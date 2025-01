Fiscal Anticorrupción en Tamaulipas asegura que se investiga al exgobernador Cabeza de Vaca

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y otros ex funcionarios de primer nivel de su administración están implicados en las investigaciones que llevan a cabo por diferentes carpetas de investigación.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en palacio de Gobierno del Estado, a pregunta directa del tema, Govea respondió sobre las denuncias que se han impulsado:

“Algunas de ellas tienen que ver si con el ex gobernador, no estamos hablando quienes son las personas sujetas a esos mandamientos judiciales, pero si hay funcionarios de primer nivel implicados, estamos trabajando también, perdón, en la integración de investigaciones que incluyen algunas de éstas, o señalan algunas de éstas al propio ex titular del ejecutivo”, expresó.

Dijo que existen órdenes de aprehensión que están pendientes de ejecutar en contra de ex servidores públicos, y que solo en lo que va del año ya se han girado ocho mandamientos judiciales.

“Tan solo en lo que va del año acabamos de obtener ocho mandamientos judiciales por casos diversos, tenemos otras que están vigentes contra personajes más conocidos y tenemos incluso en puerta más solicitudes de diversas medidas de las cuales ya las próximas semanas iremos teniendo ese avance”, indicó.

Uno de los casos es el del ex titular de la Secretaría de Bienestar Social, Romulo “G”, a quien un juez ya lo vínculó a proceso, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Especificó que la Fiscalía suma un total de 790 asuntos en trámite relacionados con ex servidores públicos del anterior sexenio.

“Existen también investigaciones en otras áreas de la Fiscalía General de Justicia contra servidores públicos de la propia Fiscalía que tienen que ver, algunos de estos casos, con mal desempeño, actos ilícitos, etcétera”, añadió Govea Orozco.

Mencionó que desde el ejecutivo se han impulsado casi 90 denuncias por diversos delitos, por diversas dependencias, y a éstas habría que sumar algunas que ya han sido presentadas por la Auditoría Superior del Estado.

“Tenemos tan solo 40 de ellas que recientemente fueron recibidas también en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y así también la Contraloría gubernamental también está compareciendo ante nosotros para formular denuncias respecto a irregularidades que ellos han investigado”, detalló.

El Fiscal Anticorrupción rafirmó que este tipo de acciones no son parte de una cacería de brujas.

“Estamos haciendo cada quien lo nos corresponde para rendir cuentas y para dar los resultados que la población espera, no se trata de una cacería de brujas, no se trata de una vendetta política, no se trata de ajustes de cuentas”, aseguró.