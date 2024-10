Marco Antonio Vázquez Villanueva

Claudia será la Presidenta…

Hoy, este 1 de octubre del 2025, la veremos de presidenta y la conoceremos, quizá apenas tomando las riendas de este México lindo y querido se notará una diferencia, hay muchas certezas sobre ella, sabemos que Claudia Sheinbaum es inteligente, preparada en exceso para ser la primera presidenta de un país como en que tenemos, con la capacidad suficiente de re-crear la transformación sin regresarse un milímetro y es del ala dura, de las que no se andan por las ramas, nomás regrese un poquito su memoria a la precampaña, cuando puso en su lugar a quien tuvo que hacerlo.

¿Dudas?, menos que con los anteriores presidentes, si acaso observar su comportamiento hacia este presente del que forma parte, es decir, como podrá afianzar la figura de Andrés Manuel conservando siempre el control del país y convertirse en su figura principal, igual habrá que ver su comportamiento en los primeros actos de los hombres y mujeres de la actualidad que se sienten intocables o poderosos, habrá que ver como les marca un alto o los llama a cuentas.

Los retos que tendrá serán muy grandes, de entrada debe buscar generar riqueza al menor costo posible para el pueblo, los programas sociales serán inamovibles por voluntad de ella, es partidaria de ese tipo de gobiernos, eso la obliga a comprender que para sostenerlos necesita dinero a bajo costo social y político.

Por supuesto, otro gran reto es hacerse sentir, parecer, ver y actuar como presidenta, dar el golpe de autoridad a propios y extraños a tiempo, para que no se equivoquen, para que no les tenga que caer la mano dura que cause revuelo social y político.

La salud y la educación son otros dos de sus retos importantes, en lo primero hacer real eso de que podemos ser como en Dinamarca, humanizar este servicio público, darle dignidad en la atención, medicamentos y atención de calidad; en lo segundo, ella más que nadie sabe que requerimos crear nuevos conocimientos, una escuela que ayude a pensar y desarrollar talentos, un sistema educativo que arroje a la sociedad adultos que serán felices, dignos, autosuficientes, con responsabilidad social.

Después de ello tendrá que ingresar a México al mundo, incrustarlo en las economías globales, darle sentido a su crecimiento, que sea ordenado y con miras al futuro.

Y si, aunque no lo crea, hacemos votos para que lo último que le preocupe sea la seguridad, este tema nos tiene jodidos desde hace tres sexenios porque han pensado que matando a los matones se acabaría el problema, la estrategia de balazos o de meterle mucho dinero a un barril sin fondo, la verdad es que haciendo bien la tarea en salud, educación, desarrollo social y la asistencia social, más una generación de conocimientos que nos lleve al primer mundo, nos incruste en la economía mundial, sería suficiente para abatir la inseguridad, la violencia, concretando, debemos entender que este problema se supera con un gobierno confiable, con un país que le de oportunidades a todos y provoque una alta calidad de vida del pueblo que evite que cualquiera quiera matar por poco dinero.

Conclusión, Claudia será Claudia y será la Presidenta no atienda a la oposición extraviada, no ha existido presidente que se deje mangonear por su antecesor y todos han sido amigos, no será ella la primera, al contrario, creo que por fin nos debemos de preparar para un auténtico gobierno, para una administración que por primera vez entra con mucha esperanza y con la posibilidad real de llevarnos a mejores estadios, si no al primer mundo si dejarnos cerquita del mismo, de ella dependerá si se anima invirtiendo en lo esencial o sigue por el camino fácil de dejarse querer sin un proyecto de bases sólidas, Claudia es la primera presidenta que puede trascender no solo por ser mujer, sino como la mejor de todos los que nos han gobernado y por el bien de México ojalá lo logre…

HUELE A QUE LO RENUNCIARON… horas antes de entrar la nueva legislatura local que tendrá una abrumadora mayoría de Morena y aliados, el Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez presentó su renuncia en el Congreso para hacerla efectiva a partir del 30 de octubre, en un mes, dijo estar dispuesto a iniciar una entrega recepción de inmediato y se mostró dócil, todas sus ínfulas han desaparecido.

Al tiempo se dio a conocer una vinculación a proceso al exsecretario de administración con Francisco N, lo acusan del desvío de 125 millones de pesos, por si no lo recuerda.

Entonces, pues se ve muy elegante el documento que presentó el Fiscal Anticorrupción en el Congreso, hasta da la impresión que quiere hacernos creer que por voluntad propia se fue, sin embargo, todo indica que “lo renunciaron”, que ya se está haciendo sentir el segundo piso de la Cuarta Transformación, vaya, conocemos a Raúl Ramírez, sabemos que por voluntad propia el seria incapaz de renunciar a un solo peso y ese cargo le daba como cien mil por mes más todo el poder que según sus detractores supo manejar de diferentes maneras, entonces, todo huele a que lo echaron, y como decían los de antes, “En política casi siempre lo que parece es”…

CUMPLE GOBIERNO EN SU PRIMER TERCIO DE ADMINISTRACIÓN Y CON CLAUDIA SEGUIREMOS MEJOIRANDO, AMÉRICO… El gobernador Américo Villarreal Anaya se congratuló por haber cumplido satisfactoriamente “con un gobierno humanista” en el primer tercio de su administración, al llegar a dos años de gestión. Indicó que el 1 de octubre, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, “avanzaremos con empatía hacia el mejor desarrollo de las y los tamaulipecos”.

Señaló que, con los nuevos integrantes del gabinete y funcionarios, Tamaulipas estará bien representado para trabajar conjuntamente con la primera mujer presidenta de México. “Sé que podemos hacer más y podemos ir más rápido. Necesitamos la suma y el esfuerzo de todos”.

