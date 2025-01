Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les arde…

Tema muy socorrido por los enemigos de Quien Manda en Tamaulipas durante los primeros dos años y poquito más de su administración es la presunta filiación de varios funcionarios del gobierno al grupo de Sergio Carmona, a quien le conocieron como el rey del huachicol, en sus ataques afirmaron que quien encabezaba dicho grupo era Adriana Lozano, ya exsecretaria de Finanzas en el Estado y nombraron a varios más, pretendían con sus dichos que Américo Villarreal Anaya se viera débil y aseguraron, las veces que quisieron, que los huachicoleros tenían más poder que cualquiera.

Hoy que se va Adriana Lozano, dejando buenas cuentas en la administración pública eso no está a discusión, afirman que el gobernador traiciona al grupo de Carmona, que no debió actuar de esa manera, se desgarraron las vestiduras pretendiendo que todo siguiera igual, triste caso, hoy que se descubre su ambición y perversidad los enemigos de la transformación, léase cabecistas principalmente, no saben si aplaudir la salida de la Secretaria Lozano o criticar la misma, les arde todo nomás de enterarse que el gobernador se empodera cada vez más, que toma decisiones de acuerdo al interés de Tamaulipas, que reconoce los avances pero no deja pasar las oportunidades de mejorar.

Porque además resulta que el nombramiento de Jesús Lavín como nuevo Secretario de Finanzas así deja constancia, el sustituto de Lozano no pertenece a ningún otro grupo que no sea el de Américo Villarreal, es un hombre cien por ciento especialista y técnico en el tema, no se le conocen ambiciones políticas, es decir, que busque un cargo de elección popular y, qué se sepa, es a quien en mayor parte se le reconoce el éxito, junto a la Contralora Adriana Pedraza Melo, de que no hubiera observaciones en la cuenta pública del gobierno del año 2023.

Ahora, ¿qué afectó a Adriana Lozano?, no se sabe, las malas lenguas dicen que lo más grave fue el mal trato a un funcionario de su dependencia, las lenguas de quienes le quieren hablan de que sus proyectos personales la orillaron a ya no aguantar la presión interna y presentar su renuncia para seguir sus sueños, por supuesto que la duda persistirá por siempre, con todo y que para muchos haya la certeza de que nadie renuncia a un cargo como el que ella ocupó.

El caso es que además del cambio en la Secretaria de Finanzas hay que apuntar que se destituyó a la Directora del Instituto de la Mujer, Diana Luz González y también se entregó nombramiento a una nueva Secretaria de Administración entre otros y la única coincidencia en todo ello es que quienes llegan tienen todo el sello del equipo de Américo Villarreal Anaya.

Existen puntos que se deben ir analizando en torno a esta reestructuración del gabinete estatal, uno de ellos es que en el boletín para anunciar los cambios se habla de más evaluaciones, de más exigencias a quienes llegan y a quienes se quedan, es decir, puede haber más cambios en corto plazo o por lo menos no se descartan.

Otra cosa más, con el acomodo de la estructura gubernamental quedó claro que en Tamaulipas solo una persona manda actualmente, que el gobernador se empodera cada día más, que se ve más cercano al segundo piso de la Cuarta Transformación y ello se puede constatar en su participación del informe respecto a los cien días de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Y nomás para no dejar pasar el tema, también será bueno ir pidiendo datos a los que hablan de la debilidad de Américo, a los que le acusan de todo al gobernador, digo, es fácil hacer señalamientos, pero se les va a complicar sostenerlos ahora que se les acaban los argumentos, que todos sus temas han sido derribados uno a uno, por ejemplo, no se cansaron de afirmar que Adriana Lozano era carmonista más que del equipo americanista y ahora que se va lo único que hacen es señalar a la exfuncionaria, pero se niegan a reconocer una realidad sobre ello, en dos años y poquito que tiene este gobierno ha dejado constancia de poca tolerancia a casos de corrupción, menos a los abusos, también de que no protege a nadie y, más que eso, ha dejado firme de que el pueblo es primero y cuando haya que hacer modificaciones a la estructura o cuando haya que dar el manotazo y exhibir poder no habrá dudas en ello, se actuará, pero no atendiendo locuras o sueños guajiros de los enemigos de la transformación, de los cabecistas para precisar, sino, aún cuando a todos ellos les arda el cu, el cu, el cuerpo porque les exhiben sus almas de ladrones, saqueadores, de adoloridos con quienes les arrebataron el poder que solo utilizaban para saquear…

