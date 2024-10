Análisis Político

Antonio Frausto

La República de Sheinbaum

Aunque tradicionalmente el discurso que el presidente de México daba en el Congreso de la Unión luego de recibir la banda, era el que marcaba la pauta de su visión y cómo sería su gobierno, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder eso cambió y se ratificó este martes en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta.

Y es que mientras frente a los legisladores la mandataria nacional se dedicó a reconocer la gran labor de su antecesor y del movimiento de transformación del que forman parte, fue en el zócalo frente a miles de ciudadanos en donde compartió la manera en que gobernará, con la implementación de 100 pasos para la transformación.

Fue aquí en donde luego de una ceremonia en donde recibió el bastón de mando de parte de mujeres de los pueblos originarios de México, Sheinbaum Pardo detalló las 100 acciones que realizará su gobierno, es decir, la República que se pretende alcanzar bajo su mandato.

Aunque como en todo discurso hay propuestas que básicamente son muy buenos deseos, hay otras que realmente son acciones concretas que se efectuarán en temas de salud, vivienda, educación, cultura, tecnología y medio ambiente, que pueden ser realizadas si existe la voluntad política del gobernante y la capacidad económica para ello.

De acuerdo con el documento llamado 100 pasos para la transformación y que se puede descargar en pdf desde la página web https://claudiasheinbaumpardo.mx/ la presidenta divide sus acciones de gobiernos en las visiones de República que tiene como son: una República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, una República Fraterna, una República Educadora, humanista y científica, una República lectora y cultural, una República sana, una República con vivienda.

Una República de y para las mujeres, una República con trabajo y salario justo, una República rural justa y soberana, una República soberana y con energía sustentable, una República próspera y conectada, una República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales, una República con derecho al agua y una República segura y con justicia.

Pasos o acciones de las cuales algunas se implementarán en Tamaulipas como la modernización de los puertos de Altamira y del Norte en Matamoros, la tecnificación de distritos agrícolas prioritarios o una planta tratadora de desechos, un tren de pasajeros y la rehabilitación de la red carretera. Además de las acciones en materia educativa y de salud, entre otras que beneficiarán a los tamaulipecos.

Pese a que políticamente la presidenta tiene todas las herramientas para poder cumplir estos 100 pasos o compromiso para continuar la transformación de México, uno de sus principales retos será en el ámbito económico, como crear las condiciones para generar una estabilidad financiera y una mayor inversión, lo que se alcanzará con certeza jurídica y un ambiente de paz y sólo así se podrá verdaderamente el segundo piso de la transformación.

Por supuesto que en este importante acto de cambio de poderes a nivel federal, el gobernador Américo Villarreal Anaya estuvo presente en el Congreso de la Unión para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que Tamaulipas se une a la visión del Gobierno Federal para seguir construyendo un México más justo, equitativo y próspero para todos.

Recalcó que la llegada de una mujer a la presidencia de México, es un hecho histórico que llena de esperanza a niñas, mujeres, abuelas, madres, profesionistas, a todas las mexicanas. Además reafirmó su compromiso para trabajar de la mano con la nueva presidenta y su gabinete para el bienestar de las y los tamaulipecos.

DIPUTADOS, YA NO HAY PRETEXTOS

Poco antes de la media de noche del 1 de octubre los diputados que integran la sexagésima sexta legislatura tomaron protesta, comenzando así no solo una nueva legislatura, sino también una nueva etapa en la vida política de Tamaulipas, en donde Morena tendrá el control absoluto en dos de los tres poderes en el Estado (Ejecutivo y Legislativo)

Más allá de las naturales caras de sonrisas y felicidad de esta sesión de instalación, el gran reto de los diputados morenistas que son los que mandan, será no caer en una zona de confort ante la falta de poder de sus pares de oposición que por más que suban a tribuna, reclamen, critiquen o argumenten no podrán aprobar una iniciativa si la bancada morenista no la acepta.

Veremos si cómo lo prometió, Humberto Prieto, nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política y Junta de Gobierno, realmente se convierte en un líder de diálogo y consenso con todos los grupos políticos o simplemente impone la aplanadora morenista porque sí.

Ya no hay pretextos para reformar la Constitución Local y construir y poner a la vanguardia del país y del mundo, el marco jurídico tamaulipeco con un sentido social y humanista acorde a los principios y valores de la Cuarta Transformación que representan.

Por lo pronto Magaly Deandar, presidirá la mesa directiva para este periodo, acompañada por Pepe Schekaiban Ongay, Elvia Eguia Castillo, y Marcelo Abundis en calidad de suplente.

Más allá de las diferencias políticas que siempre las habrá por posturas ideológicas o incluso intereses. Los nuevos legisladores locales en especial los coordinadores tienen la oportunidad de realmente pasar a la historia como verdaderos líderes o simplemente quedarse como unos diputados más ¿qué decidirán?

RATIFICA GABINETE EN VICTORIA

Pese a que se habían comentado que habría cambios en la administración municipal de Victoria que encabeza Lalo Gattás para el período 2024-2024, el presidente municipal ratificó este martes a los integrantes de su gabinete, demostrando así el voto de confianza para las mujeres y hombres que lo acompañan en esta responsabilidad.

Con la decisión de ratificar a los secretarios y directores, se garantiza que los servicios municipales continúen de manera normal, sin afectar su implementación, debido a que los funcionarios ya conocen a la perfección sus áreas al desempeñarlas con anterioridad.

Previamente a informar sobre la continuación de su equipo de trabajo, el edil comenzó su segundo período reuniéndose con trabajadores del municipio, a los que él mismo llama sus mejores aliados, visitando desde las 6 de la mañana los campamentos de limpieza y alumbrado para saludar, dialogar y reconocer el trabajo hecho por el área de servicios públicos, donde se tiene una cobertura de entre 92 y 96 por ciento.

En este encuentro Lalo Gattás reafirmó que seguirá haciendo equipo con ellos y juntos brindarle a los victorenes servicios de calidad en cuanto a la recolección de basura y la iluminación de la vía pública. Además que se reforzará el bacheo y se implementará un plan de pavimentación principalmente en las colonias populares.

