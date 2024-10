La apuesta de Correcaminos por los jóvenes de su cantera

Correcaminos inició el torneo con 28 jugadores, de los cuales 10 son tamaulipecos: 8 de Ciudad Victoria, 1 de Ciudad Mante y 1 de Tampico

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- En un ambiente ensordecedor de tambores, gritos y porras, es una delicia ver jugar al equipo infantil que porta uniforme azul y rojo.

Alán traba en medio campo, y pasa el balón a Julio, quien sin ver abre la jugada al extremo; “¡Vamos Miguelito, vamos!”, se escucha a su mamá. El niño manda un buen centro, Julio controla y de un giro anota. Se desata la algarabía. Así comienza una goleada.

Gracias a la magia del internet el reportero observa con los tres jugadores esta joya de recuerdo, que se grabó la tarde del 2 de octubre del año 2010, desde las gradas de la canchita Adriana González.

En aquel entonces, Alán Alexis Aguilar Tejada, Miguel Ángel Zapata Balboa y Julio Alejandro Pérez Lores tenían 9 de edad y la rompían en Copa UAT con su equipo Furia Azul. Ellos crecieron juntos con la disciplina de entrenar por las tardes, con la convivencia de los viajes a muchos torneos y ganando títulos con sus compañeros desde que tenían 5 años de edad.

Como si fuera parte de un lindo sueño, a 14 años de distancia, el destino, su talento y las circunstancias los han vuelto a reunir a los tres amigos en el proyecto del Club Correcaminos de la Liga de Expansión, que en la etapa actual le apuesta a competir con jóvenes de su cantera o tamaulipecos, bajo la dirección técnica de Francisco Cortez, el apoyo del rector de la UAT, Dámaso Anaya; y la llegada como presidente de Javier Garibaldi.

A los jóvenes futbolistas les ilusiona volver a compartir su amistad y el fútbol, ahora de forma profesional. “De niño cuando iba al Marte R. Gómez, me ilusionaba jugar en Correcaminos, lo tomo de la mejor manera y vengo a aportar todo de mí”, expresó Julio Pérez cuando llegó al club, luego de formarse profesionalmente en Pachuca, donde ya debutó en la Liga Mx y fue invitado al equipo naranja por el director técnico Francisco Cortez.

En Enero de este 2024, Miguel Zapata debutó contra Mineros, al sustituir en Zacatecas al minuto 79 a Vladimir Moragrega, “fue un momento único en mi vida, yo desde pequeño siempre he sentido los colores de Correcaminos”, recordó el goleador.

La noche del 8 de Octubre de este año Alán Aguilar también debutó en la Liga de Expansión, “es algo que un victorense desde el momento en que le gusta el fútbol lo sueña desde chico, al entrar solo pensaba en partirme la madre y que la afición se dé cuenta que aquí hay nivel y queremos trascender”.

“TENER JUGADORES PROPIOS”…

En febrero del 2023, el entonces director general de Correcaminos, David Ashdruval Martínez, y el director deportivo, Juan Carlos Arellano, concedieron una entrevista a este reportero, en la cual aseguraron que el principal avance había sido en la estructura deportiva del club, con la integración de las diferentes categorías de Fuerzas Básicas.

Martínez explicó que además de las divisiones de Liga Premier y TDP, ya tenían las categorías Sub17, Sub15 y se estaba trabajando para la Sub13 y fortalecer el equipo Femenil, “ha sido un trabajo arduo, pero en lo general bastante gratificante porque ese trabajo ha ido dando frutos”.

Arellano mencionó que en las divisiones profesionales estaban trabajando para crear jugadores con lo que llamó el ADN del club, en lugar de salir al mercado a traer jugadores lo cual se encarece muchísimo, “tener tus jugadores propios, la inversión que haces, porque no es un gasto es una inversión que haces en ellos, son los que te van a rendir frutos para el futuro, deportivamente”.

