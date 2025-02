Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ah pa´ amiguitos…

Sabedores que palo dado ni Dios lo quita, el cabecismo y sus aliados siguen lanzando mentiras y acusaciones sin sustento contra la Cuatro T tamaulipeca, no cabe duda que les está haciendo mella la desesperación, estar en el suelo, ser perseguidos por ladrones y tener cada día más carpetas de investigación en su contra y por ello, el fin de semana, con fotografías falsas y nomas porque los apellidos coincidían, vincularon al hijo del gobernador Américo Villarreal, del mismo nombre, con un detenido por la DEA que llevaba 8 kilos de cocaína.

Lo extraordinario en esta falsa acusación es que El Norte, que siempre presumió ser un periódico con todo menos ser mentirosos, se haya prestado para publicar noticias falsas, digo, a los de ese medio nadie les podrá creer que hayan caído por error en la acusación que hizo un diputado federal panista, de apellido Triana y aliado a los cabecistas y por eso publicaron la nota, si algo tiene ese medio son fuentes de información, además cuentan con ligas en medio mundo y debieron corroborar que la foto es falsa o no coincidía con los señalados, incluso antes de publicarla.

La exhibida se las tuvo que dar el propio Américo Villarreal Santiago, quien les dijo que la foto que publican es de él y un colaborador del gobierno que nada tiene que ver con el acusado por la DEA en Texas, que es un montaje, luego les afirmó que ni es familiar ni conoce al detenido, posteriormente culpó a los del pasado de pretender desviar la atención de todas las acusaciones en su contra las cuales no van a parar por estos falsos señalamientos.

Sintetizando, con esa mentira que público El Norte y se hizo circular en redes por el cabecismo, queda claro que andan desesperados porque tienen la certeza que tarde o temprano irá subiendo el nivel de los investigados y detenidos por ladrones, por los saqueos realizados el sexenio pasado.

Ahora, a fuerza de ser sinceros, da tristeza que un partido tan serio como lo fue el PAN este convertido en un chiquero, en un nido de transas que solo pretenden proteger a su exjefe el prófugo Cabeza N, aunque con ello se sigan hundiendo en la mediocridad y cayendo en las preferencias electorales, están moralmente derrotados, están casi en la lona y siguiendo en ese mismo tono lo más seguro es que El Cachorro, cabecistas y secuaces, los llevarán a enterrar después de la siguiente elección, si no es que antes.

Exacto, si el PAN pretende recuperar espacio ya le urge sacudirse a esas lacras, a personajes que por venganza personal no tienen el menor escrúpulo de mentir, de dañar la imagen de su propio partido si eso les deja la satisfacción de ver involucrado en problemas a sus enemigos, no les importa que eso dure muy poco, tampoco que se les vaya a voltear el chirrión por el palito una vez que las verdades salgan a flote.

Conclusión, el cabecismo, quien sabe si por error o complicidad, se ha equivocado en señalar a los personajes vinculados con el detenido en Texas, vaya, quizá hubiera sido más efectivo hacer una investigación más seria sobre los amigos del acusado, ahí si habrían comprobado que está más cerca del alcalde de Matamoros, Alberto Granados, ojo, no hacemos ningún señalamiento, eso lo tendrá que hacer la autoridad, pero todos los indicios nos llevan a él, es más, días antes ya le publicamos que en aquel municipio la sociedad exigía que la primera autoridad tuviera más cuidado con sus colaboradores e incluso algunos ya decían de los quereres y allegados del presidente; ah, pa´ amiguitos, así que lo demás, si es que a Granados le interesa limpiar la imagen de los acusados falsamente, tendrá que dar mejores explicaciones cuando se le pregunte de estos casos…

GARANTIZAN EDUCACIÓN PARA MIGRANTES REPATRIADOS… Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Educación participa en la estrategia “México te Abraza”, implementada por el Gobierno Federal, que preside Claudia Sheinbaum Pardo, ofreciendo atención en materia educativa a las y los migrantes repatriados por las autoridades de Estados Unidos por los puntos fronterizos más importantes de Tamaulipas, informó su titular, Lucía Aimé Castillo Pastor.

