Revanchismo…

En junio del 2022 la ciudadanía con su voto marcó el rumbo que pretendía tomara Tamaulipas, además de aceptar el pasado de Américo Villarreal y considerarlo idóneo para liderar la cuarta transformación en el Estado, con ese sufragio se le daba una patada en el trasero a la soberbia de Cabeza N, lo mandaba a la basura, con un agregado, se tuvo y se tiene la alta expectativa de ver en la cárcel al exgobernador y a sus secuaces que se agandallaron hasta el alimento de los enfermos, hasta las becas de los niños pobres.

Exacto, el voto a favor de Morena fue una exigencia de revancha, lo que el cabecismo y sus seguidores le quieren llamar “revanchismo político”, pues que así le digan, lo que no podrá cambiar nadie será la traducción de ese sufragio, fue el deseo de las mayorías de ver a esos mercenarios de la política en el bote, la ilusión de que todos los que medraron con el presupuesto de los tamaulipecos lo paguen como lo marcan las leyes.

Lo anterior viene a colación porque la estructura política-policiaca que construyó el prófugo Cabeza para que todo el saqueo al erario estatal realizado los seis años en los que estuvo al frente quedara en la impunidad, ya comenzó a derrumbarse, se lo digo porque el viernes entró en funciones el nuevo Fiscal Anticorrupción en Tamaulipas, por fin se fue el cabecista Raúl Ramírez de ese cargo y está demás decir que no hizo nada por perseguir a los saqueadores, ese mismo día le tomaron la protesta al nuevo Auditor Superior del Estado, el primero tendrá la obligación de destrabar las más de 52 carpetas de investigación que presentó la actual administración contra los cabecistas, el segundo tiene una obligación todavía mayor, debe buscar más pruebas de lo ya señalado sobre mal manejo de dinero en el Estado y al mismo tiempo hurgar en las cuentas públicas de los ayuntamientos, las Comapa´s y los DIF municipales para descubrir la depredación que se les hizo con la presunta protección y el contubernio de la familia de los cuernos.

Igual el tema es importante porque también el viernes una alta funcionaria del gobierno estatal en entrevista con la prensa dijo que ya hay dos ordenes de aprensión liberadas contra exsecretarios del gabinete estatal anterior y la verdad es que a estas alturas ya no queremos escuchar declaraciones, queremos, eso sí, ver tras las rejas a todos y todas las que se hayan portado mal, no solo eso, se desea que les quiten el dinero que le robaron al pueblo, más todavía, que les exhiban porque es lo que merecen.

Francisco Noriega será el Auditor Superior del Estado, Eduardo Govea tendrá la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, ambos con suficiente currículo para ocupar los cargos, son aptos académicamente, también por experiencia laboral, uno y otro mostraron su habilidad para obtener muchos votos a favor de los Diputados y ganar sus puestos, por tanto, uno y otro tendrán que demostrar a la brevedad que no empeñaron ni entregaron nada, que cumplirán con el mandato del pueblo que es trabajar para que se haga justicia, es decir, deberán pronto hacer un trabajo para olvidar esos pecados y otros que arrastren y eso solo lo obtendrán mostrando que quieren meter a la cárcel a los corruptos.

¿Revanchismo meter a la cárcel a los prianistas?, por supuesto que sí, pero no se equivoque, el revanchismo político no es ni será del actual gobierno, es del pueblo que con el voto demostró que desea los corruptos de ayer paguen por todo el sufrimiento que hicieron pasar a la gente, por lo destrozadas que dejaron las calles, las becas que nunca aparecieron, las despensas que nomás llegaban a los hogares más pobres cuando los panistas andaban en campañas, por los medicamentos o los aparatos médicos que se necesitaban y nunca existieron ya que el dinero que fue destinado para obtenerlos se lo robaban, entonces, ¿revanchismo’, llámele como quiera, pero la interpretación debe ser la misma siempre, es la urgencia de que los recién nombrados se pongan a chambear para de una vez por todas se meta a algunos hombres y mujeres del pasado tras las rejas…

CULTURA, Y MÁS CULTURA… las últimas administraciones estatales le robaron todo a los tamaulipecos, a lo ampliamente expuesto en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad, desarrollo social y demás se le puede poner su “cereza en el pastel” con lo ocurrido en materia de cultura y las artes, desaparecieron festivales, se trabajó con los amigos, creían que los conciertos de sus artistas favoritos organizados para cuatachos y familia era trabajar en esa área, en fin, nada aterrizó en el pueblo o muy poco se hizo para ello.

Se lo digo porque este año se ve una diferencia muy grande y el trabajo este año se ve coronado con el último festival denominado La Costa del Seno Mexicano, en Victoria, por ejemplo, todos los eventos han tenido llenos espectaculares, los realizados en la plaza hacía años que no se disfrutaban de tan buena manera.

