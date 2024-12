Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Lupita Gómez…

El pasado fin de semana el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, cambió de dirigencia en Tamaulipas, se fue Yuriria Iturbe con más pena que gloria y llegó Guadalupe Gómez Núñez quien es una mujer matamorense sin trayectoria en el servicio público.

Lupita Gómez aterriza en una organización que, a pesar de tener todos los éxitos posibles en las urnas, prácticamente no existe y me explico: La realidad es que Morena ha ganado cada cargo por el liderazgo que en su momento tuvo Andrés Manuel López Obrador apuntalado por liderazgos regionales que supieron cargarse el partido en hombros como lo hizo Américo Villarreal en el Estado, es decir, y para sintetizar, muchos de los actuales presidentes municipales, diputados, diputados federales y senadores le deben el cargo a los antes mencionados, no a los liderazgos del partido que nunca crearon estructura, tampoco han creado ideología.

Mire, para ser más concreto, el logró más importante de Yuriria Iturbe, ya expresidenta de Morena en el Estado, fue colarse a la lista de Diputados locales por la vía plurinominal, aunque duela esa es la realidad, porque la otra es que no se puede colgar ninguna medalla en los triunfos electorales de su partido, vaya, muchos ni la tomaron en cuenta.

Yuriria, como ahora Lupita, y eso hay que reconocerle a Morena, emergieron del anonimato con boleto directo a la presidencia de su partido, y no es malo, habla de un organismo democrático, en el que todos tienen oportunidad de lograr puestos claves dentro del mismo, que tiene respeto a su militancia y reconocimiento a quienes trabajan en ella, porque esa es otra verdad, la ya presidenta hizo chamba suficiente en territorio o eso dicen sus allegados a los que no tenemos más que creerles porque no hay más datos de ella, como ciudadanos, lo que preocupa es que tampoco sepa trabajar, tampoco sepa cómo crear militancia, ideología, organizarse y, en tiempos electorales, como motivar el voto.

Por ello lo que sigue será observar si Lupita se pondrá a chambear o, como Yuriria, se echará en la hamaca, de entrada, la nueva presidenta del partido tiene el beneficio de la duda ya lo que resulte será producto de su actuar, de su capacidad para organizar las huestes guindas, ponerlas a jalar que mucha falta hace para que vayan adquiriendo identidad, ideología y ganando cargos en las estructuras formales de los gobiernos.

Claro es, Gómez Núñez si tendrá que trabajar en democratizar el partido, que realmente tenga asambleas informativas y de debate para este tipo de cambios, es decir, que el observar las cualidades de una persona no sea tarea de un consejo que siempre estará señalado mientras su presidente no tenga la honestidad de dedicarse al mismo, de no privilegiar dos nominas o dos amos como hasta ahora sucede, sino que sea la militancia quien pueda asumir la tarea de elegir a los que desee los represente.

Resumiendo, es mucho el trabajo que tiene encima Lupita Gómez Núñez, como nueva presidenta de Morena no solo tiene la tarea de buscar contar con 300 mil militantes como lo anunció con bombo y platillo, no, su tarea en realidad será crear un partido, porque este sigue siendo inexistente, nadie lo toma en cuenta para cosas serias, también es verdad que no se conoce cuál es la ideología del mismo, ni siquiera forman cuadros, vaya, siendo duros, ni siquiera tuvieron poder para proponer un candidato, por lo menos a regidor, lo de Yuriria es aparte, de lo ella que se hizo Diputada solo parece que fue su bono de salida o agandalle, vaya usted a saber.

Ojalá Lupita Gómez entienda que tendrá mucha responsabilidad, le caiga el veinte que crear partido no será cualquier cosa, esperemos que por lo menos trabaje con seriedad, con honestidad y sepa honrar a la militancia, y sí, también se vale soñar y por ello esperemos que Morena sea el primer partido en incursionar en la política real, en la que sea con el pueblo y al lado del pueblo que es quien lo mantiene vivo, que no sus dirigencias, no hasta hoy…

RECIBE TAMAULIPAS GALARDÓN COMO ESTADO ENERGÉTICO POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO… Por segunda ocasión consecutiva, el estado de Tamaulipas recibió el galardón como el Estado Energético del Año durante la celebración de los P&E Night 2025, organizada por la revista Petróleo & Energía.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Energético, José Ramón Silva Arizabalo, recibió el premio de manos del director general de P&E, Javier Zenderos. Este reconocimiento continúa posicionando a Tamaulipas como el estado ideal para la inversión en materia energética a nivel nacional.

