Marco Antonio Vázquez Villanueva

Más muerto que vivo…

Para quienes dudaban que el Partido Revolucionario Institucional está políticamente muerto bien vale la pena detallarles que el pasado 4 de marzo llegó a los 96 años sin que nadie aplauda tal proezza, es más, parece que ya muy pocos están dispuestos a presenciar su funeral.

Al PRI le pesan los años, está deteriorado, falto de credibilidad, invadido por corruptos, transas, gandallas y, lo más triste, en sus filas cuenta con muy poca gente decente, trabajadora y con visión de gobierno, peor aún, casi ninguno de ellos o ellas ocupa cargos de poder.

Se ve viejo el tricolor, tan viejo que ya ni siquiera pudo poner sangre de su sangre como candidato a la presidencia de la República en los dos pasados procesos electorales para la presidencia de la República, tan viejo que sus dueños, porque parece empresa particular, siguen con sus frases anquilosadas, para desgracia de su militancia, pronunciadas sin convicción ni fuerza.

En el colmo de los males, los priístas siguen imitando a los borregos, parecen no darse cuenta que sus liderazgos son de lo más odiado y los siguen, los vitorean delante de la nación, lo hacen con todo y que conocen que se vive en un México con hambre y sed de justicia, un país donde hay un enojo por la impunidad y la corrupción, la violencia y la inseguridad que representan muchos de sus senadores, diputados, hasta el mismo Alejandro Moreno que es su presidente nacional, a él se le acusa de todo y tan campante se perpetuó en la dirigencia de ese partido sin que nadie tuviera fuerza para quitarlo, es más, con la complacencia de muchos de ellos.

Ese es el PRI, un partido que cumplió 96 años y que, efectivamente, está muy viejo, sus seguidores ni siquiera pudieron organizarle un evento a la altura, en Tamaulipas, por ejemplo, ni se acordaron, no que se sepa.

Ya no se logró recuperar el tricolor del golpe que le dio el PAN, ahora menos posibilidades se le ven con Morena, es un organismo pasado de moda, con propuestas tan bonitas que la gente sabe no pueden ser ciertas, menos viniendo de políticos que son en gran parte culpables de gran parte de nuestras desgracias.

No se le puede creer al PRI que quiere cambiar, porque en el pastelito que hicieron por su festejo de aniversario, a nivel nacional, estaban en primera fila todos los hombres y mujeres que han sido catalogados como lo peor de la política, altamente tendientes a la corrupción.

Es innegable que en las filas tricolores están lo más conocedor de la política nacional, a veces parece que lo más preparado, con muchas prendas académicas incluso, pero para su desgracia, en su largo periodo de gobierno y luego cuando regresaron a la administración pública, nada demostraron, al contrario, nos hundieron, nos saquearon.

Y aún hay más, lo complicado para el PRI se pone cuando en los Estados las dirigencias están por el mismo tono de su presidencia nacional, no pasan de ser buenos oradores que no logran entender son de lo más detestados por el ciudadano, peor aún, acusan al votante de ser los equivocados y hasta les insultan por haber cambiado de color, en resumen, están negados a pedir perdón por todo el daño que han causado y así no se puede.

Agregue que los del PRI hay olvidado todo, ocupan su discurso en echar miedo al ciudadano con la Cuarta Transformación sin querer darse cuenta que nada parece peor a lo que vivimos con ellos.

El PRI esta deteriorado, muy dañado, tan mal que no se entera que su discurso es malo y sus propuestas bofas, que le hacen mucho caso a los mercadólogos de la política sin entender que su mal es más profundo, que están más muertos que vivos y mejor deberían ponerse a estudiar, al lado de los expertos, su caso para ver si pueden ponerle a su partido un nuevo rostro que le quede, ya por lo menos, que parezca auténtico.

ENFOCA GOBIERNO DE TAMAULIPAS RECURSOS PARA VIVIENDA DIGNA… El patrimonio de una familia es más que una propiedad; es el espacio donde se construyen sueños, donde se encuentran seguridad y estabilidad. Consciente de ello, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) continúa implementando acciones para apoyar a quienes más lo necesitan.

