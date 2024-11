Marco Antonio Vázquez Villanueva

Menos saliva y más acciones…

Dos actos de este jueves 21 de noviembre confirman que el gobierno federal (léase la presidenta Claudia Sheinbaum) sigue siendo el mejor aliado del gobernador Américo Villarreal para beneficiar a los tamaulipecos; se los detallo, a primera hora, en la mañanera, se anunció la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, se concreta el ofrecimiento cumbre de la actual administración para esta región y aquí lo destacable es que se trata de una obra que los detractores de Quien Manda en Tamaulipas decían que nunca se llevaría a cabo y ya les callaron la boca, con un agregado, el acueducto es la obra que nos garantizará por muchos años más contar con el vital liquido y sin problemas; la segunda acción fue la firma del convenio de vivienda, un proyecto sin precedentes para apoyar a los que menos tienen y ya se firmó dicho acuerdo por la tarde, con alcaldes, el Director nacional del Infonavit, representantes de la SEDATU y el gobernador.

En el primer caso, el del acueducto, queda claro que la Presidenta Claudia Sheinbaum esta respaldando un proyecto que era promesa de campaña del gobernador, pero también es obvio que se realiza porque se interesa de Tamaulipas, exacto, los días del olvido para esta región parecen quedar en el pasado.

Eso es lo bueno, a Tamaulipas ya no se le deja solo en sus necesidades, se nos brindan recursos sin necesidad de estarlos peleando en ninguna parte, pareciera que nuestras prioridades también son sus prioridades.

Igual entre lo que resalta está que por primera vez no se observó un desgaste de la administración estatal, así, mientras sus detractores lanzaban sus puyas, quien Manda en el Estado y su equipo muy callados hacían gestiones, se movían donde tenían que hacerlo y los resultados dejaron ardiendo a los enemigos políticos porque, además, es algo que ellos nunca pudieron lograr.

Exacto, hubo menos saliva y habrá más acciones de beneficio al pueblo tamaulipeco, resultados que es lo que a final a todos nos interesa…

LA DE CAL… En el Congreso de Tamaulipas la soberbia campea, se creen sabelotodo, tan mal andan que ya es necesario comenzar a cuestionarse dónde está el presupuesto que por ley se le designa a cada diputado para contratar a sus ayudantes, a sus asesores.

Todas las pierden, a veces hasta las pierden dos veces, la primera ante las instancias jurisdiccionales, la segunda cuando intentan justificar sus yerros, lo que habla que no son buenos en una de sus obligaciones que es conocer y modificar las leyes, y resultan peores en lo político.

Mire, prueba de ello fue el revés que le propinó la corte a su Junta de Gobierno, les dijo que estaba mal hecho el procedimiento y en eso no hay nada que discutir, todos lo sabíamos, hasta los diputados (que ya es una exageración), pero bueno, el dictamen en realidad no trae nada consigo, menos ahora que la legislatura tiene todo para modificar a placer lo que se le antoje, solo era eso y ya, pero no, el presidente del Congreso, Humberto Prieto Herrera, hasta convocó a una rueda de prensa, se subió al ring nomas para mostrar sus limitaciones, para exhibir que se está gastando el dinero para asesores en nada, o en los amigos, las amigas, sus compadres, sus ambiciones, vaya usted a saber.

Calladito y corrigiendo el presidente del Congreso se habría visto más bonito, aprovechar que la Corte no invalidó ninguna acción de la Junta de Gobierno, no había nada que ver al pasado y si al futuro.

Es cierto, lo que sí hizo bien Prieto Herrera fue aprovechar la situación para justificar la Reforma Judicial, no miente cuando dice que ya era urgente un cambio en ese poder, tampoco que fue necesario quitarlos a todos para transitar a formas más elevadas de hacer justicia, más transparente, más acordes a la realidad de este México lindo y querido, o de Tamaulipas en el caso que a él compete.

Es cierto, este afán de protagonismo del presidente del Congreso no borra para nada los aciertos que han tenido, los avances que los tamaulipecos exigían para que por fin se nos haga justicia y sienten en el banquillo de los acusados a los cabecistas, hablando concretamente, de la forma como echaron al Fiscal Anticorrupción, del nombramiento del nuevo Auditor Superior del Estado, de la misma reforma al Poder Judicial, de otros actos que hay que reconocerlos como un avance, pero de verdad, no era necesario hacer un pronunciamiento de esa forma sobre algo sin importancia, todo lo llevaba ganado, más aún, en la política también se debe saber elegir a los enemigos y la Corte, por más alto e importante que sea el Congreso de Tamaulipas, no está a su altura, no para pelear con ellos porque al final tienen razón cuando dicen que se irán los magistrados, los ministros, los jueces, el consejo de la judicatura, pero los que realmente trabajan en diseñar estos resolutivos ahí seguirán y pueden tomar la afrenta como personal y a nadie conviene eso.