“Tiene que ver con participar de la coordinación de esfuerzos que se están dando en los Centros de Bienvenida que se han establecido en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, para atender el retorno de connacionales y la necesidad de que tengan una atención en materia educativa”, precisó.

Dijo que la atención educativa sería temporal, ya que muchos de las y los repatriados regresarían a sus estados de origen, por lo que ya se cuenta con la colaboración de las universidades pedagógicas y las escuelas normales, que aportan a las y los docentes que acompañan académicamente a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que lo necesiten.

Para este propósito, Castillo Pastor nombró a los enlaces de atención a las necesidades educativas que se presenten en los Centros de Bienvenida a Migrantes, y así asegurarse que cuenten con todas las condiciones que requieren para un regreso seguro.

Reiteró que la dependencia a su cargo continuará coadyuvando con las instancias federales y estatales que participan en esta gran estrategia: “Adicionalmente y de forma permanente, hemos estado trabajando con el Instituto Tamaulipeco del Migrante, que es una institución que ha hecho grandes esfuerzos por Tamaulipas, al estar atento al tema migratorio, tanto de aquellos que vienen de otros países, como de quienes transitan de nuestro país”, finalizó.

FORTALECE UAT RELACIONES CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la reunión de trabajo de las Universidades Estatales Públicas de la Región Noreste, organizada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En el encuentro celebrado en la Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC), se integró el Consejo Regional Noreste de la ANUIES, bajo la presidencia de Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien presentó las líneas estratégicas del Plan de Trabajo 2025-2029.

El rector de la UADEC Jesús Octavio Pimentel Martínez dio el mensaje de bienvenida y apertura de la sesión en donde se expusieron los ejes del plan de trabajo, destacándose el fortalecimiento de la educación superior con equidad y pertinencia, la vinculación con los sectores productivo y social, el desarrollo sostenible y la transparencia institucional.

Por su parte, el rector de la UAT subrayó la importancia de este tipo de encuentros, señalando que el trabajo conjunto permite fortalecer la educación superior y generar nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de las comunidades universitarias.

Asimismo, destacó el compromiso de la UAT con la mejora continua de sus programas académicos, la inclusión educativa y el desarrollo de proyectos que favorezcan el bienestar estudiantil y social.

La participación del rector Dámaso Anaya en este evento permite a la UAT consolidar alianzas estratégicas con otras universidades y actores clave en el sector educativo, fortalecer su posición dentro del sistema educativo superior y generar nuevas oportunidades para los estudiantes.

Por otro lado, en el marco de la reunión, se acordó la creación de la Red Regional de Comunicación, la Red de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y la Red de Inclusión y Bienestar Universitario, que permitirán fortalecer la investigación, la transferencia de conocimiento y la accesibilidad entre las instituciones de educación superior de la región.

AVANZA ILUMINACIÓN DE CIUDAD VICTORIA… El Gobierno de Victoria avanza en el proyecto de iluminar al cien por ciento la Capital de Tamaulipas, al instalar y reparar está semana 182 lámparas y focos LED en cuatro sectores de la ciudad para mejorar la seguridad de las familias victorenses.

Por instrucción del presidente municipal Eduardo Gattás Báez, personal de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio dio respuesta a las peticiones que recibió en las audiencias públicas en su visita a 13 colonias con el programa Tardes en Familia.

En calles y avenidas fueron instaladas 150 lámparas y 32 focos LED de 50W que generan mejor iluminación, durabilidad y reducen el consumo de energía, con lo que se brinda mayor visibilidad y seguridad al transeúnte durante horas nocturnas.

Bajo el emblema “Una ciudad iluminada es más segura” Gattás Báez ha logrado alcanzar la cobertura del 95 por ciento del servicio de alumbrado público en las más de 450 colonias, zona centro y 43 comunidades rurales de la ciudad.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com