecto por parte de doña María Dimas Compeán, José de Jesús Maldonado Gámez y la señora Beatriz Gallardo, quienes lo invitaron a conocer sus nuevas viviendas construidas por voluntarios del DIF Estatal, Bienestar Social y la Asociación Techo.

Acompañado por Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social y por el comisariado ejidal Teódulo Gallardo, el gobernador encabezó la entrega de despensas y tinacos como parte de los programas sociales en esta comunidad.

“Me da mucho gusto estar aquí en este evento, cumplir con la palabra. Así nos enseñaron en nuestra casa, así me enseñó mi padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, que seguramente varios de ustedes recuerdan”, dijo.

“Y aquí ustedes son un ejemplo de ello. Yo siempre les hago esa remembranza: cuando venimos aquí, siempre tienen una disposición y una nobleza que está dispuesta a atender, a dar, a compartir y a pedir cosas que hacen por el bien común”, expresó.

DESDE HACE 40 AÑOS NI VOLTEABAN A VERNOS: HABITANTES DEL EJIDO FRANCISCO VILLA… Previamente, el gobernador supervisó el puente-vado del arroyo La Muralla, en el camino rural del ejido Francisco Villa, en el municipio de Tula, donde escuchó el agradecimiento del comisariado ejidal Teódulo Gallardo, quien recordó que desde hace 40 años ningún gobernante los había atendido.

“No nos oían, ni volteaban a vernos. Ahora estamos muy contentos y muy agradecidos con usted”, le expresó.

Aquí, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que el puente-vado tiene una longitud total de 280 metros, incluyendo rampas de entrada y salida.

Tras el recorrido por esta obra, el gobernador dialogó con un grupo de alumnos del CEMSADET No. 20 del ejido Mamaleón, encabezados por el responsable del plantel, José Arturo Rodríguez González, quienes le plantearon algunas necesidades de su escuela.

“Cuenten con todo el apoyo”, respondió el gobernador, quien les pidió seguir esforzándose en sus estudios.

El gobernador también supervisó el proyecto para la instalación de una Cruz Monumental en lo más alto de uno de los cerros que rodean a la cabecera municipal.

Acompañado por la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez; el director general del ITAVU, Manuel Treviño Cantú y el presidente electo de Tula, René Lara Cisneros, el gobernador fue informado que ya se regularizó el terreno en donde se levantará una estructura metálica de 30 metros de altura que servirá como un atractivo turístico más de este Pueblo Mágico.

ENTREGAN RECONOCIMIENTOS POR CALIDAD EDUCATIVA A LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió constancias de acreditación de calidad para ocho de sus programas educativos, así como certificaciones de calidad para sus bibliotecas centrales y el Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CeINA).

El MVZ Dámaso Anaya Alvarado, rector de la UAT, junto a representantes de organismos nacionales de evaluación y acreditación de la educación superior, presidió la entrega de los reconocimientos a titulares de las dependencias académicas que fueron avaladas por sus altos estándares educativos.

En la ceremonia celebrada en el Aula Magna del Campus Tampico, el rector Dámaso Anaya enfatizó que este reconocimiento nacional reafirma el compromiso de la casa de estudios con la calidad educativa centrada en valores humanistas.

Subrayó que la UAT cuenta con el 96.2 % de sus programas de licenciatura certificados, además de cuatro centros de idiomas y dos bibliotecas centrales, cuyos logros la destacan como la institución de mayor relevancia en Tamaulipas.

Por parte del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), representado por su vocal ejecutivo, el Dr. José Alberto Gaytán García, se entregaron las constancias de acreditación a los siguientes programas de licenciatura: Contador Público y Administración de la Facultad de Comercio y Administración Tampico; Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil y de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades; y a la Licenciatura en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros.

Asimismo, el Dr. Miguel Ángel Romero Ogawa, director académico del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), entregó las acreditaciones a los programas de: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, e Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ingeniería Tampico.

De igual manera, la Dra. Irma Lorena Zaldívar Bribiesca, presidenta del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, A. C. (CONAC), entregó certificados a las Bibliotecas Centrales de Tampico y Victoria, así como al CeINA.

En la ceremonia se contó con la presencia de directores y directoras de las facultades, unidades académicas y dependencias universitarias, funcionarios de la Rectoría y autoridades de Familia UAT.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com