Vaya pues, aquí también se requiere menos saliva y más resultados, nomás que sigan el ejemplo de más arriba, de Quien Manda en el Estado…

CONFIRMA PRESIDENTA SEGUNDA LINEA DEL ACUEDUCTO A VICTORIA… La segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, Tamaulipas, forma parte de los 16 proyectos estratégicos que impulsará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dentro del Plan Nacional Hídrico que se dio a conocer esta mañana.

Durante la conferencia mañanera, celebrada en Palacio Nacional, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López confirmó que el Acueducto Ciudad Victoria II, contará con todo el apoyo del gobierno federal para su desarrollo a fin de contribuir a resolver la disponibilidad de agua en la capital del estado.

“Como parte de este plan vamos a realizar obras de infraestructura en todo el país, estamos trabajando ya con estados y municipios en la elaboración de un plan maestro. Hemos revisado el estado que guarda la infraestructura y también la necesidad que se tiene para desarrollar nuevos proyectos”, dijo.

El titular de la Conagua explicó que los proyectos se van a financiar a través de los programas federalizados y con inversión estatal y federal directa.

“Es un programa sin precedente, nunca se ha establecido un plan maestro y esto nos va a permitir tener una gestión que no solamente resuelva la problemática de manera inmediata, sino que tengamos un plan para los próximos 30 años en el cual podamos estar invirtiendo y este modelo nos va a permitir potenciar capacidades”, expresó.

La segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero es uno de los proyectos que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, tal y como lo reafirmó la semana anterior, cuando presidió el evento de colocación de la primera piedra de la nueva planta potabilizadora en la que se invertirán 174 millones de pesos.

SE CONSOLIDA UAT EN RIO BRAVO… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó su reconocimiento a la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo (UAMRB), por impulsar el crecimiento y la calidad de la educación superior de la casa de estudios en esta región fronteriza.

Luego de una emotiva recepción que le brindaron estudiantes, docentes, personal directivo y administrativo, el rector Dámaso Anaya hizo un recorrido por la Expo Académica 2024, acompañado por la directora de la UAM-Río Bravo, Rita Miranda Olaya.

En su mensaje, felicitó a la comunidad universitaria de esta institución por sus grandes avances académicos, tecnológicos y de vinculación que la posicionan dentro de las mejores opciones educativas al servicio de la juventud estudiantil.

En su oportunidad, el rector visitó los laboratorios, talleres y diversas áreas que comprenden la exposición académica de las carreras de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y Licenciatura en Negocios Internacionales, cuyos programas consolidan la calidad de su oferta educativa, a la que se ha sumado este año una nueva opción, la Licenciatura en Administración.

Durante su visita, el rector entregó un reconocimiento a Alexsandra Guerra Jarquín, recién egresada de la carrera de Negocios Internacionales, por haber obtenido el Premio Ceneval de Excelencia EGEL en Comercio.

Al constatar los logros de la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo presentados en la exposición de sus programas educativos, Dámaso Anaya celebró también la creatividad emprendedora de los jóvenes que muestran en sus proyectos sus adelantos en el manejo de nuevas tecnologías y en propuestas que están vinculadas al desarrollo económico y empresarial.

El rector subrayó que la UAT está fortaleciendo su educación con un enfoque humanista, para brindarles a sus estudiantes mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional, además de programas y servicios que sean de gran apoyo para su formación integral.

REFUERZA MUNICIPIO DE VICTORIA RELACIONES CON EMPRESARIOS… El presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, se reunió con directivos de la Maquiladora Nieng Hsing con el objetivo de estrechar relación y fortalecer el vínculo de colaboración para garantizar su operatividad en la Capital de Tamaulipas.

Acompañado del secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio, Luis García Martínez, y Diana Brisseida Céspedes, asesora en política económica, reconoció al sector de la maquila como pilar importante en la generación de empleo, crecimiento y desarrollo de la ciudad.

“Vengo con mi equipo de trabajo a refirmar el compromiso de seguir colaborando con esta empresa de clase mundial que hace 26 años eligió instalarse en Victoria, que genera más de 800 empleos y tiene planes de expansión a corto plazo, cuenten con todo nuestro apoyo” expresó.

Tras sostener una mesa de dialogo, atendió la invitación del gerente administrativo Leon Lee, Antonio Wu, Subgerente Administrativa y Carlos Ramírez, Gerente Recursos Humanos, para realizar un recorrido por las plantas donde se confecciona tela de mezclilla de alta calidad.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com