Momentos antes, el mandatario estatal, acompañado de la presidenta del DIF Estatal, doctora María de Villarreal, cortó el listón con el que inauguró las oficinas remodeladas de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México y entregó el nombramiento como nuevo titular de dicha instancia al licenciado Alejandro Rábago Hernández.

“Le he pedido a Alejandro que nos haga el favor de sumarse a este esfuerzo desde la Representación de Tamaulipas en la Ciudad de México. Él tiene una gran capacidad de gestión, organización y contactos con gente en el ámbito empresarial, porque es importante poder entusiasmar la participación de los grandes en los proyectos que tenemos en nuestra entidad”, apuntó.

En una ceremonia realizada en la sede de la Representación, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 195, colonia Cuauhtémoc, en la capital del país, el mandatario estatal recordó que su señor padre, cuando fue gobernador del estado, compró dichas oficinas, y ahora, dijo, servirán mucho para funcionarios, senadores y diputados de Tamaulipas, quienes podrán realizar ahí una serie de actividades a favor de la población.

El gobernador Américo Villarreal explicó que la Ciudad de México es muy importante, ya que es una enorme área de gestión. “Estamos ya realizando, en este mes, reuniones con los nuevos integrantes del gabinete federal; estaremos haciendo lo propio en las próximas semanas para adecuarnos lo más pronto posible a la dinámica de la nueva administración”.

Al nuevo titular de la Representación, diputados, senadores y servidores públicos, el primer mandatario estatal les dijo que ahí, en las nuevas oficinas, tendrán espacios dignos que les permitirán contar con nuevas oportunidades de trabajo y una mejor presencia ante las autoridades federales, legislativas y empresariales.

“Alejandro habrá de coordinar el trabajo entre ustedes, el legislativo y los funcionarios del gabinete, con quienes estaremos en constante contacto para dar seguimiento a los proyectos y compromisos que ya tenemos. Seguramente volveremos a estar muy bien representados y con una gran empatía con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, finalizó.

OBTIENEN ESTUDIANTES DE LA UAT PRIMEROS LUGARES EN CONCURSOS DE TRANSPARENCIA… El Primer Concurso Estatal Transparencia en Corto, organizado por la Contraloría Gubernamental del Estado, otorgó los primeros lugares, en distintas categorías del certamen, a María Guadalupe Zurita Calixto y a Pablo Emiliano Turrubiates Hernández, egresada y estudiante, respectivamente, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La ceremonia de premiación tuvo lugar el 27 de septiembre en la Cineteca del Centro Cultural Tamaulipas, donde los ganadores recibieron reconocimientos, premios en efectivo y su pase a la etapa nacional del certamen.

Este concurso busca fomentar la participación juvenil en la creación de cortometrajes sobre el tema de la transparencia, promoviendo el uso correcto de las redes de información en el contexto gubernamental.

En la categoría de 19 a 25 años, María Guadalupe, recién egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, destacó con su cortometraje Un aliado fuera de serie, que ofrece un enfoque dinámico utilizando la creatividad para informar de manera más accesible cómo la tecnología puede ser una aliada de la transparencia.

En la ceremonia de premiación, María Guadalupe estuvo acompañada por Javier Eduardo González Ávila, quien también formó parte del equipo de producción. Ambos expresaron su agradecimiento a la UAT por el apoyo y por facilitar las instalaciones necesarias para la grabación, lo que demuestra el apoyo institucional en la promoción de proyectos creativos dentro de la Universidad.

En la categoría de 15 a 18 años, el alumno Pablo Emiliano Turrubiates Hernández obtuvo el primer lugar con su cortometraje El uso, enfocado en la utilización responsable de las redes sociales.

Su participación le permitió obtener una visión más clara de la dirección y los aspectos técnicos de la producción audiovisual.

Pablo Emiliano, quien es alumno de primer semestre de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, agradeció la oportunidad de participar y la experiencia adquirida a lo largo del proceso, destacando el apoyo recibido en las instalaciones de la UAT para llevar a cabo la grabación de su cortometraje.

La ceremonia fue presidida por diversas autoridades, entre ellas el Ing. Óscar Azahel Rodríguez Perales, director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas; el cineasta tamaulipeco Antonio Rotuno y la Mtra. Guadalupe Hernández Tinajero, secretaria técnica de la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas, quienes enfatizaron la importancia de estos concursos para promover la creatividad y el talento joven en la región.

Este reconocimiento resalta el esfuerzo individual de los estudiantes de la UAT y el compromiso institucional de la Universidad con la formación integral de sus alumnos, que se refleja en la provisión de espacios y herramientas que permiten su crecimiento artístico y académico.

CIERRA SESIONES CABILDO DE VICTORIA 21-24… En el cierre de la administración municipal 2021-2024, el Cabildo de Victoria aprobó en sesión ordinaria modificaciones relativas al presupuesto del ejercicio fiscal 2024 y programa de obra pública del mismo período.

Este lunes 30 de septiembre se llevó a cabo la centésima tercera sesión pública ordinaria de cabildo presidida por el alcalde Eduardo Gattás Báez, donde se aprobó entre otros puntos la desincorporación de 1,415 bienes, muebles del patrimonio municipal en condiciones no óptimas para su uso.

La Síndico Karina Sánchez de León en su carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público presentó la propuesta de modificación al presupuesto de egresos 2024 que de 1,163 millones 980 mil pesos registró una integración de 64 millones 863 mil pesos para quedar en 1,218 millones 853 mil pesos.

En el programa de obra pública, el regidor Óscar Alberto Narváez Ramos presidente de la Comisión de Obras Públicas presentó las actualización del primero, segundo y tercer trimestre 2024 que refiere un total de 120 obras ejecutadas con una inversión de 105 millones 818 mil pesos.