Como parte de su compromiso social, el ITAVU ha entregado 3 mil 189 paquetes de materiales de construcción, incluyendo block, cemento, varilla, láminas y polines, a familias en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de vivienda de los sectores más desfavorecidos y reafirma el respaldo del gobierno de Américo Villarreal Anaya para el bienestar de la población tamaulipeca.

El director General del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, subrayó que esta acción forma parte de una estrategia estatal para elevar la calidad de vida de la ciudadanía, “gracias al interés y preocupación del gobernador, seguimos trabajando para fortalecer el patrimonio de miles de familias y hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir”, afirmó.

Con estas acciones, dijo, el ITAVU refuerza su compromiso con la inclusión y el desarrollo, con un sentido social y humano, asegurando que nadie en Tamaulipas se quede atrás.

SE INCREMENTA DEMANDA DE ESPACIOS EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene una alta demanda de aspirantes que buscan realizar sus estudios profesionales en alguna de las más de ochenta carreras que oferta la casa de estudios en sus diferentes campus en el estado.

El registro para el proceso de admisión del ciclo escolar Otoño 2025-3 (agosto-diciembre 2025) se mantiene vigente hasta el 29 de abril, para lo cual está abierto el sistema en la página https://aspirantes.uat.edu.mx, también con acceso desde el portal institucional de la UAT (www.uat.edu.mx).

Cabe señalar que, para dicho ciclo, la UAT oferta más de ochenta programas académicos (licenciaturas e ingenierías) en sus veinticuatro planteles de educación superior, distribuidos en las sedes ubicadas en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico.

De manera especial, este ciclo escolar ha tenido mayor demanda al abrirse más opciones de carreras, generando el interés y una gran expectación por parte de los jóvenes que aspiran a cursar su formación profesional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La UAT busca crecer en su matrícula un diez por ciento este año, para lo cual se ha fortalecido la oferta académica, creando las carreras de Contador Público y Finanzas, en la Unidad Académica Multidisciplinaria (UAM) Reynosa Rodhe; Ingeniero Agrónomo, en la UAM Río Bravo; y las licenciaturas en Psicología y en Autotransporte de Carga, impartidas en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo.

La Facultad de Ingeniería Tampico sumará a su oferta dos carreras: Ingeniería en Desarrollo Sostenible e Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; de igual modo, se creó la Ingeniería Biomédica, y las licenciaturas de Atención Profesional de la Salud y Ciencias Aplicadas al Deporte y Ejercicio, en la Facultad de Medicina de Tampico.

En otros programas, se abrió la carrera de Ingeniero en Ciencia de Datos, en modalidad a distancia, que impartirá la Facultad de Ingeniería y Ciencias del Campus Victoria, cuyo plantel también será sede, este año, de una extensión de la Licenciatura en Arquitectura, que imparte en Tampico la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

RECONOCEN DIRIGENTES TRABAJO DE GATTAS EN MUNICIPIO DE VICTORIA… Dirigentes de sindicatos, organizaciones y asociaciones, que representan la fuerza laboral de Victoria, reconocieron el trabajo del presidente municipal Eduardo Gattás Báez en acciones, obras y relación institucional ante el Estado y Federación para transformar la ciudad.

En el acercamiento, coordinado por el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, se contó con la participación de 30 secretarios generales, con quienes Gattás Báez dialogo sobre su proyecto de gobierno, escucho propuestas, demandas y estableció el acuerdo de seguir trabajando juntos por la Capital del Estado.

“Se merece nuestro respeto y apoyo porque representa al pueblo que lo volvió a elegir como su autoridad y hoy cuenta con la fuerza trabajadora para seguir cambiando a Victoria”, dijo Cristóbal Castillo Ríos, presidente de la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE.

En la reunión, participaron dirigentes de sindicatos de Telmex, Stocca, músicos, enfermeras, jubilados de IPSSET, SNTE, IMSS, COMAPA, Tiendas departamentales, farmacias, Terrestres, electricistas, maquiladoras, salud, carpinteros, ayudantes y similares, telegrafistas, independientes y asociaciones como la Red Tamaulipeca Ciudadana.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com