Incurables ansias de matador

Cd. Victoria, Tam.- Al menos dos veces recordó ANDRÉS MANUEL al eterno depositario de sus más sentidos reclamos FELIPE CALDERÓN, en la mañanera del viernes pasado.

Conferencia matutina calificada por el mismo mandatario como la última, pues la de este lunes sería (así lo dijo) “un fiestón con bailongo”, amenizado, entre otros, por un conjunto musical de Oaxaca.

Y con un menú que incluye bocados como tortas de lechón, tamales, cochinita pibil, zacahuil, enchiladas, tortas de chilaquiles, guajolotas, picadas, tlacoyos, tlayudas, pan de cazón, pan de burro, quesos, chanchamitos, garnachas, burritos, machaca, chocolate y café.

Hasta dónde entiendo, el pan de burro data de la Revolución y es una especialidad poblana de textura espesa, lo suficiente para ser transportado a distancia y sin descomponerse. Por ejemplo, a la capital mexicana y, por supuesto, a lomo de burro.

Los chanchamitos son tamales tabasqueños, tan apreciados por AMLO como los de chipilín. Aquí un video de hace dos años, donde se engulle ambos: https://tinyurl.com/26w3aq43.

Y volviendo con CALDERÓN, lo que sorprende de esa monumental inquina contra el exmandatario michoacano es que AMLO lo ubique como el culpable principalísimo del fraude cometido en 2006.

Lo cual amerita precisiones. En sentido estricto, el responsable de todas las cochinadas que mancharon dicha elección fue el presidente VICENTE FOX quien, además, lo presume dentro y fuera del país, con gran descaro y cinismo. Y también su secretario de Gobernación CARLOS ABASCAL.

DISTINTO RASERO

Al chaparrito CALDERÓN habría que ubicarlo como el beneficiario principal. Pero el fraude no se orquestó en su oficina de campaña sino, directamente, desde Los Pinos, con auxilio de las cúpulas empresariales que pagaron la guerra sucia, el apoyo de los gobernadores priístas y el tufo mercenario de ELBA ESTHER GORDILLO.

No fue FELIPE y pese a ello, este señorcito se ubica entre los más atacados durante los 70 meses de conferencias “mañaneras”, junto a CIRO GÓMEZ LEYVA, CARLOS LORET, CARMEN ARISTEGUI, ANABEL HERNÁNDEZ, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, ENRIQUE KRAUZE, HECTOR AGUILAR CAMÍN, CLAUDIO X. GONZÁLEZ, diario REFORMA y la revista PROCESO, entre otros y otras.

Intriga ese contraste del trato propinado a CALDERÓN y las muy aisladas menciones a FOX. Acaso por los amigos en común que tiene AMLO con VICENTE, como, por ejemplo, los señores GERTZ y DURAZO, el primero exsecretario de seguridad y el segundo secretario particular de Presidencia, ambos con FOX

Y mire usted, a CALDERÓN lo podrán acusar de borrachín, encubridor y hasta de cómplice del narcopolicía GENARO GARCÍA LUNA, pero nunca le encontraron evidencias de haber amasado una gran fortuna.

Muy distinto a FOX, quien empleó sus dos elefantes blancos (VAMOS MÉXICO y CENTRO FOX) como recolectores de “donaciones” a cuyas ventanillas deberían acudir los empresarios interesados en conseguir contratos de obras y servicios, así como toda suerte de concesiones y permisos del gobierno federal. Dos desvergonzadas receptorías de embutes.

Por alguna misteriosa razón permanecieron impunes VICENTE y su clan, hijos, hermanos y sobrinos, incluidos sus entenados, los hermanos BRIBIESCA, muy cercanos (por cierto) a PANCHO CABEZA.

VIEJAS AFINIDADES

Por igual cabe preguntar por qué ANDRÉS culpó sistemáticamente a CARLOS SALINAS DE GORTARI del fraude en 1988 contra el ingeniero CUAUHTÉMOC CÁRDENAS.

Cabe la misma reflexión. En su papel de candidato, SALINAS sería el beneficiario, pero la responsabilidad central fue del presidente MIGUEL DE LA MADRID y su titular de SEGOB, MANUEL BARTLETT, operador de la llamada “caída del sistema”.

Como probable explicación, podríamos pensar en una vieja amistad del tabasqueño con BARTLETT, a quien hizo director en la Comisión Federal de Electricidad. Aunque también que ANDRÉS MANUEL trabajó para los gobiernos priístas en aquellas décadas.

Dentro de la trinchera tricolor, LÓPEZ OBRADOR coordinó la campaña a senador del poeta tabasqueño CARLOS PELLICER (1976) y luego de ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO a la gubernatura (1982).

Bajo GONZÁLEZ PEDRERO fue titular del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES) del PRI (1983) para después asumir un cargo de dirección dentro del Instituto Nacional del Consumidor (INCO) en la capital mexicana (1984).

También dio clases en el Instituto de Formación Política del mismo PRI, bajo la Presidencia del hidalguense ADOLFO LUGO VERDUZCO.

TRES Y CUATRO

Todo ello entre los años finales del lopezportillato y la mayor parte del lamadridismo. El hombre rompe con el PRI en 1987 para sumarse a la Corriente Democrática que dio vida a la candidatura de CUAUHTÉMOC CÁRDENAS y enseguida al Frente Democrático Nacional (FDN) que lo postuló a la Presidencia.

De manera paralela, en el mismo 1988, ANDRÉS fue candidato a gobernador, siendo derrotado por el tricolor SALVADOR NEME. Aventura que repetiría seis años después (1994) por el PRD, perdiendo ante el también priísta ROBERTO MADRAZO.

Este martes primero de octubre AMLO culmina una larga y azarosa carrera política que lo llevó a ser postulado en siete procesos electorales. De los cuales perdió cuatro, las dos campañas por Tabasco (1988 y 1994) y las primeras dos por la Presidencia (2006 y 2012); ganando tres, la dirigencia nacional del PRD en 1996, la jefatura del gobierno capitalino en 2000 y la primera magistratura del país en 2018.

Veremos que sigue ahora. Oficialmente iría al retiro definitivo en su casona semirrural de Palenque, Chiapas. Aunque con este hombre nunca se sabe. Dicen que los toreros siempre regresan, veremos a dónde lo llevan ahora sus incurables ansias de matador.

