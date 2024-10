Javier Aguirre le responde al Tuca Ferretti en conferencia: Nadie me impone jugadores

AGENCIAS

Javier Aguirre respondió contundente a Ricardo “Tuca” Ferretti, quien hace unos días aseguró que el Vasco “no tenía control total del equipo” y acusó imposición de futbolistas en la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa, el Vasco negó que esto sea verdad y mencionó que en Estados Unidos se encontró al Tuca Ferretti y no le comentó nada.

“Yo vi a Ricardo (Ferretti) en Dallas, no me comentó nada al respecto, no tengo tantos partidos como Andrés, tengo algunos, nunca jamás en la vida, nada, nadie que no sea mi cuerpo técnico, me ha insinuado un jugador, nunca más, puedes indagar, si hay una, ese día se acabó Javier”, aseveró el timonel de la Selección Nacional.

Nadie más que él y su cuerpo técnico son los únicos que toman decisiones sobre las convocatorias y alineaciones en la Selección Mexicana y en todos sus equipos.

“Es lo que tengo, mi patrimonio, me equivoco y es la mía, son mis decisiones, nunca en la vida, nadie nada, de quien lo quiera oír, esto es fácil, lo quieres demostrar y verás que no”, agregó el Vasco.

El Vasco Aguirre le abre las puertas a Andrés Guardado

“Andrés tiene abiertas las puertas, es un profesional, nos puede aportar muchísimo”, dijimos Aguirre sobre un posible incorporación de Andrés Guardado a la Selección Mexicana como parte de su cuerpo técnico.

Sin embargo, el Principito negó que por ahora sea su prioridad ya que “debe mejorar y seguir sumando experiencia para un compromiso de esa magnitud”.