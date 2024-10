Por Martha Isabel Alvarado.

Motivos y herramientas…sobran

.-Diputados de Reynosa, en las mejores Comisiones

.-Magaly Deándar, en Gobernación, y Anticorrupción

.-Nada mal le fue a Pepe Schekaibán, del PAN, D-22

.-Caso de “Makito”, en la cancha del Congreso Local

Seguimos con el tema del reparto y asignación de Comisiones a nuestros diputados, en este caso, las correspondientes a la 65 Legislatura de Tamaulipas, que inició funciones el 1 de octubre.

No es por intrigar, pero qué bajón le dieron a la hoy ex presidenta de la Junta de Coordinación Política de la anterior Legislatura, ÚRSULA SALAZAR MOJICA, para más señas, sobrina de AMLO.

En la nueva Legislatura, apenas le fue asignada a Úrsula Patricia la presidencia de un par de Comisiones, ambas de relativa importancia: la de Asuntos Municipales y la del Comité del Instituto de Investigaciones Parlamentarias.

Podría decirse que le fue mejor al diputado local del PAN, del distrito 22, también de Tampico, PEPE SCHEKAIBÁN ONGAY, con la presidencia de la Comisión de Desarrollo Sustentable y la Comisión de Desarrollo en Zonas Metropolitanas.

Se infiere que al diputado Schekaibán y al ex alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, los ven con buenos ojos los de la “4T” tamaulipeca, toda vez que los invitan a eventos como el de los Dos Años de Memoria de una Transformación, y les dan buen lugar.

A los que sí les fue requetebién, retomando lo de la asignación de Comisiones, fue a los diputados locales de Morena por los distritos de Reynosa, aunque no a todos, pues notamos que ARMANDO ZERTUCHE habría quedado un poco ‘rezagado’.

Aunque, la verdad, no está nada mal, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial que le tocó al ojiazul, máxime, como son los Zertuche, que saben “sacar agua de las piedras”.

Además de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, al diputado local por el distrito 07 con sede en Reynosa, HUMBERTO PRIETO HERRERA, le corresponde presidir la Comisión Instructora.

Cargo que compartirá con la diputada local del distrito 05, con cabecera en Reynosa, GUILLERMINA MAGALY DEÁNDAR ROBINSON, quien llegó al Congreso local (en 2021), apadrinada por RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

El mérito de buscar la reelección a nivel de cancha, en los pasados comicios, abona la cuenta de la propia legisladora.

Otro al que ‘apadrinó’ en aquellos ayeres González Valderrama, fue al diputado plurinominal mantense, JAVIER VILLARREAL TERÁN, quien por cierto ya no se reeligió, o no tuvo luz verde para hacerlo.

Otra de las Comisiones más importantes del Congreso Local, es la de Gobernación, cuya presidenta será precisamente la diputada Magaly Deándar, que además presidirá la Comisión Anticorrupción, otra muy relevante.

Caso semejante al de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, en la que repite como presidente, el diputado por el distrito 04 de Reynosa, MARCO GALLEGOS GALVÁN.

Para que no digan los legisladores de Reynosa, especialmente los de Morena, que no tienen ‘herramientas’ para ponerle mano a tantos presuntos casos de corrupción en que habrían incurrido los gobiernos municipales de la ex panista MAKI ORTIZ y su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ, cuyas Cuentas Públicas no se han aprobado.

Abundan casos de opacidad, como el manejo de los recursos del REPUVE, el expediente penal que tiene abierto “Makito” por el presunto uso indebido de recursos públicos, y hasta el manejo de las obras que lleva a cabo el Ayuntamiento, que permanecen inconclusas, por montones, en diversos rumbos de la ciudad, incluso en la zona centro.

Aquí comentamos el exhorto que públicamente hizo el jefe de la Oficina Fiscal de Reynosa, MARCELO OLÁN MENDOZA, a los diputados locales de esta ciudad, a fin de que pongan atención al presunto mal desempeño que ha tenido el alcalde CARLOS PEÑA, y en su caso, promuevan un juicio político, para el cual, según el funcionario estatal, existen elementos.

Veremos si diputados “se ponen las pilas”, o con todo y sus buenas comisiones, mejor deciden llevarla “como pateando un bote”.

A todo esto, qué desperdicio que, al diputado local plurinominal de Morena (que en la 64 Legislatura tamaulipeca representó al PAN por el distrito 07), ALBERTO LARA BAZALDÚA, otrora conocido como “el diputado billetes”, le hayan asignado la presidencia de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Tales materias, fueron elevadas a rango de Secretaría de Estado por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, quien designó como titular de la dependencia a ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, bióloga, catedrática, académica especializada en investigación de teorías evolutivas, ex directora de la facultad de ciencias de la UNAM. Tremendo contraste, por decir lo menos, con el “perfil” del diputado “Beto” Lara.

CONTRAFUEGO: “No rebuzna porque no da el tono”.

Hasta la próxima.