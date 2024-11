Marco Antonio Vázquez Villanueva

Tiempo de eliminar estorbos…

Por más que se intenta resulta imposible defender a los órganos autónomos que van a desaparecer a nivel nacional, al contrario, el acto, por el ahorro que representa en tiempo y dinero, bien vale la pena para tomarlo de ejemplo y pensar en hacer más profundas esas reformas, por ejemplo, ¿qué le parece eliminar los regidores y síndicos o gran parte de ellos?, ya se, los que se disfrazan de demócratas pondrán el grito en el cielo, pero, ¿qué hacen para merecer sobrevivir?, nada, o casi nada que como dice el poeta, no es lo mismo, pero es igual.

Por lo menos en Tamaulipas estas figuras deben ser eliminadas, las razones son muchas, aunque se pueden resumir en que es muy raro encontrar a uno de ellos o una de ellas que si hagan su chamba, casi la totalidad se dedican a firmar, cobrar y creerse importantes en sus pueblos porque pueden sacar borrachos, cancelar multas o conseguir permisos para poner un depósito de cerveza.

La gran mayoría de los regidores y síndicos lo más complicado que hacen de sus vidas es acudir a las sesiones de Cabildo a levantar la mano y firmar las actas correspondientes, otros hasta se dan el lujo de faltar a algunas cuando son temporadas de vacaciones o de fiestas, y es complicado porque les da miedo que los entrevisten y les pregunten que hacen y no sepan ni qué decir.

En el pasado por lo menos intentaban engañar al pueblo, para nadie es un secreto que para fingir que trabajaban a muchos les hacían hasta los escritos que tienen que ver con “sus informes de comisiones”, es decir, se paraban frente a sus compañeros en una sesión a dar una lista de lo que hace la dirección respectiva del municipio y se aplaudían entre ellos, aunque a veces lo hacían sin estar enterados de lo que decían, bueno, pues hasta eso ha sido eliminado hoy en día.

Perdón por generalizar, pero de cada Cabildo uno o una es quien desquita sus jugosos salarios y compensaciones, la que supervisa la chamba de su comisión respectiva, la que sale a las colonias o tianguis a escuchar que pasa en la calle, preguntar qué se necesita, como pudieran mejorar la vida de sus ciudadanos y lo más triste es que a quién hace la chamba su partido le castiga y no le vuelven a dar oportunidad en el servicio público porque para ellos trabajar es un mal ejemplo ya que le quitan el negocio a directores y hasta ponen en riesgo el mal manejo de los recursos.

Sería extraordinario, por ejemplo, que en una ciudad como Matamoros, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Altamira, Mante, Río Bravo, San Fernando, y en cada uno de los 43 municipios, todos sus regidores y sus dos síndicos anduvieran en la calle trabajando, supervisando lo que se hace o debe hacer en sus respectivas comisiones, habría más ideas para responder a las necesidades de cada pueblo, habría trabajo al enterarse que se debe poner creatividad ante la falta de recursos para todos, pero no, a un regidor o a un síndico solo lo ve en la boleta donde se le elije, a veces en campaña y no lo vuelve a saludar hasta que sale otra vez a pedirle el voto.

Lejos de chambear, los regidores y síndicos se dedican a la grilla, perdone otra vez por generalizar y mis respetos para los que si trabajan en pro de su comunidad, pero así sucede.

En Ciudad Victoria, por ejemplo, este fin de semana que paso votaron en contra el presupuesto del municipio y ni siquiera se ponen de acuerdo para presidir sus comisiones y ponerse a trabajar, más allá de quien tiene la razón, si quien propone o quien rechaza, lo único que se observa es que regidores opositores estorban, frenan proyectos, ponen en riesgo la estabilidad de un municipio, por eso se deben poner a analizar en serio a los Diputados en el Congreso la propuesta de disminuir los miembros de los cabildos o quitarlos, ir pensando en la forma como podrían ser sustituidas esas figuras o, en el peor de los casos, que se delimiten las funciones de cada uno de ellos y obligarlos a trabajar, ponerlos entre los funcionarios con responsabilidades de tal forma que si no llegasen a cumplir con sus encomiendas y con responsabilidad, es decir, viendo por el pueblo, también se les sancione.

No dudo de la buena fe de los regidores y síndicos de Victoria que pretenden arrinconar al presidente municipal en ciertos temas, pero no se pueden ir a esa velocidad y menos en una ciudad que crece rápido y demanda soluciones a sus problemas, peor aún, quizá unos tengan buena voluntad, pero otros solo ven negocio y de mi se acuerda si los más beneficiados no resultan ser los más bandidos o bandidas en ese cabildo que ahora se dice preocupado por el pueblo aunque ni idea tengan de lo que ponen en riesgo, de lo que votan a favor o en contra.

