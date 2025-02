Por Carlos López Arriaga

¿Nuevo papa emérito?

Cd. Victoria, Tam.- No es necesario ser católico, ni cristiano, ni profesar religión alguna, para reconocer el liderazgo generoso y visionario del papa JORGE MARIO BERGOGLIO, sacerdote jesuita, obispo, arzobispo y cardenal argentino.

Escribo esto a media tarde del domingo, cuando los médicos de BERGOGLIO aún conservan la esperanza de una recuperación razonable. Con respeto, suelo referirme a estos señores por sus nombres reales.

El actual BERGOGLIO (autonombrado “Francisco”), su antecesor JOSEPH RATZINGER (alias “Benedicto XVI”) y los titulares previos KAROL WOJTYŁA (“Juan Pablo II”); ALBINO LUCIANI (“Juan Pablo I”); GIOVANNI MONTINI (“Paulo VI”), ÁNGELO RONCALLI (“Juan XXIII”) y GIOVANNI PACELLI (“Pío XII”), entre otros

Tampoco acostumbro los títulos que emplea la prensa piadosa. Ni sumo pontífice, ni santo padre, ni vicario de CRISTO, ni sucesor de PEDRO. Prefiero llamarlos “papas”, palabra corta, de uso general y fácil comprensión.

Durante algún tiempo me referí a ellos como jefes del Estado Vaticano. Pero luego descubrí que el Vaticano no es un Estado, aunque lo reconozca la ONU. Ni siquiera ciudad, pese al uso tan insistente que hacen de ello los medios.

ESTADO NO ES

Carece de los elementos básicos que nos legó el sociólogo alemán MAX WEBER, uno de los teóricos más respetados en la materia. Y estos son: población, territorio y control propio de su seguridad (“monopolio de la violencia”).

(1) Población. Aunque las cifras varían, se habla de 5 mil personas que trabajan en la llamada “Santa Sede”, de las cuales alrededor de 500 viven realmente entre esos muros. De estos 500, entre burocracia y personal de servicio, un buen número son herencia del polaco WOJTYŁA y el alemán RATZINGER, más los que llegaron con el argentino BERGOGLIO. Su pasaporte es del país de origen.

(2) Otra categoría de WEBER es el territorio. El Vaticano abarca 44 hectáreas, de las 128 mil 700 que oficialmente comprende la capital italiana. En porcentajes, ocupa el 0.034% de la superficie romana.

En esas 44 hectáreas, además de la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y la gran explanada, hay un parque trasero y un conjunto de edificios de acceso restringido donde se ubican sus oficinas globales.

Ejemplo cercano. La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco en la Ciudad de México ocupa 92 hectáreas. ¡Más del doble!… Y añado un cálculo local, recordando que esta columna se escribe en la capital de Tamaulipas. Recorrer de punta a punta el Vaticano equivale a caminar de nuestro Mercado Argüelles al palacio municipal.

(3) En cuanto al monopolio de la violencia, la seguridad del Vaticano está a cargo de 120 guardias suizos. Extraoficialmente, desde el atentado en 1981 contra WOJTYŁA, el FBI gringo colabora en algunas tareas de vigilancia.

CIUDAD TAMPOCO

Cabe aquí la célebre pregunta de JOSIF STALIN: -“¿Y cuantas divisiones militares tiene el papa?”… Desde luego, ninguna. Su poder reposa en la influencia diplomática, la autoridad moral sobre millones de creyentes y su condición de potencia financiera.

El Vaticano no es una ciudad por sus mismas dimensiones (muy apenas, un barrio) pues carece de autoridad local. Sus servicios públicos (agua, drenaje, luz, etc.) pertenecen a la administración municipal de Roma, cuyo alcalde es el socialdemócrata ROBERTO GUALTIERI.

Cabe la pregunta, si no es Estado ni ciudad, ¿Qué es?… Es la sede corporativa de un holding global que oferta servicios religiosos en más de 220 mil templos en todo el planeta, instituciones educativas, seminarios, conventos, congregaciones y órdenes religiosas, cuyos ingresos se reinvierten en rubros tan mundanos como inmobiliarias, bancos y capital bursátil. Un holding privado.

Sirva todo esto para enmarcar la circunstancia actual del Vaticano, hoy que una neumonía bilateral tiene internado en la Clínica Gemelli a JORGE MARIO BERGOGLIO, quien cumplió en diciembre pasado 88 años.

ASCENSO ATÍPICO

Llegó al poder en marzo del 2013 tras una sucesión poco común. Su antecesor RATZINGER había renunciado al puesto para adoptar la figura de “papa emérito”. La cual, por cierto, no existía y el mismo creó, como un cargo honorífico. Abdicación que no ocurría desde 1415.

Sobre sus razones para irse, la más conocida fue el haber encubierto las acusaciones por pedofilia contra dos personas muy cercanas: (1) su hermano y también clérigo, GEORG RATZINGER, director (y abusador contumaz) de un coro infantil en la catedral de Regensburg y (2) su amigo el mexicano MARCIAL MACIEL, de negro historial, líder de la congregación “Legionarios de Cristo”.

Lo interesante. La sucesión de RATZINGER dejó por precedente una puerta de salida para los papas quebrantados por sus errores, la edad o su mala salud. Baste recordar el estado lastimoso de WOJTYŁA en los años finales.

Acaso pudiera seguir el ejemplo de RATZINGER, convertirse en emérito y llamar al cónclave para impulsar a un sucesor progresista. Tiempo ha tenido para prepararlo.

Luego de tres papas extranjeros (polaco, alemán, argentino) podría volver un italiano. El mismo BERGOGLIO colocó en dicha tesitura al actual Secretario de Estado PIETRO PAROLIN.

Reformista innegable, PAROLIN tiene un libro escrito sobre el papa más progresista de los tiempos modernos, ALBINO LUCIANI (Juan Pablo I), aquel que murió envenenado a los 33 días de su mandato, por investigar la colusión entre la banca eclesial y la mafia.

La obra está en inglés y se localiza en Amazon (“The September Pope: The Final Days of John Paul I”) y fue editada por Sunday Visitor, en 2021 (https://amz.run/9uaa).

De cualquier manera, no es prudente adelantar vísperas.