Dicho festival se clausuró este domingo por el gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa, un reporte preliminar habla de que dicho evento fue atractivo para más de 26 mil personas sus primeros dos días y algo mejor, Tula y todos los municipios de menor población que tiene Tamaulipas tuvieron programas de mucha calidad y fue donde más presencia hubo.

Claro, el reto es aumentar la participación de la población en la cultura, más que eso, provocar que nos una más, nos haga reflexionar sobre lo que merecemos como pueblo, sobre la exigencia de tener un proyecto sólido al respecto.

Exacto, como el Festival de la Costa del Seno Mexicano se trata de que lo demás marque diferencia, nos de identidad y orgullo, porque no podemos soslayar lo que han dicho los pensadores que afirmaron que “El arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre las personas”, o como dijo la extraordinaria Mercedes Sosa, “La cultura es lo único que puede salvar un pueblo, lo único, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. La cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar”.

Y esto es lo que hay que reconocer de la iniciativa del Gobernador Américo Villarreal, un Festival, un trabajo en materia de cultura que también proyectan una imagen positiva y humana de Tamaulipas…

TRANSFORMAN LA ENSEÑANZA Y HUMANISMO EN LA UAT… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, clausuró el seminario web Identidad UAT, Humanismo Universitario, que durante el mes de octubre ofreció un espacio de reflexión y aprendizaje para estudiantes y docentes en el fortalecimiento de la identidad universitaria, la innovación educativa y la transformación de la enseñanza.

El rector Dámaso Anaya expresó su reconocimiento a la participación de toda la comunidad universitaria, destacando que este seminario virtual fue una oportunidad para reafirmar el compromiso de la UAT con una educación integral y con valores éticos.

Asimismo, resaltó el enfoque humanista en la educación, enfatizó el papel de los docentes como agentes de cambio en el aula y de los estudiantes como futuros líderes comprometidos con el desarrollo ético y responsable en sus comunidades.

De igual forma, reafirmó el compromiso de la UAT con actividades que promueven la innovación y contribuyen a una formación integral que combina conocimiento y habilidades con valores y responsabilidad social.

El seminario Identidad UAT incluyó un programa dividido en bloques específicos para estudiantes y docentes, cada uno diseñado para abordar temas esenciales en la construcción de una identidad universitaria sólida y en el impulso de la innovación educativa.

Las sesiones para estudiantes, tituladas “Tu identidad UAT”, “Transforma tu aprendizaje” y “Transforma innovando”, animaron a la comunidad estudiantil a reflexionar sobre el valor de pertenecer a la UAT, aprovechar herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras.

Por su parte, las sesiones dedicadas a los docentes, bajo temas como “Identidad UAT”, “Transformando la enseñanza” e “Innovación educativa”, promovieron el análisis de su rol en la creación de ambientes de aprendizaje que integren el humanismo y la innovación.

El programa buscó desarrollar estrategias de aprendizaje y enseñanza mediante materiales audiovisuales, sketches, dinámicas interactivas y cápsulas informativas en las que se transmitieron a la comunidad universitaria los valores humanistas que definen a la UAT. Además, se destacaron los programas educativos, la visión institucional y la historia de la Universidad, con el fin de profundizar en la formación integral de los participantes.

SERÁ TAMAULIPAS POTENCIA CIENTÍFICA … El Gobierno del Estado brinda todo su apoyo y respaldo a la creatividad, la ciencia y el desarrollo tecnológico para que Tamaulipas contribuya a hacer de México una potencia científica y de la innovación, como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la ceremonia de premiación del 26 Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica-ExpoCiencias Tamaulipas y la entrega del Premio Estatal de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología en el Polyforum de esta capital, el gobernador del Estado, junto con la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor y el director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Julio Martínez Burnes, felicitó a las y los ganadores y aseguró que con su talento, conocimiento, investigación y desarrollo, con una visión colaborativa y participativa, podrán brindar soluciones para este futuro de oportunidad y de riesgo del que tenemos que salir adelante.

“En Tamaulipas sabemos que la colaboración y la participación es la vía para apoyar a México en la decisión de convertirse en una potencia científica y de la innovación y hay proyectos, el desarrollo de una industria mexicana de alta tecnología, nuestra presencia en el desarrollo del software y en la incursión de la producción y el mercado de los semiconductores, así como en cada una de las vertientes requeridas para fomentar la transferencia tecnológica en México, el emprendimiento de bases tecnológicas y la vinculación de las academias con la industria, de manera que todo esto contribuya a una prosperidad con bienestar, con calidad de vida y éxito económico”, expresó.

Luego de anunciar que el año próximo Tamaulipas será la sede del encuentro nacional de ExpoCiencias, a celebrarse en Tampico, Villarreal Anaya también dio a conocer que ha dado indicaciones a la secretaria de Educación para que a partir del año próximo se incluya al área de Humanidades en el Premio Estatal de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología.

