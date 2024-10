Por Carlos López Arriaga

Cárcel, multa y catilinaria

Cd. Victoria, Tam.- Algo debe al destino el municipio de Victoria porque en los últimos tiempos hemos tenido ediles de perfil tan (pero tan) pobre, que mucha gente lo interpreta como un castigo divino.

Y, en verdad, el caso de GATTÁS parece continuación de tiempos atroces, como el drama en dos etapas de XICO el bailarín y la gringa PILI. O la comedia grupera de ALMARAZ.

El proyecto del alcalde actual, su gestión y hasta su imagen pública trazan un feo garabato en la historia de los ayuntamientos cuerudos. Garabato oscuro y retorcido, sin coherencia ni forma.

Se dificulta a los fotógrafos encontrarle un ángulo coherente, el encuadre básico. Es decir, ¿quién es realmente y a qué sector o grupo representa?

La pregunta tiene sentido. Los intereses a los que en verdad sirve parecen limitar de tal manera los dineros municipales, que solo le queda solvencia para alimentar su peculio, pero poco hay para obras y servicios.

Y no hay ejercicio regular del gasto porque los recursos están ocupados en cumplirle a sus financieros de campaña. Entre otros, quienes le facilitaron aquella camioneta blindada cuya imagen dio vuelta en medios y redes nacionales.

DURO DE ENTENDEDERAS

Jamás le cayó el veinte de que los proyectos políticos no son equiparables al modelo de costo-beneficio que impera en los join-ventures privados. Es un equipo de trabajo abocado al servicio público, caray, no una sociedad anónima.

Que esto lo hicieran los pandilleros cabezones (pues hombre) podemos entenderlo, ¿pero en un gobernante que se autodefine humanista?… Humanismo que no es humanismo. Simulación cruda.

Pero estamos en México y de este lado del mar ya pidieron su salida. Finalmente, regidores cuerudos y diputados tamaulipecos coinciden en el diagnóstico de las violaciones al código municipal. Añaden que son muchas (y sustantivas), amén del ausentismo, la inacción, la ausencia de resultados. ¡Los baches!…

Al menos desde que empezó su anterior trienio. Al primer gruñido que escucha del mundo oscuro, el hombre corre a esconderse abajo de la cama. Se atrinchera y limita sus actividades a oscuras plegarias en redes sociales.

Desde ahí gobierna, desde la adrenalina. Por ello la opinión pública local se encuentra preocupada y muy pendiente de las deliberaciones que tienen lugar en el hoy revitalizado congreso local.

Por allí vendrá el fallo y esperemos sea de corrección y limpia. Para el bien de la salud pública, urge una purga de caballo en el 17 Hidalgo. Sin excepciones.

CONDENADO, REGAÑADO

Salvo que recurra a una (cada vez más difícil) revisión del caso, el ingeniero GENARO GARCÍA LUNA está frito. Deje usted esa multa de dos millones de dólares, que más bien parece pensada para embargarle bienes y solventar con ello los gastos del juicio, desde su detención aquel 10 de diciembre de 2019.

Lo duro son los 38 años de pena corporal, por delitos donde el verbo conspirar se repite tres veces. Conspiró en el comercio internacional de cocaína; conspiró en la importación y conspiró en su distribución dentro del mercado estadounidense.

Se le configuró además delito por participar en la dirección de una empresa criminal y rendir falso testimonio a las autoridades estadounidenses.

Y además vino la regañiza que (oiga usted) el juez federal de distrito BRIAN COGAN le tenía reservada para cerrar con broche de oro el caso. Reprimenda secundada en paralelo por la jueza adjunta, la abogada SARITHA KOMATIREDDY, hija, por cierto, de migrantes indostanos (ahora que están de moda).

-“Usted tiene el mismo nivel delincuencial que El Chapo”, le dijo COGAN al acusado. “Pudo no haber jalado el gatillo pero tiene las manos manchadas de sangre”, agregó SARITHA.

-“Tenía una doble vida” (funcionario y narco) “desde su posición gubernamental para aplicar la justicia y la sentencia mínima no es suficiente para castigar sus crímenes”, indicó BRIAN, en referencia al tiempo que fue director de la AFI con FOX y titular de Seguridad con CALDERÓN.

Contrarrestando los argumentos de la defensa, le dijeron en su cara que de nada le sirven las 30 condecoraciones otorgadas por el gobierno americano: “no lavan su doble vida”.

Otro adjunto de la fiscalía, BREON PEACE le echó en cara que: “su traición a la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales.”

Y la bella SARITHA no se quedó atrás cuando dijo de manera categórica que el Cartel de Sinaloa donde participó GARCÍA LUNA sería como “el FEDEX de la cocaína.”

FISCALÍA EN DISPUTA

En la capital de Tamaulipas continúan las audiencias para estudiar las propuestas de quienes aspiran a ocupar la titularidad vacante en la fiscalía anticorrupción.

Entre otros detalles, trascendió que quien fuera encargado de despacho en dicha oficina, JESÚS EDUARDO GOVEA, estaría impedido para acceder al cargo por no cumplir un requisito claro.

El haber permanecido ajeno a tareas como representante partidista durante los últimos seis años. Resulta que este señor fungió en 2023 como personero de MORENA ante el INE. Su nombramiento, perfectamente documentado, firmado, sellado, data del 22 de septiembre de 2023. Está impedido pues, para el cargo.

Ello, mientras otro aspirante, RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, comentó que el hoy extitular de dicha fiscalía RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA jamás avanzó en las denuncias presentadas por irregularidades graves del anterior gobierno.

Ello, por el ya señalado conflicto de interés que aquejó a personajes como RAMÍREZ (entre otros). Su compromiso mayor fue con quien lo puso, el exgobernador PANCHO CABEZA. Nunca con la justicia.

