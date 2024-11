Marco Antonio Vázquez Villanueva.

Pesos y centavos…

¿Por qué volteó el ciudadano a Morena?, para quienes observamos los últimos 30 años de este país la respuesta es demasiado obvia, PAN y PRI hartaron con su corrupción que ya para el 2018 se cometía con tanta desfachatez que parecía concurso de cínicos y ladrones.

La puntilla se la dieron en los Estados a lo que hoy es oposición ya que cuando perdieron la presidencia de la República los del PRIAN no entendieron el mensaje, continuaron con los saqueos en las Entidades, igual en los acuerdos con delincuentes y hasta con el cinismo de heredarse cargos, de proteger sus tropelías blindando con fuero a sus peores hombres y mujeres.

Claro, los problemas más graves se observaban en el manejo discrecional de los dineros, los ejercían a placer, los repartían a veces a los amigos, otras a familiares, también beneficiaron a amantes, novias y novios que para todos tenía y su homofobia siempre fue en su iglesia o en la calle pero en lo oscurito los chismes eran de todo tipo, aunque esas son otras historias, ahora hablamos de presupuestos que era lo que aparentemente se robaban más y aquí le dejo un ejemplo:

“Este logro de la actual administración estatal (la de Américo Villarreal) contrasta con la opacidad del gobierno anterior, cuando en la segunda entrega de informes de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente al segundo año del entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se le observaron más de 3,550 millones de pesos”, se puede leer en un boletín informativo de este jueves 31 de octubre.

¿Imagina usted 3 mil 550 millones de pesos desaparecidos?, no, ni yo tampoco, pero ese fue el dinero que no se sabía dónde estaba ya sea porque no se encontraban las obras, tampoco proyectos, faltaban facturas para respaldar lo que podría sospecharse que se mal hicieron con personal, maquinaria e infraestructura pública y luego se fingió que eran obra de la IP, o vaya usted a saber.

Por supuesto, ese dinero extraviado en un solo año del cabecismo, según las leyes de ingresos y egresos del municipio de Victoria, pudo servir para fondear tres años de presupuesto para la capital y desaparecer sus baches o fugas de agua que nos causaron un desastre en ese tiempo, igual se pudo utilizar para dos líneas más del acueducto de Victoria a la Presa Vicente Guerrero lo que nos habría evitado tantos años de escasez de este líquido, también para construir varias escuelas, entregar miles de becas que le regateo y hasta le desapareció la anterior administración a los niños más necesitados, igual para dar de comer a los pobres con cientos de miles de despensas que tampoco se entregaron o las medicinas o aparatos que nunca se encontraron en los hospitales.

Y si, todo lo anterior le ha abonado y le ha sido útil a Morena para concretar sus planes de gobierno, para no tener nada que se oponga a su reforma judicial, ni a ninguna que pueda incubar en los próximos años, el pueblo no secundará a los prianistas porque sabe perfectamente que los opositores a tales actos son ellos, los mismos que nos saquearon por décadas., que nos entregaron a la delincuencia, que nos quebraron.

Ahora, ¿qué tiene que hacer Morena para no caer de la gracia de los mexicanos?, fácil, ser todo lo contrario a sus adversarios políticos, más transparentes, se debe notar la decencia y, definitivamente, deben dejar atrás la arrogancia, el cinismo, la soberbia que caracterizó a los gobiernos del pasado.

Es más que obvio que los morenos no son pulcros al cien, más aún, que tiene sus prietitos en el arroz, alcaldes, diputados, senadores, funcionaros de alto nivel muy propensos a caer en los vicios del pasado, ellos serán las pruebas de fuego para ese partido, ver cómo reaccionan, más aún, como pueden conservar al pueblo de su lado al paso de estos personajes.

Hasta hoy, en Tamaulipas la solución ha sido sencilla, han dado de baja a los involucrados en escándalos, han corregido y, sobre todo, han tenido mucho cuidado en el manejo de los pesos y los centavos, han puesto a trabajar a la Contraloria Estatal, a la Secretaria de Administración, a la Secretaria de Finanzas y se ha hecho bien, tanto que hasta la Auditoria Superior de la federación le ha reconocido como el Estado sin observaciones en el manejo de su presupuesto no como la del cabecismo que le detallaba que en un solo año había desaparecido 3 mil 550 millones de pesos, ahora a esperar que así continúen…

LA INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE EL MANEJO DEL DINERO DE LOS TAMAULIPECOS… “Como resultado del manejo honesto, responsable y transparente de los recursos públicos, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, logró un resultado histórico que lo convierte en referente nacional en la rendición de cuentas, al no registrar observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2023.

David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, realizó la segunda entrega de Informes Individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2023 ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), en donde se destaca que el gobierno de Américo Villarreal es una de las seis entidades que no tuvieron montos observados.

Este año, de la revisión a entidades federativas, se determinó un monto por aclarar de más de 5,655 mdp distribuidos en los 28 estados que resultaron con un posible daño patrimonial. Sin embargo, el estado de Tamaulipas, junto con la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo y Yucatán, no tuvieron montos observados, indicó el auditor superior de la Federación, quien expresó: “obviamente les dijimos enhorabuena”.

Como lo ha dispuesto el gobernador Américo Villarreal, en Tamaulipas cada peso del presupuesto se fiscaliza y se vigila su correcta aplicación, a fin de que los recursos públicos se destinen únicamente para impulsar el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

FOMENTA UAT TRADICIONES CULTURALES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró el tradicional Día de Muertos con una serie de actividades organizadas en todas sus dependencias académicas y administrativas a lo largo del estado.

Reafirmando el interés por la preservación de las tradiciones mexicanas y la identidad cultural, la comunidad universitaria participó en la instalación de altares en diferentes escenarios y en la realización de concursos de catrinas y calaveritas literarias, unidos para preservar las costumbres que forman parte de la mexicanidad y recordar a nuestros difuntos.

Por su parte, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, participó activamente en los eventos conmemorativos agradeciendo la continuidad de las tradiciones mexicanas y destacando la importancia de los altares de muertos en la cultura del país.

Durante la instalación del altar en el Centro de Gestión del Conocimiento, organizado por Familia UAT, el rector se unió a la comunidad universitaria en un acto simbólico que reflejó el sentido de unidad y respeto hacia los seres queridos que han partido.

Acompañado de su esposa, Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector mencionó que estas actividades simbolizan la convivencia y el compromiso de recordar a quienes ya no están.

Además, enfatizó que las acciones positivas de nuestros seres queridos deben ser recordadas con cariño, reconoció la diversidad de costumbres y agradeció la participación de toda la comunidad universitaria en esta celebración.

Posteriormente, Dámaso Anaya felicitó a todas las dependencias que participaron en el magno evento conmemorativo en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, donde se realizó la exposición de altares de muertos creados por equipos de las distintas facultades, un certamen de catrinas y catrines y un concurso de calaveritas literarias.

Además de estos eventos, en todos los campus de la UAT se realizaron actividades alusivas a esta festividad, con exhibiciones, concursos y presentaciones artísticas, demostrando un esfuerzo conjunto por transmitir la importancia de nuestras tradiciones a toda la comunidad de esta casa de estudios.

