Destina Gobierno de Tamaulipas 3 mil MDP a obra pública: Américo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Tampico, Tamaulipas. – En Tamaulipas, durante el año pasado, se realizaron obras en

los 43 municipios por un monto de 3 mil millones de pesos, manteniendo los principios

de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, además

de una correcta distribución de los recursos, afirmó el gobernador Américo Villarreal

Anaya.

Al inaugurar la Glorieta Bicentenario, ubicada en los bulevares López Mateos y Fidel

Velázquez de este puerto de Tampico, el mandatario estatal, quien estuvo

acompañado de la presidenta del DIF Estatal, María de Villarreal y la presidenta

municipal, Mónica Villarreal Anaya, señaló que, aplicando estos principios, han

realizado obras en beneficio de las y los tamaulipecos.

“El año pasado, gracias a eso y a la distribución adecuada, valorando los proyectos

que se han tenido a lo largo y ancho de la entidad, hemos hecho obra en los 43

municipios por más de 3 mil millones de pesos, cosa que antes no sucedía, porque

quién sabe dónde quedaba ese dinero. Pero ahora hay cómo hacer obras y cómo

mejorar la calidad y la infraestructura de nuestros municipios y comunidades, para

tener una mejor calidad y oportunidad de vida”, expresó.

Junto a la alcaldesa, el gobernador también felicitó a las y los habitantes de la zona

conurbada, al señalar que Tampico, Madero y Altamira muestran a Tamaulipas y a

México que vivir en paz, trabajando y buscando el bienestar social, sí es posible.

“Siempre han mantenido a Tamaulipas en un lugar importante cuando se hace

referencia a las zonas más seguras de México, y esta zona conurbada siempre ha

destacado, estando en los tres primeros lugares en seguridad”, destacó.

Durante ese evento, y a petición de la presidenta municipal de Tampico, el mandatario

dio respuesta inmediata y aprobó la llegada de 10 nuevos camiones recolectores de

basura para brindar este servicio.

EN TAMPICO SE HAN INVERTIDO 308 MDP EN OBRA PÚBLICA

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya,

señaló: “Desde el inicio de la presente administración, de octubre de 2022 a diciembre

del año pasado, se ha destinado a este municipio una inversión total de más de 308

millones de pesos, solamente en obra pública”.

“Destacan la rehabilitación del Barco Museo del Niño, la rehabilitación de la planta

potabilizadora Laguna de la Puerta, el suministro y colocación de sistemas de agua

potable, trabajos de construcción en el centro de salud y la rehabilitación en el

Hospital General Dr. Carlos Canseco, además de la pavimentación de 107,414 metros

cuadrados, traducidos en 96 cuadras”, añadió.

Al referirse a la Glorieta Bicentenario, que fue inaugurada, informó que hubo una

inversión de poco más de 33 millones de pesos, con trabajos de pavimentación de

más de 3,272 metros cuadrados de concreto hidráulico, 720 metros lineales de

guarniciones, 985 metros cuadrados de banqueta, además de luminarias y áreas

verdes que dan forma a un espacio que prioriza tanto el tránsito vehicular como la

seguridad de los peatones.

“Además, para asegurar infraestructura de calidad y duradera, renovamos y

ampliamos la red hidráulica y sanitaria en este sector, que incluye más de 272 metros

lineales de tubería de drenaje, 411 metros lineales de tubería de agua potable,

descargas sanitarias, tomas domiciliarias, pozos de visita y cajas de válvulas. Y un

sistema de dren pluvial de más de 238 metros lineales, asegurando que esta zona

permanezca funcional incluso en temporada de lluvias”, precisó.

AGRADECE ALCALDESA APOYO DEL GOBERNADOR

Mientras tanto, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal, hizo un

recuento de las acciones emprendidas en sus primeros 100 días de gobierno y destacó

el apoyo del gobernador para poner en marcha 14 obras de pavimentación de calles

y el reordenamiento del transporte público, ampliando ocho rutas con 16 unidades

nuevas, lo que facilita el traslado y la movilidad en el municipio.

“Muchas gracias por su presencia, que nos impulsa y nos invita a seguir trabajando

por ese humanismo que usted todos los días establece. Vamos a ser ese gobierno que

escucha y participa activamente para mejorar las condiciones de bienestar de nuestro

puerto”, concluyó.

En el evento, se contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Héctor Joel

Villegas González; del alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; del

alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez; y el diputado local, Marcelo

Abundiz Ramírez.