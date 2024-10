Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sería Olga…

En uno de esos ejercicios que suelen hacer los investigadores sociales, ahora en el muy lucrativo negocio de la política, una encuesta colocó a Olga Sosa como candidata a gobernadora de Tamaulipas en caso de que hoy fuera la elección, cosa extraña, con influencia estatal solo aparecieron dos mujeres más, la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado, Adriana Lozano y la otra senadora, Maky Ortiz, la primera muy cerca del primer lugar respecto a una elección entre morenistas, la segunda lejana en esa posibilidad, e incluso en una encuesta abierta.

Las mujeres no van solas, aparecen hombres que también le ganarían una elección a la oposición y tranquilamente, el Rector de la UAT, Damaso Anaya parece el caballo negro y se distingue entre ellos, también pinta el nombre de Erasmo González, ahora alcalde de Madero y Carlos Cantú Rosas, Diputado federal por el Distrito de Nuevo Laredo.

En ese bonito deporte que tenemos por esta región, el de especular, se hizo la misma pregunta entre quienes se dicen analistas de la realidad tamaulipeca, ¿quién sería hoy?, aquí la coincidencia fue una, Américo va a proponer candidato con bastantes posibilidades de ser atendido en México, después aparecieron nombres para dar y repartir, hubo quien pensó en Alejandro Guevara Cobos argumentando que es uno de los más cercanos al gabinete de Claudia Sheinbaum, luego hablaron que Erasmo responde a los intereses de Morena a nivel nacional además con cercanía a Américo Villarreal, por supuesto, Olga Sosa, la Senadora de mayoría es mencionada por casi todos, así como las posibilidades de que sea Adriana Lozano, “la del dinero manda y nadie ejerce tanto como ella, por ahí pasa todo, entonces, por ahí desfilan todos y todas”.

Refugiándonos en números y los sesudos análisis, el escenario parece favorecedor para la Senadora Olga Sosa y ella sería la candidata, pero, para desgracia de ella hay un pero, apenas se ha consumido el segundo año de administración estatal, le faltan tres para entrar en ese proceso de selección de candidato a gobernador, todavía habrá que agregar que Américo está más fuerte que nunca, exacto, es demasiado temprano para sentirse candidata y ganadora, son muchos años los que faltan y en la política hemos visto caerse proyectos de un día para otro, porque igual el gabinete y la estructura local pueden crear un candidato o candidata de la noche a la mañana ya que fuerza tienen la suficiente, recursos también, más el espacio de maniobra, conclusión, los números de hoy sirven para alimentar el ego de la Senadora de Morena, también para que se preparé y trabaje en esa eventualidad si le interesa, pero la recomendación es que busque que significa el “sería”, los del rancho diríamos que es algo que no existe, algo que solo se hace tangible si las condiciones siguen como hoy o se tiene la capacidad para irse adaptando y creciendo en las nuevas realidades que aparezcan de aquí a aquella lejana fecha.

Todos los que vayan a entrarle a ese juego deben agregar otro factor que destruirá o aumentará sus posibilidades, también la presidenta mostrará sus intereses en el Estado, Claudia Sheinbaum tendrá toda la fuerza para ordenar construir o reforzar la figura de alguien si le apetece, si ella o alguien muy cercano cae en la tentación de ejercer un poder otorgado por la tradición a los mandatarios nacionales en turno y puede que sea alguien diferente a todos ellos, o no lo que nosotros pensamos.

Pero bueno, estamos especulando a partir de quienes dicen son expertos en encuestas políticas, lo demás, lo que realmente vaya a suceder es incierto, para la sucesión gubernamental falta mucho y en ese inter vendrá una elección local para renovar ayuntamientos y el congreso local en el 2027, igual en esa fecha se elegirá a nuevos Diputados federales, se agrega que serán tres años más de gracia para los que están en el Estado y todos los días pueden trabajar en sus proyectos, así que todo puede ser diferente.

Hablando específicamente de realidades, de números, pues hay que aclarar que estos son de hoy, ninguna encuesta tiene validez siquiera para un mes más, son una especie de fotografía, con algo de posibilidades de profetizar el futuro, sin embargo, en ello tienen un muy alto riesgo de equivocarse, como también de que se vayan haciendo más fuertes los punteros.

En la realidad hay que decir que si, ya hay quien se alborota por una elección tan distante, más aún, ya hay quien tiene amigos cercanos más que alborotados que ellos por esas posibilidades, para su conocimiento, para quienes también querrán participar en el futuro, un solo consejo, Américo es quien Manda en Tamaulipas y lo hará hasta el último día de su administración, sin margen de error se puede decir que como gobernador veta o pueden definir una elección de acuerdo a sus intereses, todavía más, el amplio respaldo que tiene en estos momentos puede darle la oportunidad de proponer candidata o candidato y que no reciba pero alguno, traducción, no tiene caso que sufran calenturas ajenas o desde ahora; a los aspirantes, recordarle que es una grosería y podría sentirse como una afrenta el pretender tener más reflectores que el propio gobernador en estos días, en estos momentos, es decir, menos tiene caso que se arriesguen a pasar como indisciplinados si ya saben perfectamente donde se tiene que pedir permiso para no equivocarse como también conocerán de fechas, sí, el proceso comienza desde el primer día de cada administración, pero solo se permite lucirse con permiso, cuando la situación lo amerite, o cuando se les abrá toda la chancha para ello, no cuando a cada quien se le antoje…

PRESENTARÁ GOBERNADOR DE TAMAULIPAS BALANCE DE DOS AÑOS DE ADMINISTRACIÓN… A dos años del inicio de la transformación en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya presentará un balance del camino recorrido, las acciones y los proyectos que han permitido sentar las bases de un gobierno humanista y lograr el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos, en un estado seguro y en paz.