Añadió que a diferencia de etapas anteriores la entonces administración no trabajaba para resultados inmediatos, porque cuando eso sucede se saltan procesos.

“Lo más importante es dejar unos procesos sólidos, las bases también sólidas, y que Correcaminos se convierta en una institución real del fútbol, que en el futuro, persona que llegue continué en ese proceso, para que los jugadores no estén saltando de un lado a otro, sino que puedan continuar un proceso sano y que esto se convierta en un club de fútbol como debe de ser”, explicó Arellano.

LA LLEGADA DE PACO CORTEZ Y EL COMPROMISO DE TRABAJAR CON JÓVENES

Y sí, llegaron los cambios de forma abrupta. Juan Carlos Arellano salió del club, después el director técnico Raúl “Potro” Gutiérrez fue cesado un día antes de que iniciaran los trabajos de pretemporada.

El 23 de Mayo David Ashdruval Martínez presentó a Francisco Cortez Rodríguez como director técnico de Correcaminos, y a sus auxiliares Agustín “Pánuco” Gómez y Arturo Chávez.

“Él va de la mano de un proyecto que traemos desde hace dos años, para que los jóvenes tamaulipecos tengan oportunidad en nuestras fuerzas básicas y lleven su proceso, le vamos a entregar a Paco lo mejor que hemos hecho en dos años, un trabajo con los jóvenes”, dijo Martínez.

Cortez desde sus primeras palabras asumió el reto, “estamos en una inmediatez en nuestras vidas, no nadamás en el fútbol sino en la vida, voy a ser congruente pues aquí está mi mamá, me enseñó a tener los pantalones para tomar decisiones, él me lo dijo (David Ashdruval) ¿agarrarías el equipo? Porque vamos a jugar con jóvenes, al final poca gente toma éstas decisiones, yo me comprometo a trabajar, pero sí”. Se refirió a los planes de “repatriar” jugadores, y al apoyo también del rector para lograr el objetivo.

Ya con los trabajos de pretemporada y luego de observar jugadores, el entrenador definió su plantel con 28 jugadores, de los cuales 10 son tamaulipecos: 8 de Ciudad Victoria, 1 de Ciudad Mante y 1 de Tampico. Es decir, el 36 por ciento del plantel son jugadores nacidos en Tamaulipas.

El torneo no ha sido fácil, luego de 11 partidos Correcaminos tiene 9 puntos y se ubica en el lugar 13 de la tabla general, con solo 2 juegos ganados, 3 empatados y 6 perdidos. Llevan 17 goles a favor y 27 recibidos.

Los malos resultados llevaron a una crisis hacia el interior del club, en la cual el 21 de septiembre se emitió un comunicado oficial con el cese del entrenador. Ocurrieron muchas cosas tras bambalinas, incluso la prensa local habló de un interinato con Jorge Urbina y de auxiliar Jorge Dimas.

Pero, nuevamente hubo sorpresas. El 23 de septiembre, en conferencia de prensa, David Ashdruval Martínez renunció al frente de la directiva; explicó que ya se había tomado la decisión de la salida del entrenador y que le pidieron que se reincorpore Francisco Cortez, “decisión por la cual yo doy un paso a un lado, esa decisión la hago porque no concuerdo en formas”.

En medio del caos y los rumores, el plantel regresó a entrenar en Cefor con el mismo cuerpo técnico de todo el torneo. Días después el rector Dámaso Anaya presentó a Javier Garibaldi como el nuevo presidente de Correcaminos.

Luego de ser goleados 5-1 contra Venados, el entrenador fue claro en su postura: “Hemos pagado grande jugar con jóvenes, hemos pagado en el recorrido, en resultados como estos. Creo que sabíamos a lo que nos podíamos enfrentar, tomamos los riesgos, nos está costando caro”.

Pero la constante ha sido que se la va a seguir jugando con el proyecto y también ha dado a conocer buenas noticias como el llamado del delantero victorense Héber Velázquez, de solo 16 años de edad, a la Selección Mexicana Sub18, para una gira por Europa, en donde el joven aún se encuentra.

