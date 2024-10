Miles de varios municipios se manifiestan a favor de la Reforma Judicial

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Miles de personas procedentes de varios municipios, coordinados por la Columna Cívica Pedro J. Méndez, participaron en una manifestación en el Congreso del Estado, en apoyo a la reforma al Poder Judicial.

Los organizadores salieron originalmente del municipio de Hidalgo, en el poblado El Barretal se sumaron personas del municipio de Padilla y de Güémez; además de que en la enorme caravana rumbo a Ciudad Victoria también se movilizaron de los municipios de Mainero, Villagrán, San Carlos, y Jiménez.

En el contingente las personas se trasladaron en camionetas, automóviles y hasta en caballos, hasta llegar a las instalaciones del Congreso del Estado de Tamaulipas.

Durante un mitin exigieron que se respete la reforma, con un mensaje para todos los alcaldes y a los legisladores, que tienen que salir a decirle a la gente en las colonias, porque no la van a encontrar en los restaurantes, ni en los hoteles dándose lujos.

“Nosotros hemos dicho que ya basta a la situación de justicia, porque está harto el pueblo sin tener justicia”, expresó Octavio Leal Moncada, líder de la Columna Cívica Pedro J. Méndez.

Manifestó que ellos acudieron principalmente, “para apoyar la reforma al Poder Judicial, apoyar a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia; y también apoyar a nuestro gobernador que es víctima de calumnias, que es víctima de ataques, que es víctima de noticias falsas y calumniosas”.

“Se había convertido el Poder Judicial en un foco de corrupción, con un presupuesto de 90 mil millones de pesos se daban una vida de reyes, una vida de monarcas. La justicia en México es una mercancía muy cara y la justicia en México para el pueblo y para los jodidos no existe, porque si no tienes dinero no existe justicia”, añadió Leal.