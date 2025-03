Marco Antonio Vázquez Villanueva

Torpeza que arrastra sueños…

¿Alguien considera posible que los presentes en un evento no se den cuenta de la llagada de la presidenta de la República?, no, ni Claudia Sheinbaum tampoco, por eso cuando notó la grosería de algunos legisladores dándole la espalda hizo lo que mejor sabe hacer, mandarlos al rancho del jefe de ellos. Digo, no creo que los implicados, los que fingieron tomarse selfis para no saludar a la presidenta, puedan negarlo, por lo menos no Adán Augusto que es el presidente del Senado, Ricardo Monreal que lidera la cámara de Diputados, Andy López que es hijo y el orgullo del nepotismo del expresidente, más otros legisladores que se voltearon cuando se acercaba la presidenta, aunque luego haya querido hacerle creer que no se habían enterado que estaba ahí.

Y por supuesto que Claudia no les mandó recados, en su discurso en el zócalo, que por cierto se abarrotó con más de 350 mil personas, habló de unidad, de trabajo, del futuro, de la relación con Estados Unidos, de los aranceles, de lo técnico, por supuesto, luego de hacer sentir en los hechos lo político, quien manda ahora en México.

¿Quién va a perder en esos desplantes de los Senadores y Diputados a la presidenta?, pues ellos, porque eso de darle la espalda a la presidenta no fue el primer desencuentro, la aprobación de la reforma electoral, es decir, el aplazar hasta el 2030 la bandera de Sheinbaum que es la no reelección y prohibir el nepotismo deja claro que los legisladores siguen recibiendo ordenes de otra parte, más aún, que no les interesa como se vea la presidenta ante la opinión pública, ni le tienen la mínima lealtad a sus proyectos.

A los Senadores se les olvidan muchas cosas, la principal de ellas, la presidenta ya tiene el control total del país lo que significa que está actitud puede ser su tumba y a la de allegados.

Por supuesto, quienes se frotan las manos en este momento son los otros políticos, los realmente allegados a la Presidenta y que aspiran a gubernaturas, alcaldías, diputaciones federales, los que pretenden aparecer en las boletas de los procesos electorales que vienen, deje me explico, mire, es claro que con las acciones de darle la espalda a la presidenta a ella le queda claro que los Senadores y Diputados le tienen más fe al pasado que al presente, es decir, Claudia está consiente que si quiere construirse una mejor historia tendrá que deshacerse de ellos y preparar su propio grupo para adueñarse de todos los cargos públicos que estén en disputa a partir de este año.

Por supuesto, para el 2027 que viene la elección intermedia federal lo más probable es que la presidenta renovará por completo sus diputados federales y ya tendrá más gobernadores y alcaldes.

Y si, luego todo será de ella, propondrá y el resto de los actores políticos tendrán que acatar sin chistar sus líneas, como en el pasado, y eso incluye a su sucesor o sucesora.

Obvio, para aquellas fechas la presidenta tendrá también a su candidato o candidata para sucederlo que si no pasan cosas extrañas va a ser el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, si se complica apunte incluso al propio Marcelo Ebrard que en este tema difícil con los Estados Unidos pudo recuperarse y dejarle claro a la presidenta que tiene toda su lealtad.

Por lo demás, lo de Adán Augusto, Ricardo Monreal, y otros legisladores y legisladoras que les acompañan, los adoradores de la selfie que le dieron la espalda a la presidenta, pues deben buscar, y de inmediato, intermediarios con la presidenta que le dejen claro a ella que están en su proyecto, sobre todo los que forman parte del Senado porque ya con esta llevan tres golpes bien dados a Claudia, no olvide el nombramiento en Derechos Humanos, tampoco el aplazamiento para entrar en vigor hasta el 2030 en cuanto a las leyes electorales que ella tanto pregonó sería de inmediato y ahora que le dieron la espalda, como no queriéndose enterar que ahí estaba, porque es claro que los legisladores nunca le van a ganar a la presidenta, por supuesto que son torpezas, para desgracia de muchas y de muchos, torpezas que arrastran sueños de gubernaturas, alcaldías, cargos, y demás, le quitará espacios a los adoradores de Andrés Manuel, ya lo verá…

LOS CANTU ROSAS… Por cierto, muy endiablado salió el Diputado federal por Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas de oficinas de palacio de gobierno, y más encabrintado se puso cuando le preguntaron si había votado a favor de aplazar la reforma contra el nepotismo al aspirar a la alcaldía que actualmente ocupa su hermana, se ve que tiene tablas políticas porque se acomodó pronto en el tema, con su discurso, para su desgracia el color del rostro le cambia muy rápido.

Ya veremos si Morena cumple sus amenazas de hacer efectiva la propuesta de la presidenta Claudia desde el 2027 y los deja fuera de los cargos, digo, porque es un hecho que él, el Diputado federal Carlos Cantú, no podría aspirar a la reelección ni a la alcaldía de Nuevo Laredo que ocupa Carmen Lilia, su hermana, digo, no podría de tomarse en serio eso del nepotismo y la no reelección en los cargos que sería todavía más duro para ellos, ya que su hermana tampoco podría aspirar a ninguno de los dos cargos y por las mismas razones, no podría heredar la diputación federal de su hermano y su periodo en la alcaldía acabaría…

TAMAULIPAS CON CLAUDIA… El gobernador Américo Villarreal responde al llamado de la presidenta de #México, Claudia Sheinbaum Pardo y acude a la Asamblea Informativa en el #Zócalo de la #CDMX.

