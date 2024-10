De Correcaminos a la Selección Nacional: Un futuro prometedor

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con tan solo dieciséis años, Heber Osmar Velázquez Sánchez fue convocado para integrarse a la Selección Nacional de México Sub-18, para participar en tres partidos internacionales que se llevarán a cabo en Países Bajos.

El joven, que apenas el pasado 22 de agosto debutó con el primer equipo de Correcaminos en la Liga de Expansión, ha sido llamado para concentrarse este 6 de octubre en la Ciudad de México, e integrarse al seleccionado nacional que estará jugando tres partidos amistosos internacionales:

1) 9 de octubre. México vs PSV Sub-19. PSV Campus de Herdgang, Países Bajos.

2) 12 de octubre. México vs TBC.

3) 15 de octubre. México vs Feyenoord Rotterdam Sub-19. Sportcomplex Varkenoord, Países Bajos.

Este joven talento ha marcado historia en el fútbol. Su debut en la Tercera División el 22 de septiembre de 2023 fue solo el comienzo, participando en once partidos. En enero de 2024, dio el siguiente paso, al debutar en la Premier, donde jugó quince encuentros, y finalmente, el 22 de agosto del presente año, debutó en el primer equipo de Correcaminos en la Liga de Expansión, sumando ya tres partidos.

Este impresionante progreso lo ha convertido en el jugador más joven en debutar en la Liga de Expansión, un logro que no pasó desapercibido para la Selección Nacional Sub-18. Ahora formará parte de una gira por Europa, enfrentándose a grandes rivales en tres partidos amistosos.

Estos logros son un reflejo claro del compromiso de la UAT y el respaldo incondicional del rector, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, hacia el desarrollo de los jóvenes talentos. Un proyecto que ya está rindiendo frutos, llevando el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a lo más alto.