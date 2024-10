Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se caen a pedacitos…

La renuncia de Alejandra Cárdenas al PRI abre un nuevo boquete al tricolor, lo deja herido de muerte porque la sangre joven los abandona y es más doloroso ya que la ex legisladora era de las pocas que le invertía a su carrera política recorriendo colonias y ejidos, además defendía los colores con algo de solvencia moral y política.

Alejandra Cárdenas fue diputada local, también formó parte del cabildo de Victoria y con su renuncia no se va sola, con ella se lleva un nombre, una marca dentro del tricolor, no se debe soslayar que se trata de la nieta del exgobernador Enrique Cárdenas y menos que ya era la última del clan que trabajaba en esas siglas, los demás hace mucho que se dedican a sus empresas o apoyaban en sus ratos libres.

¿Qué futuro le espera al PRI con lo que ocurre?, pues al tricolor la verdad no se le ve futuro, está condenado a desaparecer como partido en Tamaulipas y quizá hasta en México, no es un deseo, es una triste realidad o ¿podrán negar que ya se pueden contar con los dedos de la mano los puestos de elección popular que tienen en el Estado?, no, y a nivel nacional las cosas pintan muy parecido.

Igual se tiene que dejar claro que con los hechos no pierde el PRI, pierde todo este México lindo y querido porque ese partido se queda en manos de lo peorcito de la política, de grupos nefastos que ya no tienen acomodo en otras organizaciones políticas.

Además, pierde el pueblo porque se queda sin una opción política, es decir, al quedarse solo personajes desprestigiados en el tricolor difícilmente se le verá con seriedad.

Más todavía, con claridad se puede observar que México es un país plural, donde las minorías no tienen espacios para expresarse ni oportunidades para luchar por el poder, el PRI parecía esa opción, incluso se le ofreció la oportunidad de crear alianzas para el bien de México con disantos grupos, para desgracia nuestra no eligieron a los del pueblo, ni a expresiones genuinas, prefirieron vender caro su amor como aventuraras y se colgaron del PAN, el peor ejemplo se dio en Tamaulipas, se unieron con lo más nefasto del PAN, con los prófugos Cabeza N.

Parece muy tarde para recomponer al tricolor, las dos anteriores elecciones se les dio la oportunidad de renovarse, de abrirle las puertas a los jóvenes, ¿qué hicieron?, pues que los viejos grupos agandallaron todo otra vez, peor aún, en la última elección hasta empeñaron las siglas, las remataron a la podredumbre azul, obvio, el precio era que pudieran asegurar espacios de presupuestos y fuero a sus liderazgos y nomás ellos se salvaron.

Lo más triste para los tricolores, continuando con el primer tema, es que en la carta de renuncia al PRI que pública Alejandra Cárdenas no dice ni una sola mentira, es una realidad que como partido se han alejado de todo lo que decían hacer, más verdad es que hace mucho se alejaron de sus principios, por eso los echaron los del pueblo, por eso perdían todas las elecciones, por eso se caen a pedacitos…

ANUNCIA IMSS TODO EL APOYO A AMÉRICO… El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, reconoció el trabajo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y se comprometió a fortalecer la plantilla de recursos humanos y a atender las necesidades de infraestructura de los hospitales del sur de Tamaulipas.

Luego de supervisar el avance del nuevo hospital general de Ciudad Madero y de realizar un recorrido por el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar “Dr. Carlos Canseco” de Tampico, Alejandro Svarch destacó que su primera visita a Tamaulipas fue “muy fructífera”.

“Vamos a encargarnos de solucionar los problemas estructurales que hemos encontrado en este hospital y a fortalecer la plantilla de recursos humanos para seguir creciendo”, dijo al término del recorrido por el hospital Canseco.

“Todo el apoyo al gobernador Américo”, agregó.

En Ciudad Madero, el funcionario federal, junto con el gobernador de Tamaulipas, escuchó la explicación del avance del nuevo hospital general, a cargo del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

Este hospital, que contará con 120 camas censables, avanza en tiempo y forma; en el presente año, se realizará una inversión de más de 216 millones de pesos para continuar los trabajos de la quinta, sexta y séptima etapa en los cuatro niveles que conforman el nuevo complejo médico, ubicado en la colonia Miramapolis, de Ciudad Madero.

El gobernador Villarreal Anaya recordó que la omisión de gobiernos anteriores provocó que la construcción de este hospital estuviera abandonada durante varios años, por lo que destacó el avance logrado en los primeros 24 meses de su gobierno. Además, una vez equipado, se convertirá en un referente a nivel regional.

Acompañaron al gobernador en estos recorridos, Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud en Tamaulipas; Marggid Rodríguez Avendaño, coordinador estatal del IMSS-Bienestar; y Joaquín Juárez Durán, director del hospital Canseco.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com