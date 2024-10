Por Martha Isabel Alvarado

Superó al maestro

.-Fecha histórica: hoy llega la primera Presidenta

.-Claudia Sheinbaum, con un 66% de aprobación

.-Primera gira, marca estilo personal de gobernar

.-Nueva dirigente de PAN en Reynosa afín a CDV

Hoy es un día histórico en la vida de nuestro México lindo y querido, por el hecho de que una mujer asume la presidencia de la República, por primera vez en 200 años.

Con el respaldo de 35 millones 923 mil 969 votos, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO ganó la Presidencia en los comicios del 2 de junio pasado, superando incluso a LÓPEZ OBRADOR, que en 2018 fue el candidato presidencial más votado de la historia, con 33 millones 113 mil 483 sufragios.

No hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. Y este día quedaría marcado precisamente por la llegada de la primera mujer al Poder en México. Hecho que no se ha registrado ni en Estados Unidos, uno de los países más evolucionados del mundo.

Según una encuesta publicada por la consultora “De Las Heras”, Claudia Sheinbaum llega bajo una gran expectativa, con un 66 por ciento de los ciudadanos confiados de que su administración será un gobierno de resultados.

Por lo pronto, la flamante presidenta de México, ya investida como tal, marcaría una primera diferencia con su antecesor, en el estilo personal de gobernar, con su primera gira de trabajo al estado de Guerrero, concretamente a Acapulco, para evaluar los daños causados por el huracán “John”.

Para nadie es secreto que al gobierno de AMLO le faltó empatía: hacia personas afectadas por fenómenos naturales, como en este caso, así como por la violencia desbordada en distintas regiones, entre otros factores.

Otra mujer que llega a gobernar bajo un amplio margen de aprobación, en su caso, 82 mil 384 sufragios, que equivalen a la votación más alta registrada en Tampico, es MÓNICA VILLARREAL ANAYA, emanada de Morena, quien desde hoy despacha desde la presidencia municipal del puerto jaibo.

¿Cómo es que el alcalde con mayor aprobación (a nivel nacional) en las mediciones de las más reconocidas casas encuestadoras, como “Mitofsky” y “Enkoll”, entre otras: CHUCHO NADER, no hizo ganar a su partido, el PAN, en las urnas?. He ahí el ‘misterio’.

Habría que recordar que la gestión de Nader obtuvo premios internacionales, sobre todo en el rubro de limpieza pública. Muy ad hoc con su slogan de gobierno: “Tampico brilla”.

De algún modo, a Nader le pasó lo que al equipo “Sultanes” de Monterrey, que parecía apto para disputar y ganar el Campeonato 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, pero a la mera hora se “desinflaron”, y fueron arrasados por Diablos Rojos del México, con su súper estrella TREVOR BAUER.

Y cuando todo mundo daba por hecho que, siendo Nader el político del PAN más posicionado en Tamaulipas, surgiría de su grupo afín el próximo dirigente del PAN en Tamaulipas, parece que siempre no.

Dicho lo cual, ante la designación de la ex diputada local JUANA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificada con el grupo político del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, como titular de la Delegación del PAN en Reynosa, cargo que ocupa por segunda vez, luego de una primera en 2017.

Según se sabe, Sánchez Jiménez, declinaría a la 21 Regiduría del Cabildo 2024-2027 encabezado por CARLOS PEÑA ORTIZ, precisamente para asumir la delegación del PAN, y cedería su asiento en el Ayuntamiento a su suplente, MARÍA JOSÉ PÉREZ SÁNCHEZ, que para más señas es su hija.

No está de más recordar que, al esposo de Juana Alicia, JORGE PÉREZ GARZA, el cargo de subsecretario de Administración del sexenio cabecista, evidentemente, le cambió la vida.

Desconocemos si a Pérez Garza le pagaban un sueldazo, o si le otorgaron un gran finiquito al término del anterior gobierno estatal, pero, presuntamente, le habría alcanzado hasta para obsequiar una residencia a su hija (que no hace mucho contrajo matrimonio), en el mismo fraccionamiento residencial donde él vive: “Privada Las Fuentes”.

¿Y la Contraloría de Tamaulipas, apá?. Según parece, la titular de esa dependencia, NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, está “pintada al óleo”.

El apellido Cabeza de Vaca estará presente en el Cabildo de Reynosa, con la llegada SOFÍA GARCÍA GÓMEZ, al cargo Décimo Quinto Regidor del Cabildo 2024-2027, encabezado por CARLOS PEÑA ORTIZ, “Makito”. Así como en la 66 Legislatura del Congreso de Tamaulipas, con ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, como diputado plurinominal, quien por la vía litigiosa evadió la credencialización.

CONTRAFUEGO: Es tiempo de las mujeres.

Hasta la próxima.