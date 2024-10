Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un buen principio…

Y de pronto el expresidente volteó la mirada, se le dibujó una mueca cuando la Presidenta marcaba su territorio, le imprimía un sello personal a la futura administración.

Luego de enlistar todos los programas sociales que van a continuar y los que habrán de añadirse, Claudia Sheinbaum soltó, “en la generación de electricidad la iniciativa privada va a participar, se buscará la generación de energías más limpias y la empresa extrajera como nacional tendrán garantizados sus derechos y operaciones en un marco legal”.

Después habló del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, la búsqueda de una mayor relación comercial con el mundo, su visión clara en cuando a Pemex, lo que se ha agotado y lo que se explotará que no concuerda casi en nada con lo de hoy.

Fue más allá, habló de una reunión con empresarios para lograr un acuerdo que permita el control de precios de productos de la canasta básica, las 40 horas de trabajo a la semana lo prometió después, pero se entiende que va en el mismo paquete, así como un pacto mucho más amplio que permita aumentos al poder adquisitivo de los trabajadores hasta que sus salarios sean suficientes para comprar dos canastas básicas y media.

También ofreció un bosquejo del plan de seguridad que no se parece al de hoy, más inteligencia, investigación, golpes certeros y, por sobre ello, atención a sus causas, es decir, tiene la visión de que matar a los matones no soluciona nada, pero tampoco el dejar pasar, conoce del daño que causa la impunidad.

Claudia no decepcionó, al contrario, sembró esperanzas, aumentó las expectativas de que hará un buen gobierno, el peso recuperó un poco de su valor, todos los gobiernos extranjeros aplaudieron su visión, el pueblo de México entendió que por fin puede haber una izquierda real, progresista, con mayor visión de Estado.

Por supuesto, reiteró su lealtad a Andrés Manuel, hasta lo llamó presidente en una traición del subconsciente, reconoció su enorme contribución al país en los tiempos difíciles, pero también dejó claro que se debe dar pasos al frente y no estancarse en luchas estériles de conservadores contra liberales, de fifis contra chairos, de ricos contra pobres.

Resalta, por supuesto, su comportamiento, mientras el ex llegó y cometió la grosería de no saludar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ella casi la abrazó y hasta dedicó unas palaras a la reforma que avala, “piensen un poquito, si nuestra visión fuera imponer habríamos hecho una reforma estilo Zedillo, pero no somos iguales, nosotros somos demócratas”.

Claudia, la presidenta, tuvo un buen comienzo, se le nota que comenzó a disfrutar el poder y está dispuesta a ello, gobernará para todos y, lo que en mi punto de vista es lo mejor, llega sin rencores, sin pleitos con nadie, con la visión clara de que le debe su puesto al pueblo y no le piensa fallar, en pocas palabras, sabe que es una mujer presidenta de un país, una científica, una doctora en ciencias, pero también una mujer que es madre, abuela, luchadora social, con cuatro tatuajes y libre, muy libre…

CARLOS PEÑA ORTIZ… Por una extraña razón, y aún sin conocerlo, el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz me cae como patada en los huesos, dije en los huesos, su actitud es prepotente y quienes lo odian, que son muchos, lo dibujan como soberbio, mamón, exageradamente engreído, entre otras cosas y, sin embargo, también hay que reconocer que no todo lo hace mal, por ejemplo, comenzó a circular en las redes sociales un video donde le preguntan sobre la situación de los Diputados Ismael García Cabeza de Vaca y Gerardo Peña, su respuesta es, aunque parezca raro, congruente y hasta inteligente.

“No se ve muy bien que lo inhabiliten a unos cuantos días de tomar posesión (a Gerardo Peña), y de igual forma en el caso del Diputado Ismael la verdad es que siempre luchamos en contra de ese tipo de prácticas, yo luche contra el régimen de Cabeza de Vaca por sus practicas autoritarias, que siempre querían ponerle trabas a la oposición, a los que pensaban diferente, y el día de hoy no me siento orgulloso de que en nuestro movimiento se estén llevando ese tipo de practicas y espero que cambien en esta legislatura y que haya mesura de todos lados, no podemos ser hipócritas y decir ahora que cuando lo hacían ellos estaba mal y ahora que lo hacemos nosotros está bien, cuando ellos lo hacían estaba mal y ahora que lo hacemos nosotros esta mal, espero que haya mesura en esta legislatura y no actúen de manera autoritaria. Me da pena que este pasando eso y espero que esta legislatura actúe diferente y no caiga en ese tipo de prácticas”.

Es Claro que Peña Ortiz se hará de nuevos enemigos en el Congreso, pero mentiras no dijo.

A fuerza de ser sinceros la verdad es que la actual legislatura solo debe tener paciencia, legalmente todo lo puede hacer, si quiere a Gerardo Peña o a Ismael García Cabeza de Vaca fuera de ese poder con la mano en la cintura lo van a lograr, pero que lo hagan con la constitución en la mano y sin prisas para que no pasen el ridículo que les tumben sus actos como sucedió con lo de la credencialización, una derrota antes de comenzar no es bueno.