Le insisto, poco entendible es la existencia de los Cabildos si no hacen absolutamente nada para beneficio del pueblo, al contrario, representan un alto gasto para las administraciones y más posibilidades de actos de corrupción o tráfico de influencias que de soluciones a los problemas que tienen las colonias o los ejidos, y aquí ya no le hablo solo de Victoria, la situación se ve en la generalidad de estas figuras de los 43 que existen en Tamaulipas y quizás de todos los que cumplen esas funciones en los municipios de este México lindo y querido.

Hay otra razón para eliminar los cabildos, en realidad duplican funciones, me explico, es poco comprensible que existan si el Congreso es el único facultado para revisar cuentas públicas, aprobar lo catastral, los presupuestos de ingresos y egresos, de iniciar juicio político contra quienes actúen mal, llamar a cuentas a los presidentes municipales si hacen mal uso de los recursos públicos, exacto, regidores y síndicos son feas figuras de ornato y a veces peor porque se convierten en cómplices de las autoridades en algunos negocios.

Si, ya sé que defenderán la existencia y hasta pretenderán aumentar el número de regidores y síndicos los partidos políticos argumentando nuestro sistema político, lo republicano de su existencia, la democracia, la representación de toda expresión política y social y todo lo que deben hacer en teoría cada uno de los que conforman un Cabildo, pero la verdad es que solo lo hacen por poder, sus ansias de saqueo y porque les sale más barato acordar de esa forma con los diferentes grupos políticos el reparto, es decir, cada que hay elecciones acomodan a los grupos conforme a su representación y así ganan votos, aunque a la larga salgan más caros para la ciudadanía, aunque a la larga ni siquiera tomen en cuenta al pueblo.

Esa es la triste realidad, regidores y síndicos son un estorbo, no hacen la tarea que les corresponde, resultan caros y ahora hasta son una amenaza, entonces si es grosera su existencia en municipios que a veces batallan hasta para pagar sus nóminas, o, ¿no?, ya lo ve, mentiras no son y este es un buen tiempo para comenzar a analizar la desaparición de esas figuras, de conservar lo que si trabaje y represente los intereses de la comunidad dentro de los mismos, pero garantizar una buena forma de eliminar esos estorbos…

CELEBRA GOBIERNO DE TAMAULIPAS CARRERA POR LA PAZ… Dentro de las actividades conmemorativas del aniversario y Día de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) celebró en Ciudad Victoria, la Segunda Carrera “Por la Paz y la Seguridad en Tamaulipas”, misma que contó con una amplia participación de la ciudadanía.

Para preservar la integridad de las y los atletas, la SSPT contó con el apoyo del Instituto del Deporte en Tamaulipas; la Dirección de Tránsito y Vialidad de este municipio; el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM); Dirección de Tránsito Estatal; grupo motorizado y ciclista de la Guardia Estatal, personal médico de la SSPT y de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

Una vez obtenidos los primeros lugares en la rama varonil y femenil de ambas distancias, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García; el rector de la USJT, Willy Zúñiga Castillo; y el director del Consejo de Desarrollo Policial, Igor Mendoza Ruiz entregaron los reconocimientos y premios económicos a las y los ganadores.

En los cinco kilómetros, el podio estuvo conformado en orden descendente por: Jaqueline Sagástegui, Melissa Vargas y Rebbeca Cruz; Eduardo Velázquez, Adán Ledezma Zamora y Jorge Azúa, acreedores de los tres mil, dos mil y mil pesos.

Mientras que los tres primeros lugares de los 10 kilómetros fueron: Sandra Hernández, Paula Ovalle y Laura Esther Castillo; José Carlos González, Juan Carlos Rico y Adrián De la Cruz, quienes recibieron cinco mil, tres mil y dos mil pesos.

Adicional a estos premios, se entregó un reconocimiento y premio económico a la perseverancia deportiva a Roberto Jiménez Sánchez, de 86 años de edad.

“Qué bueno que hoy nos acompañaron, que como ustedes vieron, tenemos grandes deportistas”, manifestó el titular de la SSPT, quien invitó a la ciudadanía a ejercitarse en estos espacios que han sido reactivados, en la administración del gobernador, Américo Villarreal Anaya, mismos que cuentan con vigilancia y seguridad.

Además de promover el deporte como elemento fundamental para la prevención del delito, la SSPT estrechó la cercanía con la sociedad, muestra de ello, las fotografías de las y los asistentes con las botargas oficiales, Coronel Justicia y Capitana Honradez, elementos del agrupamiento canino y las unidades motorizadas de la Guardia Estatal.

Por otro lado, elementos de la Guardia Estatal de Género entregaron violentómetros y trípticos informativos, mientras que, personal del área de reclutamiento instaló un módulo para acercar las diferentes vacantes operativas que oferta la SSPT.

