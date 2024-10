Claudia Sheinbaum rinde protesta

AGENCIAS

Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este 1 de octubre como la primera mujer presidenta de México.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, dijo en el Congreso General.

Ifigenia Martínez fue quien le puso la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, tras recibirla de manos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.