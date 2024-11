Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cenizas de revoluciones…

Han pasado 114 años desde que empezó en México un movimiento armado con el objetivo de darnos libertad, equidad, hacer una mejor distribución de la riqueza, que los campesinos tuvieran tierra y, en materia democrática, que el sufragio fuera efectivo y no hubiera reelección.

Bien dicen que el hubiera no existe, quizá por eso México se encuentra, en algunos aspectos, peor que hace 114 años, la tierra no la tienen los campesinos, carecemos de libertad, la distribución del dinero sigue siendo como del 90 por ciento para unas 100 familias y el resto para el infeliciaje y, ahora más que antes, son tiempos de discutir si el sufragio es efectivo y no existe la reelección, sobre todo cuando vemos a alcaldes heredar alcaldías, cuando vemos a gobernadores heredar gubernaturas, cuando el presidente hereda la presidencia o lo intenta.

Y la pregunta es, ¿por qué si en algunos temas estamos peor que hace 114 años no hay otra revolución?, quizá la respuesta sea muy sencilla, el principal problema de México es que no tiene héroes y no hay liderazgos, se carece de personajes a los cuales la gente les pueda creer por lo menos el nombre que ostentan.

No se equivoque, a 114 años de la Revolución Mexicana la petición no es de tomar las armas, este México no aguanta otra revuelta, no podemos generar más violencia porque se acaba la empresa, nuestros hijos sufrirían, e incluso caerían muchos inocentes como ocurrió en aquellos tiempos.

Entonces, lo que ahora necesitamos es un Francisco Villa, pero no el que cobraba por que le filmaran sus escaramuzas para seguir inyectándole dinero a su revolución, o el ambicioso que se sentó en la silla presidencial, no, requerimos al Francisco Villa que defendía a los más pobres, al revolucionario que buscaba un mejor reparto de la tierra, al revolucionario que buscaba un mejor nivel de vida para los de a pie, en suma, necesitamos al líder que era seguido por miles y miles de personas a sabiendas que repartía.

Igual este México lindo y querido requiere de un Francisco I. Madero, al hombre de las ideas, de la propuesta, al que cansado de una dictadura y un gobierno represor llamó al pueblo a las armas para recuperar al país y hacer política nacional, su objetivo era crear una nación más democrática, más llevadera y digna para sus habitantes.

Pero más que todo necesitamos un Emiliano Zapata, hombre que se distinguió por su idealismo, por sus anhelos de ver la tierra para quien la trabaja, de llamar a la gente a la protesta, de invitarlos a morir de pie antes que vivir de rodillas, al que fue un súper dotado en la estrategia y la lucha.

Vea, voltee a cada uno de los políticos y encontrará a pocos que se les pueda llamar líder, que pueda convocar al pueblo a una revolución de ideas, a una protesta inteligente que obligue al gobierno a llevarnos a mejores estadios, quizá Andrés Manuel fue uno, lo que no sabemos todavía es si aprovecho sus condiciones de manera adecuada.

Dicho lo anterior, ahora lo urgente es no dejar más solos a los políticos y hablo en todos los sentidos, no dejarlos solos en su propuesta de gobierno, acompañarlos y trabajar juntos hasta hacer mejor las cosas y menos dejarlos solos en su forma de ejercer presupuestos, ya se vio que no lo hacen bien si les firmamos un cheque en blanco, entonces hay que vigilarlos.

Hoy da pena que en México tenemos a varios hombres entre los más ricos del planeta y al mismo tiempo que el 70 por ciento de su población viva en la pobreza en algún grado, avergüenza que haya 10 millones de personas muriendo de hambre o de enfermedades asociadas con este problema, con una mala nutrición por no comer tres veces al día, a veces ni dos, y en situaciones extremas, no comer por días.

También da pena hablar de las ladys, de esposas, hijas, novias, amantes de funcionarios que se dan vida como de aristócratas cuando todo el dinero que gastan se lo han robado del presupuesto público dirigido a los más pobres.

Más pena da ver a algunos políticos trasladándose en helicópteros, o a los novios de las políticas o novios de los políticos que se llaman sobrinos y también viven como reyecitos.