En este conversatorio que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón de esta capital, y que será trasmitido a través de las redes sociales del Gobierno de Tamaulipas, el gobernador del estado expondrá ante el pueblo de Tamaulipas, la memoria de 24 meses de trabajo diario, basado en los principios del humanismo mexicano y con apego a los valores de la verdad, la justicia y la honestidad.

Con voluntad y trabajo, en dos años de gobierno, Américo Villarreal ha recuperado la confianza de las y los ciudadanos hacia el Ejecutivo Estatal, con estricto apego y respeto a los derechos humanos, con orden y disciplina en la aplicación y uso de los recursos públicos y con una nueva forma de gobernabilidad basada en una democracia participativa y una sociedad colaborativa.

Mención especial en su mensaje a las y los tamaulipecos, merecerán los proyectos estratégicos que de la mano del Gobierno Federal, se impulsan en Tamaulipas en los sectores energético, de recursos hidráulicos, salud, educación, movilidad urbana y la expansión de cruces fronterizos en el norte del estado.

En la presentación de la memoria Dos Años de Transformación en Tamaulipas, se contará con la presencia de legisladores federales y locales, presidentes y presidentas municipales, funcionarios estatales, mandos de las fuerzas armadas, dirigentes de organismos empresariales y de la sociedad civil.

UAT FORTALECE RELACIÓN CON AUSTRALIA Y PARTICIPARÁ EN PROYECTOS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), MVZ Dámaso Anaya Alvarado; y la embajadora de Australia, Rachel Moseley; sostuvieron un encuentro en el que se destacó el fortalecimiento de la vinculación internacional para impulsar las estrategias de colaboración de la casa de estudios con institutos y universidades de ese país.

En su residencia oficial en la Ciudad de México, la embajadora Rachel Moseley ofreció una recepción al rector Dámaso Anaya y autoridades de la UAT, así como a personalidades de Tamaulipas que lo acompañaron en esta visita a la Embajada de Australia.

Al brindar la bienvenida, la diplomática destacó la estrecha cercanía que se ha sostenido con el Gobierno de Tamaulipas y la UAT, por lo que agradeció la presencia del rector y de su comitiva en este espacio.

Se contó con la asistencia de la presidenta de Woodside Energy, Meg O´Neill, quien expresó su reconocimiento a la alianza que se ha forjado con Pemex, el Gobierno de México y el de Tamaulipas, así como la participación de la UAT en esta relación internacional que favorece el desarrollo de la investigación y la formación profesional en el sector energético.

En su oportunidad, el rector Dámaso Anaya Alvarado dijo que este acercamiento representa un paso importante para estrechar lazos y fortalecer los recientes acuerdos que abren oportunidades de colaboración internacional en materia académica y científica.

Entre los asistentes estuvieron presentes también la senadora Olga Sosa Ruiz, el senador José Ramón Gómez Leal y el representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Alejandro Rábago Hernández.

El encuentro se dio en un marco festivo, donde la UAT presentó algunos de sus grupos artísticos que ofrecieron a los diplomáticos australianos una exhibición de la danza y música del folclore tamaulipeco.

En el marco de esta colaboración, se trabaja en propuestas para el acercamiento con institutos y universidades de Australia; en el diseño de convocatorias de apoyo a proyectos de investigación conjunta, así como de movilidad docente y estudiantil en temas de energía, mecatrónica, ingeniería petrolera, entre otras áreas.

En primera instancia, la UAT será incluida en el boletín de difusión sobre convocatorias de universidades australianas, lo que permitirá un acceso directo a oportunidades de colaboración; además, emprenderán vínculos con universidades asociadas a Woodside Energy, como la Universidad de Monash en Australia Occidental.

De igual forma, la Embajada de Australia invitó a la UAT a participar en la próxima convocatoria del Direct Aid Program (DAP), diseñado para ofrecer apoyo financiero a iniciativas de desarrollo sostenible en comunidades rurales. Asimismo, se compartirán lineamientos para participar en convocatorias de financiamiento de universidades australianas en temas de energía.

Por otro lado, la Embajada de Australia compartirá los estándares de certificación aplicables a su país, con el fin de homologar criterios para la estandarización de competencias de certificación por el organismo mexicano denominado CONOCER.

Se estará trabajando también en programas de movilidad virtual docente y estudiantil a través de la metodología de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL, por sus siglas en inglés), facilitando la vinculación y el desarrollo de proyectos colaborativos entre cuerpos académicos de la UAT y sus contrapartes internacionales.

REFUERZA MUNICIPIO DE VICTORIA REPAVIMENTACIONES Y BACHEO… La pavimentación y rehabilitación de calles de la ciudad será prioridad en el proyecto del segundo piso de la transformación de la Capital de Tamaulipas, para cumplir con este compromiso el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez inició este jueves la supervisión de importante obra en el sector de la colonia México.

En compañía del equipo de Obras Públicas, acudió a la avenida Las Américas conexión con Charcos de Arriba donde se pavimentan 1,972 metros con concreto hidráulico para dar solución al problema de vialidad que por años representó una problemática para automovilistas que diariamente transitan esa arteria.

“Estamos garantizando la funcionalidad de estas vialidades para los próximos 30 años”, señaló el alcalde durante la supervisión de obra, destacando que se beneficiarán más de 12 mil personas que diariamente transitan con sus unidades por esta importante vialidad del norte de la ciudad.

Ante el agradecimiento de los vecinos del lugar, Eduardo Gattás Báez ratificó su compromiso de seguir transformando a Victoria en la atención de los servicios públicos y el mejoramiento de las vialidades como una prioridad.