“Por ai ya se dieron frutos. Lo de Héber es un fruto, no lo esperábamos, pero la realidad es que vamos a largo plazo y esperamos que se cumplan”, expresó Cortez. También lo calificó como un mensaje a los jóvenes tamaulipecos de lo que se puede lograr.

“LA PULGA” VILLARREAL SUMA 406 MINUTOS

Paco Cortez, como es más conocido, en una rueda de prensa insistió que seguirá trabajando en el proyecto creyendo en los jóvenes, “alguien tiene que sembrar la piedra angular y estamos en eso”. Añadió que la madurez cuesta mucho y que juegan con jóvenes que están experimentando en la división, “sabíamos que podíamos toparnos con éstas cosas en el camino (las derrotas), pero bueno, a final de cuentas yo soy el máximo responsable y sigo eligiendo meter a la gente y confiar en ellos”.

-¿Hay esperanza de cara al futuro para la afición, de pensar que éstos jóvenes van a rendir frutos?

-“Totalmente, yo sigo creyendo en los muchachos y más en ésta generación que tienen que dar”, respondió.

Parte de esa confianza se refleja que en el primer equipo ya se encuentran todos los muchachos que el torneo pasado jugaron de titulares en la liguilla de la Liga Premier.

Uno de ellos, el canterano victorense de 21 años de edad, Alexis “La Pulga” Villarreal ha participado en 9 encuentros del torneo, en los cuales ha iniciado en 4 como titular y suma un total 406 minutos de juego, lo que representa el mejor torneo de su carrera.

CORRECAMINOS, TERCER LUGAR EN DEBUTAR JUGADORES

Al realizar una investigación entre los 15 planteles que participan en la Liga de Expansión, Infonorte encontró un dato revelador: Los equipos de la parte alta de la tabla general, a excepción de Tapatío, son los que menos arriesgan por el debut de futbolistas.

En lo que va de todo el año 2024 en total han debutado 75 futbolistas mexicanos en Expansión, siendo el equipo con mayor número Tapatío con 15 jugadores, con edades entre los 17 y 21 años de edad, solo uno de 23.

Actualmente Tapatío se ubica el subliderato general con 22 puntos, producto de 6 triunfos, 4 empates y solo una derrota.

Pero éste club escapa a la regla, porque el líder de la competencia Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, solo registra en la estadística a dos debuts; mientras que el tercer lugar, Atlante, también tiene solo a dos debutantes; el cuarto lugar, Celaya, solo a debutado a 3 jugadores; y el quinto lugar, Mineros, solo registra a 4 debutantes.

En el caso de Correcaminos, el recuento realizado indica que de los 15 clubes participantes en la Liga de Expansión, es el tercero con mayor número de debuts, ya que 8 futbolistas por primera vez tuvieron la experiencia en esta división, entre ellos los siguientes jugadores nacidos en Ciudad Victoria: Héber Velázquez, Danilo Rincón, Miguel Zapata, Julio Pérez y Alán Aguilar. Y antes de que concluya el torneo podrían darse otros dos casos, Edson Acuña y Rafael Arce.

En todo este grupo destaca Héber Velázquez, como el jugador de menor edad en toda la liga, con solo 16 años, y el único de Liga de Expansión que se encuentra en Europa con la Selección Mexicana Sub18, ya que el resto pertenecen a los clubes de la Liga Mx. Previo a su viaje, el muchacho mencionó que después de muchas experiencias, “lo que más quiero es seguir representando a mi familia y a mi barrio, demostrarles que los sueños se cumplen si luchas por ellos”.

Tras el análisis de la situación de los futbolistas que debutan, las palabras del entrenador Paco Cortez cobran mayor fuerza: “Los muchachos traen el talento, pero hay que creer en ellos, confiar y exigirles también”.