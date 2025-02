Por Carlos López Arriaga

Exfiscal y exgobernador

Cd. Victoria, Tam.- Las fiscalías estatales y federal son tema por su artificiosa autonomía. Ese laberinto burocrático que es necesario recorrer cuando el titular incumple y obstaculiza las acciones de la justicia, haciendo necesario su reemplazo.

No son enchiladas, diría el refrán mexicano. Remover a los antiguos “procuradores” (hoy fiscales) no es nadamás un asunto de “enchílame otra”. Lo vemos en el estado de Morelos.

Para la opinión pública, data del viernes 4 de agosto de 2023 el arresto del fiscal URIEL CARMONA GÁNDARA, enfrentado, en principio, con el hoy exgobernador CUAUHTÉMOC BLANCO.

Pero también mal visto por una personalidad más importante y poderosa, que entonces fungía como jefa del gobierno capitalino. La doctora SHEINBAUM.

Cuatro veces me he ocupado del tema. Dos en 2023 (agosto y diciembre) más otras dos en 2024 (marzo y abril). El seguimiento ayuda a trascender la visión anecdótica, buscando atisbar la película completa.

CARGO MENOR

Lo abordé por primera vez el lunes 7 de agosto (2023). Un aparatoso operativo estatal y federal se presentó en el domicilio de URIEL. Tocaron el timbre en un lujoso barrio de Cuernavaca, donde el hombre ya los esperaba bañado, peinado y con traje, serenamente flanqueado por sus guaruras.

Caso endeble. Presunta obstrucción de la justicia durante la investigación de un feminicidio. Ojo, no lo acusaban de homicidio, ni siquiera de complicidad o encubrimiento. Solo de hacerse pendejo, retardar procedimientos, incurrir en rezago culposo, lentitud, demora, aplazamiento. En cómputo se dice ralentizar.

Como es costumbre en todo el país: minimizó el caso, desvió la investigación y responsabilizó a la víctima por supuesta ingestión de bebidas alcohólicas (EXCELSIOR: https://tinyl.io/C2Nw).

Lo comenté en este espacio el mismo agosto de 2023. Gobernaba CUAUHTÉMOC BLANCO, alguna vez artillero del club América. De aquí el título de la columna ese día, inspirado en los dichos del legendario “Perro” BERMUDEZ (Interiores, “Zambombazo en Morelos”, https://tinyl.io/C2NZ).

PROCEDIMIENTO FALLIDO

Operativo de captura totalmente inútil, dado que los fiscales (estatales y federal) gozan de fuero y solo un congreso puede deponerlos. Cualquier estudiante en primer semestre de derecho lo sabe.

Es por ello que el 22 de septiembre del mismo 2023, a los 49 días de su teatral aprehensión en Cuernavaca, URIEL CARMONA fue liberado del reclusorio federal llamado “del Altiplano” y también “La Palma”, aunque es más conocido como Almoloya.

Lo comenté también aquí semanas después, con el mismo espíritu futbolero (Interiores, “Del zambombazo al tirititito” (https://tinyl.io/C2Qc).

Y fue, en efecto, “tirititito”, porque (aun suponiendo que fuera culpable) el procedimiento de captura carecía de base legal. Lo cual permitió a URIEL burlarse de sus captores y carcajearse de sus perseguidores, regresando a su oficina para asumir de nuevo como fiscal.

LA LÍNEA DE CLAUDIA

Pero la narrativa viene en capítulos. Al año siguiente, en marzo de 2024, la entonces precandidata CLAUDIA SHEINBAUM visitó el estado de Morelos en gira proselitista.

Y desde esa conflictiva región propuso una relectura al lema “abrazos, no balazos”, sustentado por LÓPEZ OBRADOR, cuando la doctora dijo:

-“ Pues claro que no se trata de abrazos a los delincuentes”, “nosotros tenemos que abrazar a las y los jóvenes de México para que no se vayan a la delincuencia, con educación, cultura, deportes.” (Interiores, “Sheinbaum, otros abrazos”, https://tinyl.io/C2Um).

Se trataba, comenté, de una “urgente actualización de la consigna obradorista” y un “nuevo paradigma en materia de seguridad para los años venideros. Mismas palabras, otro significado.”

La doctora estaría recomponiendo los contenidos para sugerir algo distinto, sin cambiar la expresión. Los abrazos serían ahora para las víctimas de la violencia. Para el hampa dos palabras, que se repiten hoy como un mantram: “cero impunidad”.

Ya se presagiaba entonces (primavera del 2024) el regreso de la mano firme ante la delincuencia que hoy aplica GARCÍA HARFUCH. En la misma gira por Morelos, la precandidata haría una referencia al fiscal URIEL CARMONA, a quien fustigó por considerar que su mala actuación empeoraba la inseguridad en dicho estado.

LO QUE SIGUE…

Pero tuvo que pasar otro año para que el “intocable” URIEL fuera, por fin, defenestrado. La semana pasada el Congreso de Morelos determinó que el fiscal habría dejado de cumplir con los requisitos de ley para estar en el cargo y lo despidió, con 16 votos a favor y 4 en contra.

Sin olvidar que la actual gobernadora morenista MARGARITA GONZÁLEZ SARAVIA sostiene la misma distancia crítica hacia CARMONA GÁNDARA que hacia el gobernador anterior, CUAUHTÉMOC BLANCO.

Quien, siendo amigo de AMLO, llegó al puesto por el (hoy extinto) Partido Encuentro Social (PES), que luego cambiaría de nombre por “Encuentro Solidario”. Con la primera denominación naufragó en 2018; con la segunda el PES se hundió en 2021.

Y bueno, el desafuero le retira el blindaje legal a URIEL. Y empieza la parte difícil porque ahora sí puede ser arrestado por el feminicidio cuya denuncia desatendió. Amén de sus presuntos nexos con el narco.

Mismos que se atribuyen también a CUAUHTÉMOC, a quien una denuncia más reciente añade el de violación. La diferencia es que BLANCO tiene curul federal y, con ello, fuero. Lo cual exigiría un proceso legislativo para despedirlo.

Aunque con esa mayoría aplastante que se carga MORENA, solo hace falta voluntad política y la discreta sugerencia de mero arriba. Con eso tienen.