ORGANIZA TAMAULIPAS FORO DE CONSULTA PARA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN MATERIA DE ENERGIA… El Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Tampico será la sede este lunes 13 de enero para recibir el primer Foro de Consulta a la Sociedad: Energía Desarrollo Sustentable para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Con la participación de más de 600 actores para esta consulta, se espera que Tamaulipas sea un estado clave para la creación de este plan que dirige la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, José Ramón Silva Arizabalo destacó que este foro será clave para atender y escuchar a la sociedad civil y generar ideas para plasmarlo en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Este foro viene para atender y escuchar a la sociedad civil, a las y los representantes de este sector y con ello generar una buena opinión y conclusión para plasmarlo en este Plan Nacional de Desarrollo que dirige nuestra presidenta”.

Durante el protocolo, el gobernador Américo Villarreal junto a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar darán la bienvenida y el inicio a las seis mesas de trabajo que tendrán el enfoque en los temas dirigidos al desarrollo energético nacional.

Entre las mesas de trabajo destacan la mesa 1: Planeación energética sostenible, investigación, innovación y formación de especialistas; mesa 2: Justicia Energética y precios justos; mesa 3: Eficiencia, cambio climático y transición energética; mesa 4: Hidrocarburos y Petroquímicos para la soberanía energética; mesa 5: Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional y la mesa 6: Ejes del Plan Nacional de Desarrollo.

CONSOLIDAR INVESTIGACIÓN Y POSGRADO, RETOS DE LA UAT… El rector Dámaso Anaya Alvarado supervisó los diferentes programas de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con la finalidad de fortalecer este rubro del quehacer sustantivo de la máxima casa de estudios en el estado.

En un recorrido por las instalaciones de la Secretaría de Investigación y Posgrado en el Edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector destacó el objetivo de avanzar en los diferentes proyectos establecidos en los ejes estratégicos para el desarrollo institucional.

Durante la visita constató el plan de servicios especializados del Instituto de Ingeniería, así como el área de Posgrado, que contará con la asignación de 41 becas por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), para los estudiantes de diferentes programas que imparte la UAT.

Estuvo también en el Instituto de Investigaciones Históricas, donde constató el importante acervo de Tamaulipas y de México que tiene bajo su resguardo, y que, dentro de sus proyectos, elaborará el libro conmemorativo por el 75 Aniversario de la UAT que se celebra este año.

También se informó de la creación de dos nuevas revistas científicas, una de la Facultad de Medicina Tampico y la otra de la Facultad de Ingeniería y Ciencias del Campus Victoria, que vendrán a enriquecer las publicaciones que son producto de los investigadores de la UAT.

Acompañado por el secretario de Investigación y Posgrado, Fernando Leal Ríos, el rector visitó también la coordinación de Talento Humano, la Dirección de Estudios de Opinión, la Dirección de Posgrado y la Dirección de Investigación, entre otras oficinas ubicadas en distintos espacios del edificio.

Con motivo del inicio de año, Dámaso Anaya saludó al personal de esta dependencia universitaria, subrayando el propósito de estrechar los lazos de amistad y compañerismo, a fin de impulsar un proyecto educativo basado en el humanismo y conseguir en equipo las metas que lleven a la Universidad a los más altos estándares de calidad académica.

ECHAN MANITA DE GATO A CALLES DE LA CAPITAL… En la segunda semana de enero, el Gobierno Municipal de Victoria reportó un avance de 3,390 metros cuadrados de vialidades con trabajos de bacheo, rastreo y nivelación en 8 calles de 7 colonias de la ciudad con un beneficio directo para 4 mil habitantes.

Por instrucción del presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez, la Secretaría de Obras Públicas Municipales reforzó las acciones de bacheo del 6 al 10 de enero en las colonias Norberto Treviño Zapata, Junta Local de Caminos, Héroe de Nacozari y Bertha del Avellano.

En estos sectores se restauró el pavimento dañado en un perímetro de 290 M2 de las calles Oaxaca 15 y 16, Juan José de la Garza 11 y eje vial, 27 Hidalgo y Juárez, y calle Asentamientos Humanos entre Químicos y Doctores, respectivamente, resultando beneficiados 2,100 vecinos del sector.

Los trabajos de rastreo y nivelación durante este mismo periodo se realizaron en 3,100 m2, en una prolongación de 3 calles y 1 camino; calle Lirio entre Jaime Rodríguez Inurrigarro y calle sin nombre de la colonia Moderna, en acciones complementarias se mejoró el camino que comunica al fraccionamiento Alta Vista con la colonia Moderna.

