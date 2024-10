Marco Antonio Vázquez Villanueva

La estrategia de seguridad…

Con ansias locas los opositores al actual gobierno federal esperan que truene el país y se hunda en la violencia, saben que no tienen formas de derrocar al gobierno, que la única vía que tienen para regresar al poder o recuperar algo de lo perdido es el fracaso de Claudia Sheinbaum y los gobernadores.

Será, por supuesto, imposible que cese la violencia de un día para otro en este México lindo y querido, incluso la reducción de la misma se ve complicada, tenemos más de 25 años en estas condiciones, en cada uno de ellos los delincuentes se han vuelto más fuertes mientras que los anteriores gobiernos, el de Calderón y el de Peña Nieto específicamente, solo simularon (o intentaron cuando eran grupos enemigos) acabar con la misma a balazos, matando a los matones, generando más violencia y, por si ello fuera poco, saqueando los recursos que en teoría debieron ser destinados a atender las causas de la misma, el combate a la misma, la investigación y la seguridad, hasta a los policías y soldados los metieron a un combate con un armamento obsoleto y a merced de la delincuencia que operaba hasta sus propias cámaras de videovigilancia porque el dinero para protegerse ya se lo habían robado.

La semana pasada, el 8 de octubre para precisar, la presidenta Claudia Sheinbaum y su Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch presentaron la nueva estrategia de seguridad nacional, la resumieron en cuatro puntos. Atención a las causas, Fortalecimiento de la Guardia Nacional, Investigación y mayor coordinación, por supuesto que no fue descubrir el hilo negro, ni siquiera se han de haber quemado las pestañas para llegar a semejante conclusión, pero, en su defensa, hay que decir que así de simple se ve la solución al problema, lo complicado es ejecutar un plan de este tamaño con las necesidades que tenemos y sin que se desvíen los recursos o se caiga en tentaciones como les ocurrió a los del pasado.

Claro, en recobrar la paz jugará un papel importante la reforma judicial, lo que se pueda invertir en este poder para hacerlo confiable y al servicio del pueblo, no de unos cuantos ni para unos cuantos.

Lo demás, le insisto, no tiene secretos, es aplicarse en atender las causas del delito, en fortalecer la policía para que este libre de pecado en todo lo posible y capacitada para actuar en cualquier situación con altas probabilidades de éxito, también es investigación, ya no atenerse más a los topones, a la buena o mala suerte con la que amanezcan sus elementos como para encontrarse con una banda y exterminarla a balazos con los riesgos que eso implica para los inocentes que transiten por el mismo lugar, cerrar, obvio, con la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad y eso solo se logrará cuando todas sean confiables, por lo menos entre ellos lo que en las condiciones que vivimos parece imposible.

Todo esto viene a colación porque a nivel nacional la oposición parece que ya agarró bandera y su tema favorito para desprestigiar al actual gobierno es la violencia, todo lo que ocurra o presuntamente ocurra en materia de inseguridad será argumento que divulgarán por todas sus vías posibles.

Si, es probable que ganen terreno mediante esa estrategia, nadie en su sano juicio pronostica paz en corto plazo, es más, ni en un mediano plazo, esta destrozado el tejido social en casi todas partes, por ello es imposible corregir todo lo que ocurre en algunas escuelas y colonias, además hay una severa crisis de valores que no se van a recuperar hasta que haya oportunidades para todos, más para los jóvenes o a las personas que ven tanta impunidad y cero posibilidades de vivir dignamente y prefieren engrosar las filas de la delincuencia.

Si, también hay que invertirle y mucho a todos esos rubros, el gobierno lo sabe, por eso es que acá en Tamaulipas, por ejemplo, vemos al gobernador Américo Villarreal Anaya anunciando lo mismo obras en escuelas que la construcción de una Ciudad judicial en Victoria.

La estrategia de seguridad está en marcha, también la estrategia de desprestigio de la oposición, hoy solo hacemos votos para que gane el pueblo, para que sepamos distinguir quien nos tiene aquí, quiénes pueden ser la solución, más aún, para que nos empecinemos en encontrar quien nos regresen la paz que nos merecemos porque nos la robaron desde hace mucho tiempo, porque nos vendieron y de eso debemos salir pronto…

EL TRAGABALAS PA´SERVIR A USTED… “Me bajé de la camioneta y me tiré al piso, mi compañero me dice pélate y me voy corriendo y me meto entre las cañas, me dieron como 28 tiros y gracias a Dios no me pegó ninguno”.

La declaración es del Diputado Vicente Verástegui Ostos que le narra a un medio nacional la presunta agresión que sufrió, después de esto, obvio es, de un hipotético secuestro, de un probable intento de levantón o asesinato ya no queda más que un mal chiste o, ¿de verdad usted lo imagina en medio de una refriega de balas estar contando cada uno de los tiros como para mencionarlos con tanta precisión?, una de dos, o Verástegui le aprendió a la perfección a los Almada, Cantinflas, al Piporro y a todos esos héroes y villanos de las películas mexicanas a los que nunca les pegaban un tiro y jamás se les acababan las balas; o de plano nos está mintiendo con tal de joder a los tamaulipecos…

CUMPLEA GOBIERNO DE TAMAULIPAS A ESTUDIANTES… El gobernador Américo Villarreal Anaya dio el banderazo de inicio a la construcción del nuevo gimnasio del Instituto Tecnológico de Victoria y llamó a las y los estudiantes a prepararse para poder participar en las grandes oportunidades que existen en esta época de transformación con visión humanista.

“Ustedes son una generación con buena suerte, porque hay oportunidad” y en forma destacada para quienes estudian ingeniería, dijo, al presidir la ceremonia cívica de honores, realizada este lunes en el marco de la celebración del 49 aniversario del Tecnológico de Victoria.