Igual tristeza da que a muchas alcaldesitas o funcionarias de alto nivel se les llame princesas y no por la sangre que les corre en las venas sino por la forma de vida que llevan gracias al presupuesto que ejercen.

Esa es nuestra realidad, por ello el llamado es a retomar los ideales de la revolución, a hacer nuestra propia revolución mexicana, no se necesita mucho, solo participar todos, solo vigilar todos, solo buscar los verdaderos liderazgos que puedan conducirnos a una vida más digna, libre, y democrática, es cierto, el movimiento llamado Cuarta Transformación se puede comparar con lo que buscamos, solo falta, le insisto, no abandonarlo, no dejarlo solo, guiarlo entre todos para que quede claro que el poder sigue siendo del pueblo, que tenemos cenizas de revoluciones…

ENCABEZA GOBERNADOR DESFILE PARA CONMEMORAR LA REVOLUCIÓN… El pueblo de Tamaulipas se unió a la conmemoración del 114 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, con la realización del tradicional desfile cívico, deportivo y militar, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en el que se contó con la participación de más de 2,800 alumnos y 300 elementos de las Fuerzas Armadas.

Acompañado por el general DEM Enrique García Jaramillo, comandante de la 48ª Zona Militar, el gobernador Américo Villarreal atestiguó, por espacio de casi cuatro horas, el paso de los contingentes llenos de colorido, música tradicional mexicana y atuendos revolucionarios, todos ejecutando sus rutinas, tablas gimnásticas, pirámides monumentales y evoluciones ante el aplauso de los miles de familias congregadas a lo largo del bulevar Tamaulipas, de esta capital.

El desfile lo encabezó la escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional, portando la bandera de México y la escolta de la Escuela Normal de Educadoras, con el escudo de Tamaulipas.

Posteriormente, se dio paso a los contingentes, iniciando con el Sistema DIF Tamaulipas, en donde participaron niños y niñas de los Centros de Cuidado Diario y adultos mayores de las Casas Club, seguidos por el Instituto del Deporte (INDE) con atletas y entrenadores de rodeo, béisbol, taekwondo, deporte adaptado, handball, haidong gumdo, ciclismo, esgrima y boxeo.

Este año, al frente de cada nivel educativo marcharon las escoltas y bandas de guerra ganadoras del reciente concurso municipal organizado por la Dirección de Fomento Cívico y la Secretaría de Educación.

En el desfile participaron cuatro planteles de preescolar, cinco de primaria, cinco más de escuelas secundarias, cinco de nivel medio superior y tres de nivel superior, incluyendo al Tecnológico Victoria, la Universidad del Norte y la Universidad Politécnica de Victoria.

Para terminar, participaron la Benemérita Normal Federalizada, la Normal de Educadoras y la Normal Rural de San José de las Flores.

También tomó parte el contingente del 77º Batallón de Infantería con carros alegóricos alusivos a las cuatro transformaciones del país y escenificaciones de caudillos revolucionarios como Francisco Villa, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata.

Otros contingentes que desfilaron fueron la Guardia Nacional, Guardia Estatal, la Universidad de Seguridad y Justicia, Pentatlón Deportivo Militarizado, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y asociaciones de charros y cabalgantes.

Al término de la parada cívico-militar, Francisco Arroyo Quiterio, comandante de la columna del desfile, rindió el parte de novedades, informando que desfilaron ante el pueblo de Tamaulipas: una bandera de guerra, 20 banderas nacionales, 17 escudos de Tamaulipas, 98 elementos del Ejército Mexicano, 58 elementos de la Guardia Nacional, 54 elementos del Servicio Militar, 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 250 estudiantes de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, 2,800 alumnos de diferentes instituciones educativas, 37 elementos de Protección Civil y Bomberos, 30 elementos de la Cruz Roja, 60 elementos del DIF Tamaulipas, 112 deportistas del INDE, 50 cadetes de Pentatlón, 90 carros temáticos, 58 vehículos y 50 cabalgantes.

Acompañaron al gobernador en este evento: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Fernando Meneses, en representación de la Guardia Nacional; Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública; David Cerda Zúñiga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; diputada Magaly Deándar presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación; e Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia del Estado.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com