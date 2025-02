Por Carlos López Arriaga

Impensable, otra Normandía

Cd. Victoria, Tam.- Aunque su presencia sea noticia y tema de escándalo, ni todos los portaviones de la serie NIMITZ, ni la fuerza aérea norteamericana completa podrían acabar con los cárteles de la droga mexicanos si eligen la acción directa, por las mismas razones que perdieron la guerra ante el Vietcong, la insurgencia armada de HO CHI MINH.

Se trata de un enemigo mezclado entre la gente, que rara vez da la cara, jamás se despliega de manera amplia en un campo de batalla específico y, más bien, se comporta como aquellos mosquitos cubanos señalados por FIDEL CASTRO: “pica y huye.”

Desde luego, en Sinaloa (como en cualquier estado) estamos hablando de criminales y no de revolucionarios. Pero aún teniendo propósitos distintos, su punto en común es la movilidad permanente. Esa ubicuidad que los convertiría en fantasmas si un ejército invasor viniera a buscarlos.

Máxime cuando sabemos que el gobierno mexicano no necesita esa clase de ayuda. Tenemos capacidad de fuego suficiente para pacificar el país. El problema es de voluntad política. Es un asunto de decisión en los mandos superiores, civiles y castrenses, que heredamos de gobiernos previos. De inacción culposa.

La permisividad es buen negocio. Dejar hacer, dejar pasar, voltear para otro lado, hacer como que no ven, normalizar la violencia, para reforzar la idea de que carece de solución.

Tenemos, además, organismos de inteligencia (policial, militar, política) que, por igual, se hacen de la vista gorda. Cerrar los ojos deja buenos dividendos.

TAMBIÉN POR AIRE

La ficha biográfica de CHESTER WILLIAM NIMITZ nos habla de un almirante que llegó a ser jefe de la armada norteamericana, experto en combate submarino y comandante de los ejércitos aliados durante la segunda guerra mundial. Una generación de portaviones con propulsión nuclear llevan su nombre.

Uno de ellos es noticia en medios mexicanos por su reciente incursión en el litoral del Pacífico, cerca de Ensenada, Baja California. Al respecto, el gobierno aclara que se ubica en aguas internacionales.

Se sabe que el USS NIMITZ viene escoltado por dos barcos auxiliares de guerra. El USNS HENRY J.RAISER y el US GOV VESSEL que son como almacenes flotantes que abastecen de combustible, lubricantes y hasta agua potable a la nave principal y sus aviones.

A la noticia difundida entre martes y miércoles, se añade una anterior. El reporte del lunes que dio a conocer la SEDENA tras detectar la presencia de un avión espía norteamericano BOEING RC-135V RIVET JOINT que, al menos en dos ocasiones, recorrió las costas de Sinaloa, Sonora y Baja California.

Para evitar cualquier interpretación dolosa y deslindarse de toda culpa, el mismo boletín aclara que dicho tour se verificó “fuera del espacio aéreo mexicano”. Ande usted.

El citado RIVET JOINT es un avión militar de reconocimiento altamente especializado en misiones de inteligencia electrónica y análisis de información electromagnética.

Su función principal es recopilar, analizar y geolocalizar señales de comunicaciones y radares, para proveer de información crítica necesaria en la prevención de amenazas y (ojo) la selección de objetivos.

PRECISAR TÉRMINOS

Acaso esto último fuera mucho más útil que un desembarco estilo Normandía, como lo quisieran los devotos de TRUMP, que ya ven ondeando la bandera de las barras y las estrellas en Culiacán, Tijuana o Reynosa.

Una invasión a México de nada serviría, salvo estimular el viejo sueño del CHE GUEVARA, en aquel célebre Mensaje a la Tricontinental de La Habana (abril de 1967) cuando vislumbró la posibilidad de “dos, tres, muchos Vietnams.”

En todo caso, la utilidad real que ofrecen los actuales desplazamientos aéreos y marítimos sería, en principio (1) propagandística, dirigida al consumo del votante republicano, para reforzar la creencia de que la Casa Blanca tiene ahora (por fin) un mandatario de muchos cojones.

Aunque también (2) como un mensaje más a México. Una avanzada de lo que podría ocurrir si al terminar el “mes de gracia” no se observan avances significativos en el combate a los cárteles y el tráfico de fentanilo.

Y, acaso lo más importante (3) reforzar la información que ya se tiene sobre el narco, en el entendido de que solo con inteligencia y tiros de precisión podrán asesorar al gobierno mexicano en esta lucha. Siempre y cuando la más alta autoridad del país así lo permita.

MENOS DÍAS

En su conferencia matutina de este jueves, la doctora SHEINBAUM abordó el tema de la relación binacional y, a pregunta expresa, negó que su gobierno esté solicitando una mayor participación de la DEA en territorio nacional.

Tampoco fue tema en la reciente charla telefónica entre ambos mandatarios. Ni ella quería ni TRUMP lo pidió. Hablaron, dijo, de “coordinación, colaboración” y “el resultado fue muy bueno”.

Se refirió también a la charla entre el canciller RAMÓN DE LA FUENTE y el Secretario de Estado MARCO RUBIO el pasado martes, cuyos propósitos explícitos fueron reforzar la seguridad fronteriza, combatir a las bandas criminales, contener la migración ilegal y frenar el flujo de fentanilo, así como sus precursores químicos que vienen de China.

Mientras tanto el muro de TRUMP se sigue extendiendo, el periodo de pausa continúa en cuenta regresiva y la opinión pública de ambos países se mantiene a la expectativa de logros mayores; golpes contundentes y de verdadero impacto. Esto apenas empieza.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com