En esta asamblea se hablará sobre el acuerdo que logró la Presidenta con el gobierno de Estados Unidos para frenar las tarifas arancelarias.

#Tamaulipas reconoce el liderazgo de nuestra Presidenta y cierra filas en torno a ella. Frente a los retos, avanzamos de su mano a paso firme, unidos y con dignidad.

ANALIZAN EN MESAS DE TRABAJO LEY DEL ISSSTE… La secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, reiteró que la reforma a la Ley del ISSSTE no tiene la intención de afectar a las y los maestros, por el contrario, busca brindarles ciertos beneficios, los cuales se analizan en mesas de trabajo a nivel nacional.

Explicó que en estas reuniones participan integrantes del sindicato magisterial, la Secretaría de Hacienda y diversas cámaras, donde se evalúa la viabilidad de atender algunas solicitudes planteadas por las y los docentes desde la campaña, principalmente en materia de antigüedad, jubilaciones y sistema de pensiones.

Asimismo, señaló que el planteamiento inicial incorporado a la reforma y que ha generado incertidumbre entre algunas maestras y maestros está relacionado con modificaciones a las condiciones laborales de los servidores públicos de confianza, quienes también cuentan con el ISSSTE como sistema de seguridad social, pero no forman parte de la base trabajadora.

“Fue muy puntual (la presidenta Claudia Sheinbaum) al hacer esta precisión en las mañaneras, en más de una ocasión, y creo que eso debe darnos tranquilidad a todos los que somos parte de este gremio magisterial, en el sentido de que ella no permitirá que ninguna ley afecte los derechos de los trabajadores”, subrayó.

Castillo Pastor reiteró que la presidenta no permitirá que se afecte a las y los trabajadores de base en el sector educativo, por lo que hizo un llamado a difundir información veraz sobre esta reforma. “Ojalá que esto lleve a la reflexión a quienes aún sienten inquietud y que confiemos en nuestra presidenta, quien ha sido muy puntual y ha demostrado que está con el pueblo de México”, enfatizó.

Finalmente, recordó que, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Educación de Tamaulipas trabaja todos los días para brindar a las y los docentes las mejores condiciones para su labor en el aula, con el objetivo de garantizar la excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONVOCA UAT A MAESTROS PARA QUE SE CAPACITEN EN MEXICO O EL EXTRANJERO… A través de las iniciativas impulsadas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, para fortalecer el desarrollo profesional del personal académico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lanzó la Convocatoria de Movilidad Docente 2025, que ofrece la oportunidad de realizar estancias en reconocidas instituciones de educación superior de México y el extranjero.

La convocatoria está dirigida al profesorado de tiempo completo y de horario libre con el objetivo de potenciar las competencias académicas y fomentar la internacionalización de la educación superior en la UAT.

Alineado con la visión humanista del rector Dámaso Anaya, este programa ofrece financiamiento en rubros como transporte aéreo, transporte terrestre, hospedaje y alimentación para una estancia que podrá ser desde dos hasta doce semanas.

Las estancias deberán tener como destino a las instituciones pertenecientes a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP); a las que integran el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex); y las que se encuentran dentro del QS University Rankings, que incluye a las mejores universidades del mundo.

La convocatoria está abierta a partir del 5 de marzo de 2025 y recibirá solicitudes en distintos periodos hasta el 30 de septiembre de 2025.

Las movilidades se llevarán a cabo entre el 08 de abril y el 15 de diciembre de 2025. Los interesados deberán registrarse en la plataforma oficial de movilidad docente de la UAT y presentar la documentación correspondiente.

Para obtener más información, la convocatoria está disponible ingresando al portal oficial www.uat.edu.mx, y en la página de Facebook de la Dirección de Carrera Docente UAT.

Mayores informes, al correo: alcumpean@uat.edu.mx, o bien al teléfono conmutador 834 318 1800, extensiones 2561 y 2570.

ILUMINA MUNICIPIO DE VICTOREIA AREA DE PAJARITOS… Después de tres meses sin iluminación por actos vandálicos, personal de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio reinstaló el servicio de alumbrado público en la Avenida Chile para devolver la seguridad y tranquilidad a vecinos de colonia Área de Pajaritos.

El presidente municipal de Victoria, la Capital de Tamaulipas, Eduardo Gattás Báez, acudió en persona a encender la red de 6 postes con doble lámparas led última generación, rehabilitada con 300 metros de cable 2+1, calibre 6 de aluminio, sustraídos de forma ilegal por ciudadanos sin moral.

“La iluminación de vialidades y espacios públicos es prioridad del gobierno de Victoria para mejorar la seguridad, convivencia y movilidad; actos vandálicos no van a detener nuestro objetivo de tener a Victoria cien por ciento iluminada” señaló.

Acompañado de amas de casa y deportistas del sector, Gattás Báez realizó un recorrido de supervisión de la calle Golondrina a 16 de Septiembre, de la Avenida Chile para verificar el buen funcionamiento de la red de alumbrado público.

