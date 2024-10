Marco Antonio Vázquez Villanueva

Américo, un mano a mano con el pueblo…

El primero de octubre se cumplieron dos años que tomó el poder en Tamaulipas el doctor Américo Villarreal Anaya, se convirtió en Quien Manda en el Estado por voluntad ciudadana, representó la esperanza y la oportunidad del pueblo para echar a patadas a nefasto que nos odiaba, que nos tenía un rencor sin motivo alguno, que se dedicó a saquearnos y con el botín a alimentar sus perversas ambiciones de ser presidente de este México lindo y querido, por fortuna lo único que logró Francisco N fue ser un prófugo de la justicia.

¿Ha sido bueno este gobierno de Américo?, los resultados en las urnas dicen que sí, el pueblo prácticamente le entregó un cheque en blanco al otorgarle una mayoría calificada en el Congreso del Estado, al respaldar las propuestas de su partido en la mayoría de los municipios, e igual las encuestas detallan que cuenta con la confianza del pueblo en un porcentaje cercano al 70 por ciento, vaya pues, si lo comparamos con el prófugo Cabeza N a la hora que dejó el gobierno, pues el pueblo le tiene tres, casi cuatro veces más confianza a Villarreal Anaya y, le insisto, ahí está la prueba en las urnas, los resultados de la elección de junio.

Con todo y ello hay que reconocer que existe una oposición genuina y una parte del pueblo que todos los días señala yerros, algunos excesos, que ha sido protagonista para echar de la administración a dos o tres personajes que no entendieron que eran otros tiempos, así como señalan otros excesos que se irán acabando, porque también esa es otra realidad, el actual gobernador no solo los ha escuchado, actuó cuando hubo elementos, cuando hubo que cortar cabezas.

Al final el pueblo dará su veredicto en su debido tiempo, hoy por hoy, es claro que está a favor de Quien Manda en el Estado y él lo sabe, la prueba es que en hechos que se pueden considerar inéditos para el próximo domingo Villarreal Anaya inaugurará una nueva forma de informar resultados de una administración, lo hará cara a cara al pueblo, no solo eso, será en un mano a mano con representantes sociales en un evento para celebrar dos años de su gobierno y denominó Memorias de una transformación.

Me explico, lo del domingo próximo no será el clásico discurso bonito, color de rosa y que obligatoriamente se lo tenía que tragar el pueblo, más bien se tratará de la participación de las personas que acudan al evento, habrá micrófono abierto, señalamientos que responderá no solo el gobernador, también la presidenta la doctora María de Villarreal y para lo cual estará presente todo el gabinete, hasta legisladores, será plural según se ha dicho.

Obvio, tendremos que verlo, checar si el pueblo, los que acudan al llamado, se atreve a proponer, a señalar errores, a debatir temas, a sumarse de la mejor manera que pueden hacerlo los que saben; señalando lo que este equivocado pero argumentando soluciones; proponiendo en lo que este estancado o no lleve buena velocidad en su avance y; aplaudiendo, porqué no, en lo que se hace bien.

Por lo pronto, es un atrevimiento del Gobernador Américo Villarreal el charlar con el pueblo en lugar de un informe tradicional, animarse a dejar atrás el discurso perfumado y rosa para entrarle a una realidad de muchos que no necesariamente ven lo mismo y lo que en el pasado a nadie le gustaba, la realidad en lugar de exhibirla la escondían debajo de la alfombra, era impensable un evento así.

Le insisto, echarse un mano a mano con el pueblo, de parte de un gobernante, no es para cobardes, menos para corruptos, a fuerza se tiene que tener respaldo moral y social para atreverse y Quien Manda en el Estado sabe que está en buen momento, ojalá, ojalá, el pueblo se anime a ayudarle con temas escabrosos, espinosos, con temas donde se requiera la opinión de otros porque el reto es que todos salgamos ganando ya que solo así se puede provocar que este Tamaulipas rompa esquemas obsoletos y tome ese rumbo como cultura, el de informar en diálogos abiertos para dejar atrás los eventos de lucimiento y entrarle al gobierno de todos, democrático, más real, más transparente, más del pueblo…

TIENE PRESIDENTA EN LA AGENDA A TAMAULIPAS, AMÉRICO VILLARREAL… Tamaulipas está incluido en los primeros cien compromisos que anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales delinean la estrategia de su gobierno. Estos proyectos beneficiarán a las y los tamaulipecos y generarán mayor conectividad terrestre, aumentarán el potencial de los puertos, apoyarán a los usuarios del Distrito de Riego y contribuirán a garantizar el acceso al servicio básico de agua.

Durante la ceremonia realizada en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que estuvo presente el gobernador Américo Villarreal Anaya, la presidenta destacó los proyectos que impulsarán a la entidad, desde la frontera hasta la zona sur.

Los proyectos incluyen: la ampliación de los puertos de Altamira y el Puerto del Norte en Matamoros; construcción de nuevas líneas de tren, una de las cuales llegará a Nuevo Laredo; ampliación de las carreteras que convergen en Tampico, tecnificación de hectáreas de riego y proyectos para garantizar el reciclaje y el acceso humano al agua.

Asimismo, en su penúltimo compromiso, la presidenta Sheinbaum, aseguró que se realizarán proyectos estratégicos para garantizar el reciclaje y el acceso humano al agua, los cuales serán anunciados en cada estado, incluyendo Tamaulipas.

CREA LA UAT INSTITUTO DE ENERGIA… Con la creación del Instituto de Energía, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) contribuirá con la Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno del Estado, a impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación especializada de recursos humanos en ese sector.

Por iniciativa del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, este nuevo organismo universitario surge con una visión planteada para promover el desarrollo energético sustentable en la entidad.

Ubicado en el Centro Universitario Sur de la UAT (Campus Tampico), el Instituto de Energía estará colaborando mediante sus investigadores y especialistas en diversos proyectos del Gobierno de Tamaulipas.

Entre estos se destaca el diseño de estrategias para cubrir con energía eléctrica viviendas ubicadas en zonas rurales donde económicamente es poco factible llevar una línea de abastecimiento.

De igual manera, se prevé ofrecer servicios especializados en el Corredor Industrial del Sur de Tamaulipas, que cuenta con más de diez empresas del ramo de hidrocarburos.

También se plantea ofrecer en el municipio de Reynosa análisis ambientales específicos y las respectivas propuestas para el desarrollo urbano.

Por otro lado, la UAT colabora con el Gobierno del Estado y la empresa petrolera Woodside que tiene a su cargo el Proyecto TRION, no solamente desde la perspectiva energética y de hidrocarburos, sino también en la promoción de nuevos conocimientos que beneficien a las comunidades de las zonas costeras.

Se busca también colaborar en una planta de fertilizantes, promoviendo el uso de energías limpias para obtener hidrógeno, así como en el parque fotovoltaico en el municipio de Tula.

Asimismo, se contempla la participación del Instituto de Energía de la UAT en la búsqueda de yacimientos de litio, y la exploración de hidrocarburos, así como en el uso de residuos de perforación no peligrosos.

