Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se volverían a morir de pura vergüenza…

“Pinche ladrón, cínico, sinvergüenza, es un delincuente, si yo lo tuviera cerca le diría sus verdades, nos dejaron sin agua, sin calles, pagando cuotas, sin seguridad, sin nada”, así, sin pensarlo mucho, un viejo panista describe a Ismael García Cabeza de Vaca, su reacción fue alentada por una foto donde el mencionado ríe descaradamente en su curul del Congreso del Estado, obvio es, como todos interpreta la risa como una burla para el pueblo tamaulipeco, más porque no llega a enfrentar los cargos que le señalan, al contrario, sabe que lo hace para exhibir impunidad aunque está este sostenida con alfileres ya que aterrizó protegido por el fuero más su tradicional amparo bajo el brazo.

Pero bien, eso piensa un panista de Ismael, ¿se imagina lo que podría decir un morenista?, la verdad es que ni razón hubo para cuestionarlos al respecto, lo menos agresivo que le dicen, aún sin preguntarles, es “el hermano Lelo”.

En la calle tampoco hay quien meta las manos al fuego por el más chico de los Cabeza N, nadie en su sano juicio lo considera decente, es más, sin pruebas en la mano la gran mayoría en el pueblo podría jurar que se trata de uno más de esos políticos transas, saqueadores de presupuestos, delincuentes.

Por eso resulta poco comprensible que el Partido Acción Nacional no haga una declaración al respecto, es más, resulta vergonzoso que sigan bajo su bota los dirigentes azules, tal parece que están deseosos de que se termine de hundir el barco, claro, ellos darán el saltó a tiempo, como lo que son, políticos nefastos, cínicos, sinvergüenzas.

Sí, aunque resulte increíble, lo de Cabeza N todavía resulta más vergonzoso que el “Me bajé de la camioneta y me tiré al piso, mi compañero me dice pélate y me voy corriendo y me meto entre las cañas, me dieron como 28 tiros y gracias a Dios no me pegó ninguno” que declaró el Diputado Vicente Verástegui Ostos a un medio nacional sobre la presunta agresión que sufrió, aún cuando después de esto, obvio es, de un hipotético secuestro, de un probable intento de levantón o asesinato ya no queda más que un mal chiste o, ¿de verdad usted lo imagina en medio de una refriega de balas estar contando cada uno de los tiros como para mencionarlos con tanta precisión?, o Verástegui le aprendió a la perfección a los Almada, Cantinflas, al Piporro y a todos esos héroes y villanos de las películas mexicanas a los que nunca les pegaban un tiro y jamás se les acababan las balas o de plano nos está mintiendo con tal de joder a los tamaulipecos; pero le insisto, ya solo quedó en un mal chiste, nada parecido a nuestra triste realidad de ver a un Cabecita N, muy señalado, como si nada, que nomás llegó como Diputado en la quincena, tal vez a cobrar su salario.

¿Y el PAN?, bueno, pues el PAN ya es de muerto, no son más que una filial del cabecismo en este momento, son la vergüenza de lo que han sido en el pasado.

Mire, el mismo panista que describe a Ismael se hizo una pregunta, “¿qué pensarían los viejos líderes del PAN sobre esos casos?, sin duda se volverían a morir de pura vergüenza, ya no queda nada de la esencia, de lo que decíamos ser, ya nos parecemos más al PRI que tanto atacaron ellos, del partido no queda nada”.

En algo tiene razón, del PAN tamaulipeco ya no queda nada, si acaso podría confundirse con una oficina de los Cabeza N, una guarida para sus secuaces y en la cual su militancia tendrá que decidir pronto si sigue protegiendo a los mismos presuntos ladrones o le entra a una renovación seria antes de que la ciudadanía los desaparezca del mapa político, ya los relegaron en la última elección.

Es una realidad que tienen que enfrentar los azules pronto, o se destetan y señalan a los Cabeza N o siguen perdiendo presencia y respaldo del electorado para futuras elecciones, quizá hasta desaparecer como partido en el Estado.

Lo que se dice es que ya existe una corriente dentro del PAN tamaulipeco que entrarán a presionar la renovación de la dirigencia azul, el único objetivo es quitar todo lo que huela a Cabeza de Vaca, es más, de ser posible, desconoceros y exhibirlos, dejarlos solos para no pagar los platos rotos.

“Pues ni que el partido se hubiera quedado con todo lo que se llevaron, ya mamaron mucho ahora que se defiendan y se rasquen con sus uñas, al cabo las tienen bien largas”, sentencia uno de los que buscarán la dirigencia azul.

De todo este desgarriate, queda una certeza, el viejo panismo que luchó contra el PRI, el viejo panismo que pagó con sufrimiento y hasta sangre la lucha por la democracia, si se volvería a morir nomás de ver la bancada azul en el Congreso de Tamaulipas qué, aunque se digan decentes o perseguidos políticos, casi ninguno podría respaldar sus inmensas fortunas o atacar su estatus legal con trabajo honrado…

SECRETARIO DE LA DEFENSA Y GOBERNADOR SUPERVISAN NUEVA SEDE DE ADUANAS… El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo una reunión de trabajo con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, a fin de evaluar el avance de la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, que será inaugurada próximamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de este encuentro, el gobernador de Tamaulipas y el general secretario, realizaron un recorrido por el nuevo complejo administrativo de la ANAM.

La nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas contribuirá a detonar el fortalecimiento de la economía en la frontera norte de Tamaulipas y consolidará el liderazgo comercial de Nuevo Laredo, como el cruce fronterizo por donde se realiza el mayor número de operaciones de comercio exterior de nuestro país.

En la reunión de trabajo también se refrendó el compromiso entre Tamaulipas y las fuerzas de seguridad federales para trabajar en unidad y en protocolos que hagan cada vez más eficiente la protección a la ciudadanía y que contribuyan al desarrollo y bienestar de los tamaulipecos.

FORTALECE UAT ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene un trabajo permanente para consolidar la calidad de sus programas educativos mediante los procesos que están a cargo de organismos nacionales de evaluación y acreditación de la educación superior.

El rector Dámaso Anaya Alvarado puso en marcha, tanto de manera virtual como presencial, los trabajos de evaluación de las facultades y unidades académicas de la UAT, en sus proyectos para acreditar o reacreditar programas de licenciatura.

En seguimiento a estas acciones, presidió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria el inicio de la evaluación de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales, A. C. (CONAC).

Previamente, el rector de la UAT firmó un convenio con el presidente del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C. (CONEVET), Dr. José Manuel Silva Ramos, para comenzar las visitas de evaluación externa, en el proyecto de reacreditar el programa educativo de Médico Veterinario Zootecnista.

De manera virtual dio la apertura a este ejercicio en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, donde estuvieron presentes autoridades del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE) para evaluar con fines de acreditación el programa educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación.

Así mismo, Dámaso Anaya puso en marcha los trabajos de evaluación con fines de reacreditación de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, cuyo proceso estuvo a cargo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com