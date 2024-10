Por Carlos López Arriaga

Raúl Ramírez, game over

Cd. Victoria, Tam.- La renuncia del fiscal anticorrupción RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA es una decisión personal largamente postergada pero, sobre todo, un síntoma. El grupo político heredado por el gobierno cabezón pierde a un personero de primerísimo nivel, que buscó la salida antes de ser cesado por la nueva legislatura.

La exactitud de dicha escapatoria parece una confesión de parte. Nada tenía que hacer RAÚL en el gobierno tamaulipeco. Entendió los tiempos. Mientras tuvo canicas el hombre peleó por conservar el cargo al que llegó con la venia de PANCHO CABEZA.

El triunfo de AMÉRICO en 2018 empezó a modificar el panorama. Y la victoria de CLAUDIA este 2024 completó el cuadro pues incluyó la recuperación de esa mayoría legislativa que los trastupijes del TRUKO VERÁSTEGUI habían adulterado, doblando lealtades y comprando curules.

Significativa concordancia de fechas. Inicia una nueva gestión presidencial y el mismo día el gobierno del doctor VILLARREAL empieza a caminar por la senda de su tercer año. Lleva dos.

Finalmente, RAMÍREZ CASTAÑEDA puede presumir que está dejando el cargo porque quiso y no cuando sus adversarios se lo pidieron. Ni tampoco cuando la prensa dijo. Lo medios no le impusieron agenda, aunque tuvieran argumentos para ello.

Además de elegir el día para presentar su renuncia (septiembre 30) y también la fecha a partir de la cual se hace efectiva (octubre 30). Ello, en carta dirigida a la Junta de Coordinación Política del Congreso. El polémico funcionario había asumido en 2021, para un periodo de ocho años que no alcanzará a consumar.

SIN RETORNO

Y su salida es, en efecto, significativa, por ser un signo de los tiempos. O, mejor aún, de tiempos y contextos. Cambiaron ambas variables de manera decisiva, por la vía del voto popular.

Ni CABEZA ni el TRUKO están en posibilidad ahora de emprender otra maniobra de cooptación a esas diputadas de bolsillo alegre que en la legislatura anterior se salieron del huacal tras el retintín pecuniario. La lana, pues.

También se vino abajo la esperanza fincada en XÓCHITL GÁLVEZ, cuyo triunfo sería la condición necesaria para que el exgobernador prófugo pudiera deambular otra vez por territorio nacional y dejar de jugar a las escondidas con la ley.

Sin XÓCHITL la esperanza se desvanece, si además recordamos la apabullante derrota que sufrió el PAN en todos los órdenes de gobierno. Presidencia, legislaturas federales y locales, alcaldías, gubernaturas.

Game over, el juego terminó para RAÚL y lleva mensaje hacia las otras piezas maestras sembradas por el exmandatario panista buscando frenar las acciones de justicia. Candados que todavía hoy han impedido el castigo ejemplar al saqueo de la administración previa.

Las miradas de los medios ahora se dirigen a la otra Fiscalía y también al Supremo Tribunal de Tamaulipas, instituciones cuyos encargados han ayudado al blindaje de la pandilla cabezona.

ENÉSIMA PLURI

Otro caso interesante es el diputado ISMAEL quien (fiel a su costumbre) se agenció el pasado mes de junio un nuevo cargo de elección popular por la vía plurinominal. Diputado local de representación proporcional.

El muchacho no conoce otro camino que la gratuidad. Y esto lo aproxima a figuras opositoras de estirpe regional como JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTINEZ (entre otros) en cuya trayectoria hay algo más importante que ganar.

Algo más práctico que presentar una candidatura competitiva o incluso más económico que emprender y consumar una campaña victoriosa. Optan por el camino fácil de agenciarse un buen lugar en la lista, por la vía directa del parentesco.

Atajo dichoso que le ha dado chamba, sueldo y viáticos al hermano incómodo desde que conquistó su primera regiduría en Reynosa (por lista, en un ayuntamiento tricolor) hasta su posterior paso por San Lázaro y el Senado. Lo premian sin haber competido. ¡Puras carreras de caballito!…

A manera de pretexto hicieron circular la versión de que el mismo personaje tendría COVID, para justificar su oportuna ausencia. Coartada poco creíble y más bien ligada a su actitud temerosa de los últimos meses.

MERCADO DE LA IMPUNIDAD

El hombre (por si las moscas) carga amparo, como corresponde a esa otra tradición clientelar de su familia con los doctores de la ley. Señores de toga, birrete y sonrisa pronta que, sin el menor sentido del pudor, obsequian esta suerte de sombrilla jurídica a quien pueda dar soporte, constante y sonante, a su respectivo trámite.

En la víspera, ISMAEL publicó una carta en su espacio de la #RedX (https://tinyurl.com/2axh3der) donde se dijo perseguido por el gobierno americanista y se queja de una presunta reforma legal hecha a la medida para afectarlo, a la que gusta en llamar “LEY ANTICABEZA DE VACA”.

Igual debió tomar nota de la advertencia que al respecto lanzó el flamante líder de la mayoría legislativa HUMBERTO PRIETO, cuando dijo que ISMAEL tiene por plazo la próxima sesión del congreso para rendir protesta.

En caso contrario, llamarían a su suplente. Aunque ahí no terminan los problemas de dicha bancada porque el eventual relevista es nada menos que JESÚS ALBERTO SALAZAR.

Ciudadano que también enfrenta cargos legales y está vinculado a dos procesos penales por irregularidades cometidas cuando fue titular de la Secretaría de Administración.

Se cumple el dicho de que los perseguidores de ayer son perseguidos hoy. Cambian, en efecto, tiempos y circunstancias. Dio vuelta la rueda de la fortuna.