“La preparación corre también por su cuenta y de su responsabilidad en instituciones prestigiadas como en la que hoy estamos, que están realmente preocupadas e interesadas en estar a la vanguardia de lo que se necesita y es pertinente para el desarrollo de nuestra nación y de nuestra entidad, y que con esa preparación podamos salir a ser competitivos y sumarnos ahora solidariamente con un nuevo modelo de pensamiento”, agregó.

Luego de ser recibido por la directora del plantel, Deysi Yesica Álvarez Vergara y por Marco Polo Mendoza Otero, coordinador Institucional del Tecnológico Nacional de México, el gobernador escuchó al secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, quien dio a conocer que en el nuevo gimnasio y la reubicación de la techumbre se invertirán 65 millones 365 mil 945 pesos.

La construcción del nuevo complejo deportivo es de 2,650 metros cuadrados e incluye una cancha profesional de baloncesto, gradas para 1,200 personas, dos salones de usos múltiples, bodega, oficinas, gimnasio, vestidores, cafetería, sala de trofeos, foro/escenario con camerinos y área de palcos, entre otros, con una inversión de 59 millones 921 mil 712 pesos, mientras que para la reubicación y rehabilitación de la techumbre se destinan 5 millones 444 mil 233 pesos, para un total de 65 millones 365 mil 945 pesos.

“Este proyecto se suma a la lista de compromisos cumplidos por nuestro gobernador, quien ha tenido a bien cumplir todos y cada uno de ellos a cabalidad; muchas gracias, gobernador, por su atinada gestión y atención a las necesidades de las y los jóvenes de nuestro estado”, expresó Cepeda Anaya.

GOBERNADOR CUMPLE SU PALABRA: DIRECTORA DEL TEC

Al dar la bienvenida, a nombre de los 293 trabajadores y casi 2,800 alumnos, la directora Deysi Yesica Álvarez Vergara agradeció al gobernador Américo Villarreal por cumplir su palabra y apoyar esta magna obra que será de gran beneficio para las Águilas Reales y contribuirá a seguir enalteciendo este plantel que ha sido semillero de grandes profesionistas que han dado mucho éxito y prestigio a Ciudad Victoria y Tamaulipas. “Muchas gracias por enaltecer este aniversario de esta manera, señor gobernador”, manifestó.

En la ceremonia también participó Alejandra Cárdenas Castillejos, nieta del exgobernador Enrique Cárdenas González, fundador del Tecnológico de Victoria.

CELEBRA UAT 67 AÑOS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA… Al presidir el inicio de las actividades por el 67 aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó que este plantel se consolida como un referente nacional en la formación de profesionales al servicio de las ciencias veterinarias y la productividad.

Tras felicitar a la comunidad universitaria del plantel por celebrar su aniversario, el rector Dámaso Anaya agregó que la Facultad de Veterinaria de la UAT se distingue también por ser una de las instituciones pioneras en esta disciplina en el país.

Recalcó que, desde su fundación hace 67 años, ha respondido con dedicación y entrega a las exigencias del entorno regional y nacional, destacándose entre sus logros por ser la única escuela en su tipo con un rastro certificado para ganado mayor, y que estará equipado con una nueva planta adecuada para la producción de carne de ovinos y caprinos.

Comentó que sus estudiantes disponen de modernos laboratorios certificados por organismos oficiales, un hospital veterinario para pequeñas especies, y otro hospital que está destinado para grandes especies, entre otras instalaciones que les permiten una formación integral altamente competitiva.

En este marco, Dámaso Anaya dio la bienvenida al presidente del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. (CONEVET), Dr. José Manuel Silva Ramos, con quien firmó un convenio para iniciar los trabajos que permitirán asegurar la calidad del programa educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Agradeció la presencia del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, resaltando la importancia de trabajar en sinergia con el Gobierno del Estado para contribuir en el desarrollo de este importante sector productivo.

En la ceremonia, el rector puso en marcha el Segundo Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias y Producción Animal, un espacio entre la ciencia, la investigación y la práctica, que reúne a destacados expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán su conocimiento y experiencias con los estudiantes de licenciatura y posgrado, abriendo un diálogo sobre temas cruciales como la salud animal y la producción sostenible.

Por su parte, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, Dr. Flaviano Benavides González, destacó el trabajo que están realizando para asegurar la calidad de los procesos académicos que serán evaluados por el CONEVET, señalando que, actualmente, se atiende a una matrícula de 800 estudiantes, y que, con el apoyo del rector Dámaso Amaya, se abrió un nuevo programa de licenciatura, se construyen once nuevas aulas, y se fortalecen los cuatro posgrados acreditados a nivel nacional, además de la remodelación y equipamiento del rastro con una planta empacadora de carne de alta calidad.

COMIENZA MUNICIPIO DE VICTORIA LIMPIA EN PANTEONES… El Gobierno de Victoria puso en marcha los trabajos de limpieza y atención de los tres panteones municipales para optimizar su funcionalidad el próximo 1 y 2 de noviembre que se celebra las festividades del Día de Muertos.

Personal de las áreas de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Obras Públicas realiza trabajos de limpieza, retiro de maleza, escombro y basura, mejoramiento de accesos y rehabilitación del alumbrado público en los panteones municipales del Cero Morelos, De la Cruz y colonia Libertad.

Por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez cuadrillas de trabajadores municipales llevan a cabo los trabajos correspondientes con maquinaria pesada en calles y predios aledaños a los cementerios, donde se espera importante afluencia de visitantes el 1 y 2 de noviembre.

La Dirección de Tránsito y Vialidad y Protección Civil Municipal trabajan en la coordinación del operativo vial y de auxilio que se implementará para garantizar la seguridad de los miles de personas que tradicionalmente acuden a visitar a sus santos difuntos.

