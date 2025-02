Por Carlos López Arriaga

Las trampas del lenguaje

Cd. Victoria, Tam.- Reaparece en redes PANCHO CABEZA para argumentar en favor de su inocencia, por escrito y en video. Cabe observar de cerca el documento que ofrece como presunta prueba. Un escueto, lacónico, minimalista mensaje emitido por INTERPOL.

Burocrática hojita mayormente en blanco, con un contenido de tres pinchurrientos renglones. En total, 37 palabras en inglés. Está suscrito en la ciudad de Lyon, Francia, el 30 de enero; va dirigido, con mayúsculas, “A QUIEN CORRESPONDA” (“TO WHOM IT MAY CONCERN”) y reza lo siguiente:

-“The General Secretariat of the International Criminal Police Organization-INTERPOL, hereby certifies that, as of today, Mr GARCIA CABEZA DE VACA Francisco Javier, born on 17 september 1967, is not subjetc to an INTERPOL Notice os difusión.”

En lengua de CERVANTES esto significa:

-“La Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL, por este medio certifica que, a fecha de hoy, el señor GARCIA CABEZA DE VACA Francisco Javier, nacido el 17 de septiembre de 1967, no está sujeto a una Notificación de difusión de INTERPOL.”

¡Es todo!… Para quienes pregunten quién lo manda, abajo aparece el sello de la institución con su conocido globo terráqueo, espada, rama de olivo y báscula de la justicia.

Y sobre dicho sello, una firma con tinta azul, ¡pero anónima!, porque no sabemos quién demonios suscribe y solo nos muestran la siguiente leyenda: “Executive Directorate Legal Affairs, General Secretariat, INTERPOL”. (Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Secretaría General, INTERPOL”).

En línea inclinada, de esquina a esquina, aparece en un gris muy tenue (como marca de agua) la leyenda: “GARCÍA CABEZA DE VACA, Francisco Javier – 88732-2897”. ¿La clave del expediente?

QUÉ DICE EL PAPEL

Pero vamos al contenido, como ya apunté arriba, redactado de manera telegráfica. La parte esencial afirma que “a la fecha de hoy” (“as of today”) el personaje de referencia “is not subjetc to an INTERPOL Notice or difusión”.

Lo cual, en buen español y pocas palabras solamente nos dice que: “no es sujeto de noticia para INTERPOL”.

¡Es todo!… El resto del mensaje comentado por CABEZA son añadidos suyos, como cuando afirma en su espacio de la #RedX (https://tinyl.io/C4mJ) que INTERPOL “anuló la notificación de ficha roja” emitida en su contra por la Fiscalía General de la República.

En ninguno de sus tres renglones, INTERPOL habla de anulación. Sin embargo el susodicho presume que “los tribunales de amparo en México han dictaminado que las acciones de la FGR son inconstitucionales y que la orden de detención es inválida.”

¿Tribunales de amparo?… Ah si, ya entendí, se refiere a esos jueces de “bolsillo alegre” que se han prestado a entorpecer el proceso cada vez que el acusado lo solicita, como el emblemático FAUSTINO GUTIÉRREZ y sus similares JUAN FERNANDO ALVARADO y ADRIANA VEGA MARROQUÍN, entre otros.

MENSAJE ADULTERADO

Sobre este tema se pronunció la Fiscalía General de la República (FJR) el mismo lunes 17, señalando que es “falso que INTERPOL haya cancelado la ficha roja librada contra el exgobernador de Tamaulipas”, “contra quien existe una orden de aprehensión”.

No hay tal anulación, solo una suspensión técnica de carácter temporal que dicha policía internacional suele disponer cuando alguna autoridad judicial dentro del país de origen concede un amparo. Y ya sabemos que en dicha materia, la defensa de PANCHO tiene una facilidad inaudita para hacer felices a los jueces, en particular a los de Reynosa.

De paso la FJR advirtió que procederá contra tales jueces, añadiendo que el exgobernador ha sido acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (https://tinyl.io/C4mS).

Es algo que (al menos en Tamaulipas) todos sabemos. En cuanto una nueva acusación asoma, el amparo brota por generación espontánea. Es concedido sin siquiera estudiar el caso, como una respuesta pavloviana, en cuanto suena la campanita de la caja registradora. Es decir, el mensaje SMS anunciando el depósito.

Pero mire usted, estamos hablando de asuntos federales, donde el equipo de ALEJANDRO GERTZ al menos tramita algunas acusaciones, entre las muchas denuncias presentadas contra el exmandatario.

EL FRENTE LOCAL

Aunque sigue brillando por su ausencia lo más importante. El tambache de cargos relativos al fuero común por anomalías detectadas en el gobierno cabezón. Procesos que no avanzan por el tapón que prevalece en la Fiscalía estatal.

Recordará el lector que desde el arranque del gobierno americanista, una burbuja de funcionarios azules ha mantenido secuestrada la justicia. Empezando por el auditor hasta la fiscalía anticorrupción, la fiscalía general y también un congreso timorato puesto en manos muy ineptas.

Todo esto ha ido cambiando. Por fortuna, ya hay otro auditor, distinto fiscal anticorrupción y un nuevo liderazgo en la cámara. Se nota más movimiento, la lucha contra la impunidad ha recuperado vitalidad, al menos contra exfuncionarios de segundo nivel para abajo.

Pero todavía sin avance alguno respecto al principal responsable, el exgobernador. Lo cual se debe al poder de veto que ejerce la fiscalía general. Una vez liberado este escollo, no habría suspensión de INTERPOL capaz de postergar las acciones de la justicia.

Es un solo paso el que falta. El tiempo es propicio y la coyuntura ideal. Este martes 18, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM abordará el tema y fijará su postura al respecto.

