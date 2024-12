Realiza SST curso de actualización de Enfermedades de Trasmisión Sexual

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para actualizar los conocimientos en la prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual del personal de las unidades de salud en Tamaulipas, se llevó a cabo el curso “Enfermedades de Transmisión Sexual”, que bajo el lema conmemorativo de este año “Sigamos el Camino de los Derechos”, se impartirá semanalmente hasta el mes de febrero de 2025.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, invitó a los responsables de los programas de VIH/Sida de cada unidad y jurisdicción sanitaria, a replicar los conocimientos que, durante estos meses, fortalecerán para dar la atención que este tipo de pacientes requiere en cada una de sus consultas, además de mantener los insumos y medicamentos necesarios para este padecimiento.

“Cada año el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, destina los recursos necesarios para que el programa de VIH se mantenga activo y con los insumos para que ningún paciente se quede sin la atención que requiere, por ello los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) se ubican de manera estratégica en los municipios de mayor afluencia para atenderlos”, dijo

En este 2024, el programa de VIH/SIDA, realizó un promedio de 76 mil estudios, a la par de hepatitis C, debida a que durante todo el año se llevan a cabo las campañas de detección, ya que toda persona puede padecer hepatitis C y no lo sabe, en ellas también se les invita para que se hagan la prueba de VIH y de estas se han detectado unos 300 nuevos casos.

“Con estas campañas, el mensaje es muy claro y va dirigido principalmente a quienes han presentado una situación de riesgo, por ello también se les invita a que se protejan para que no exista la posibilidad de que puedan adquirir estas enfermedades”, destacó Hernández Navarro.

El comportamiento del VIH/SIDA en el estado es similar cada año y actualmente se tiene un acumulado de unos 4 mil 300 pacientes que reciben de manera gratuita sus tratamientos el cual incluye medicamento retroviral, pruebas rápidas de VIH, hepatitis y sífilis, preservativos, gel, equipo, entre otros, lo que le permite al paciente tener una vida normal y sin ningún problema de contagio a otras personas, siempre y cuando mantengan medidas preventivas en sus relaciones.