También hay otra realidad en el tema, los Cabeza N no se pueden decirse perseguidos políticos, sus cuentas bancarias y sus bienes no pueden respaldarlos con un trabajo decente, porque nunca lo tuvieron, no han hecho otra cosa que manejar presupuestos públicos por más que se digan empresarios, entonces, si el congreso quiere, si la actual legislatura desea meterlos a la cárcel nomás tienen que trabajar poquito, quemarse un poquito las pestañas, poner a jalar en serio a sus asesores y no solo que actúen sobre ocurrencias, es decir, con elementos legales pueden hasta que la Interpol busque a los ahora prófugos…

SE CAPACITA GUARDIA ESTATAL PARA EL COMBATE DE MÁS DELITOS… Gracias a los conocimientos adquiridos en el Diplomado de Análisis Estratégico para el Control de Narcomenudeo y sus Manifestaciones Asociadas, impartido por la Policía Nacional de Colombia, elementos de la Guardia Estatal cuentan con una mejor preparación para atender los actos delictivos que se derivan de esta práctica.

De acuerdo con la Policía Segundo, Gabriela Barrón Fernández, gracias a la metodología impartida por los instructores, es posible implementar un análisis estratégico para brindar una mejor atención a la ciudadanía.

‘’Coadyuvan ellos con nosotros para disminuir el narcomenudeo, el cual afecta a la sociedad y es parte de la inseguridad y pues es nuestro deber y obligación tratar de superarnos siempre, constantemente para un mejor rendimiento laboral y contribuir con la sociedad’’, dijo.

Por su parte, el policía ‘’A’’ Jorge Alfredo Trejo Alcaraz, destacó la proximidad con la ciudadanía aplicada en la parte práctica de este diplomado, en la cual se visitaron diferentes colonias para recabar información relacionada con este tema y la importancia de replicar lo aprendido con el resto del personal de la Guardia Estatal.

‘’Muy importante los conocimientos que se adquieren en este curso, igual se pueden compartir con más compañeros en la calle’’, señaló.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) brinda de manera permanente capacitación al personal de la Guardia Estatal, en diferentes ámbitos, a fin de lograr la transformación en materia de seguridad que la sociedad tamaulipeca demanda.

ESTUDIAN EN LA UAT POTENCIAL ANTIMICROBIOS DEL MEZQUITE… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se destacó en el ámbito de la investigación científica con un innovador proyecto que explora el potencial antimicrobiano de un recurso forestal tradicionalmente subutilizado: las vainas de mezquite.

Este residuo, frecuentemente considerado un desecho, fue el foco de la investigación de Brenda Lilian Castillo Infante, estudiante de Químico Farmacéutico Biólogo en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

El proyecto, titulado “Potencial antimicrobiano de extractos de vaina de mezquite (Prosopis spp.)”, fue presentado por la estudiante universitaria en el Congreso Internacional del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2024, celebrado en Nuevo Vallarta, Nayarit.

El estudio de Brenda Castillo, llevado a cabo con la asesoría del Dr. Rubén Santiago Adame, el químico Ramsés Lara Medina y el Dr. Víctor Hugo Ramos, se centra en la evaluación del potencial antimicrobiano de los extractos de vaina de mezquite contra microorganismos patógenos que afectan a cultivos agrícolas.

Utilizando técnicas como la prueba de difusión con disco (Kirby-Bauer), el estudio ha revelado que los extractos metanólicos de la vaina de mezquite tienen compuestos polifenólicos con actividad antimicrobiana.

Esta investigación abre la oportunidad para futuras exploraciones sobre las propiedades antimicrobianas de este recurso y sugiere que, con ajustes en las condiciones de extracción y concentración, las vainas de mezquite podrían revelar compuestos bioactivos con aplicaciones relevantes en la protección de cultivos.

Brenda Castillo, quien fue parte de los 26 estudiantes seleccionadas de la UAT para presentar su investigación en este congreso internacional, destacó por su capacidad para transformar este residuo forestal en un recurso de investigación valioso al compartir su trabajo con una audiencia global que incluyó delegados nacionales e internacionales.

RECONOCE ALCALDE DE VICTORIA VALÍA DE TRABAJADORES MUNICIPALES… Para seguir prestando servicios con más y mejor eficiencia a la población, el presidente Municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez arrancó este martes 1 de octubre, su segunda administración municipal visitando al personal de recolección de basura y alumbrado público, en la que se refrendó el compromiso de continuar trabajando por la transformación de la Capital de Tamaulipas.

A temprana hora, arribó a los campamentos de las áreas para reconocer el excelente trabajo del personal operativo que, en los primeros tres años de gobierno, lograron elevar al 96% y 92% la atención y solución a la grave problemática recibida en el 2021, la que dijo, se logró resolver con el apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya y el empeño y disposición de los trabajadores del Ayuntamiento.

“Ustedes, fueron factor importante en el proceso de dignificar la prestación de servicios públicos, vengo a reconocer su trabajo, pero también con la convicción de que vamos a seguir trabajando en equipo, por Victoria la Capital de Tamaulipas, para alcanzar en los tres años que hoy inician, la eficiencia en la prestación de estos y todos los servicios que demandan los victorenses” expresó.

Antes del banderazo de salida a las unidades recolección de basura y rehabilitación de alumbrado público, Gattás Báez reiteró el compromiso de seguir brindando todo el apoyo al personal sindicalizado y de confianza, para seguir mejorando su condición laboral y bienestar de sus familias.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com