“A nombre del gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, me siento honrado al recibir este reconocimiento, que nos impulsa a seguir destacando la grandeza de Tamaulipas. No ha sido una tarea fácil, pero con el liderazgo de nuestro gobernador, hemos dado pasos firmes para consolidar proyectos de gran escala en nuestro estado”, señaló José Ramón Silva.

Además, afirmó que este galardón es prueba del trabajo conjunto para alcanzar grandes metas en Tamaulipas.

“Este reconocimiento es una prueba de que, cuando trabajamos juntos y con un propósito común, podemos alcanzar grandes objetivos. Seguiremos enfocados en promover prácticas sostenibles, adoptar tecnologías innovadoras y asegurar que nuestro desarrollo energético beneficie a todas las comunidades de Tamaulipas”, destacó.

“Este premio nos motiva a continuar trabajando con más determinación y a seguir liderando con el ejemplo en la transición hacia un futuro energético más limpio y eficiente”, concluyó.

Cabe destacar que Tamaulipas fue galardonado el año pasado en este mismo evento como el Estado Líder Energético, demostrando el compromiso del gobierno humanista del doctor Américo Villarreal Anaya con el desarrollo del sector energético.

CON HUMANISMO Y CALIDAD SE TRANSFORMA ENSEÑANZA EN LA UAT… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró la dieciseisava edición del Congreso Internacional de Enfermería y el onceavo Foro Regional de Posgrado denominado “Transformación y Humanismo en Enfermería para un Mundo Sostenible”.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya dio la bienvenida a ponentes, investigadores, estudiantes y profesionales que participaron en las jornadas académicas y científicas en las cuales se abordaron los retos de la enfermería y los objetivos de desarrollo sostenible.

Felicitó a la comunidad de la Facultad de Enfermería de Tampico (FET) y a su directora, Tranquilina Gutiérrez Gómez, por la organización de este importante encuentro que muestra el compromiso profesional de generar espacios importantes para el aprendizaje y que además fortalece los programas de investigación y posgrado que impulsa la UAT.

Destacó la participación de ponentes de instituciones como la UNAM, la Universidad Anáhuac, la Universidad de Sucre, Colombia, y organismos de investigación como U-Nursing Latinoamérica, subrayando la importancia de realizar en estas actividades el intercambio de ideas, la colaboración y el fortalecimiento de los vínculos entre instituciones nacionales e internacionales.

Subrayó que, la Facultad de Enfermería Tampico, desde sus inicios ha sido un bastión de excelencia formando profesionales competentes y comprometidos con los principios de ética y de humanidades, luego de añadir que su liderazgo académico ha sido determinante en la consolidación de enfermería como una disciplina fundamental en el cuidado de la salud.

El rector enfatizó en la formación humanista de los estudiantes de enfermería, y puntualizó su compromiso de fortalecer con este nuevo enfoque educativo a todas las disciplinas que imparte la UAT.

Por su parte, la directora de la Facultad de Enfermería Tampico, Tranquilina Gutiérrez Gómez, agradeció al rector Dámaso Anaya por el apoyo en la consolidación de proyectos que fortalecen la calidad académica de esta institución.

En el evento el rector entregó reconocimientos a veintitrés egresados que recientemente obtuvieron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL, así como a once docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Durante las actividades se abordaron temas tales como: Humanización desde la educación de Enfermería, Enfermería y los objetivos de desarrollo sostenible, El cuidado integral desde una perspectiva humanista, Competencias de enfermería en la salud ambiental y la sustentabilidad, entre otros.

AVANZXA CONSULTA PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EN VICTORIA… Con la activa y entusiasta participación de organismos, asociaciones y autoridades de la administración federal, estatal y municipal de Victoria, concluyó el segundo foro de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

En la clausura, el Secretario Técnico del Municipio, Gildardo Wong Amar, agradeció, a nombre del presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, la aportación de propuestas en temas de Bienestar e Inclusión Social, Educación, seguridad e Infraestructura Pública.

Durante los foros, celebrados los días 27 y 29 de noviembre, se puso énfasis en implementar políticas públicas para impulsar la inclusión así como mejorar el entorno social para los grupos vulnerables y las personas con discapacidad.

En el segundo foro, realizado en el Auditorio de la Casa de la Cultura de FOVISSSTE, se incluyeron temas relacionados al deporte, cultura, educación, servicios públicos, desarrollo urbano y económico para su integración en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

