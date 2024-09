Análisis Político

Antonio Frausto

La Capital de Tamaulipas

A unos días de asumir su segundo periodo como alcalde de Victoria, luego de ganar su reelección en las urnas, Lalo Gattás se encuentra frente al mayor reto de su vida política, trascender como un gobernante que realmente transformó a Victoria o simplemente ser uno más.

Y es que el reto del edil, que este martes tomó protesta junto con el nuevo Cabildo para el período 2024-2027, es mayúsculo, regresarle a Victoria esa identidad como ciudad bonita, limpia y amable de antaño y que los victorenses vuelvan a decir con orgullo, soy de Victoria ¡la capital de Tamaulipas!

Hay que reconocer que Victoria no se encuentra en las condiciones deseadas y es que ante los años de abandono de los gobiernos municipales panistas, era casi imposible el sacarla del bache en poco tiempo y mucho menos si en su primer año de gobierno, Lalo se dedicó a evitar caer en prisión ante la persecución política en su contra por parte del cabecismo.

Hoy la situación ha cambiado drásticamente y con los recursos del Fondo de Capitalidad impulsado por el alcalde y respaldado por el gobernador, junto con la intervención del Gobierno del Estado, los ciudadanos han visto cómo las cosas empiezan a cambiar para bien, aunque no a la velocidad deseada.

Sin padecer una persecución política, con la curva de aprendizajes ya superada, pero sobre todo, con los tres niveles de gobierno siendo morenistas, un Congreso Local con mayoría calificada guinda y una Cámara de Diputados y Senadores controlada por la 4T, ya no hay pretextos para que el alcalde no de los mejores resultados posibles y como él mismo dijo en su ceremonia de protesta, se construya el segundo piso de la transformación.

Para aquellos que piensan que la transformación no sucederá y que Gattás se tirará a la hamaca los siguientes tres años, pues ya no tiene nada que ganar al no poder reelegirse una vez más, están muy equivocados.

Pues quizá no tengo mucho que ganar políticamente, pero sí mucho que perder personalmente, pues su reputación, su buen nombre está en juego, además de que perdería la oportunidad histórica de trascender para el bien en Victoria.

Y es que ser recordado como aquellos gobernantes de antaño, que una vez dejado el cargo público, la gente los recordaba y saludaba con orgullo cuando coincidían con ellos por las calles de la ciudad, como por ejemplo el ex gobernador Américo Villarreal Guerra, no es poca cosa y es a lo que todo gobernante debería aspirar.

Sin duda que Lalo Gattás tiene frente así el mayor reto de su vida, pero también su mayor oportunidad, hacer un buen trabajo por el bien de todos y callarle la boca a aquellos que no votaron por él, a sus detractores en redes sociales y a aquellos que lo critican sencillamente por ser morenista.

Las herramientas están a la mano, solo se requiere capacidad y sobre todo voluntad para hacerlo. Está en Lalo y su equipo dar lo mejor de sí, en tres años mirar hacia atrás y expresar con orgullo cómo Victoria ha empezado a cambiar y que se han sentado las bases para continuar con la transformación de la capital de Tamaulipas.

BRILLAN TAMAULIPECOS EN EL MUNDO

El talento de los tamaulipecos sigue dando de qué hablar, hace unos días el deportista reynosense Lorenzo Martínez, logró la medalla de oro con la Selección Mexicana Sub-23 de voleibol en la PanAmerican Cup U23 en competencia efectuada en Surinam y este miércoles se dio a conocer que tres estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria, ganaron la medalla de oro en la sexta edición del ‘World Invention Competition and Exhibition WICE 2024’, celebrado en Malasia.

Estos chicos son el ejemplo de que la juventud tamaulipeca cuenta con gran talento en diversas áreas de la sociedad, ya sea en el ámbito académico, deportivo, cultural, social o político y que lo único que requiere son las oportunidades para demostrar sus habilidades.

Malac Yiddeoni Villanueva Pacheco, José Armando Valdivia Encinas y Abril Valdez García son los tres medallistas de oro que ganaron en la categoría de ‘Ciencias Ambientales’, en el nivel secundario o pre universitario, de entre 28 proyectos concursantes en dicha categoría, en donde compitieron estudiantes de 16 países.

Por eso hay que celebrar el logro de estos jóvenes innovadores y sus maestros, que con el respaldo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y el COTACYT cuenta con los medios para no sólo competir, sino triunfar en certámenes internacionales, dejando el nombre de México y por supuesto de Tamaulipas muy en alto.

Enhorabuena para estos ganadores, que con su medalla de oro a nivel internacional, se espera que surjan nuevas oportunidades para seguir creciendo académicamente, seguir creando e innovando con proyectos que impacten positivamente en la vida de la gente.

PROMUEVE LA UAT LA SALUD EN SUS ESTUDIANTES

Con el objetivo de fortalecer la prevención y detección temprana de enfermedades, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se sumó a la Campaña de Prevención de Enfermedades Crónico-Degenerativas, organizada por la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos (CSFMEU)

De miércoles a viernes el campus universitario Victoria contará con módulos de atención en puntos estratégicos que buscan concientizar sobre la importancia de la detección oportuna y la prevención de enfermedades crónico-degenerativas.

Los módulos atenderán a estudiantes, docentes y personal de la universidad, además de ciudadanos en general, para ofrecerles chequeos gratuitos de presión arterial, pruebas de glucosa y mediciones antropométricas, a fin de detectar y prevenir enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión.

De acuerdo con autoridades universitarias está campaña es de gran importancia, debido a que se fortalece la colaboración de la UAT con a Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, una entidad binacional que trabaja en la evaluación y atención de los problemas de salud que afectan a la región fronteriza, demostrando así la nueva visión humanista que tiene la institución.

