Marco Antonio Vázquez Villanueva…

Los costos del progreso…

Una parte de los vecinos de una populosa colonia de la capital de Tamaulipas, la López Mateos, andan muy enojados con el alcalde Eduardo Gattás Báez porque les quitará, dicen ellos, el área verde que es donde se encuentran unas canchas de futbol, entre otras cosas.

A como se ve los enojados están mal informados o no quieren enterarse de dos realidades, la primera es que todo progreso tiene un costo, una parte de esa área verde será uno de ellos ya que tendrá que ser enajenada a la Comisión Federal de Electricidad para que construya una subestación, La Palmas I, y evitar que se colapse toda la red de electrificación a la cual ya no le queda mucha vida en esas condiciones, según la paraestatal, durante el próximo año podría tronar si no se hace algo, la CFE informa que son 116 mil usuarios de ese sector los que se verán beneficiados con una alta inversión que resolverá el problema presente y dará mayor capacidad de crecimiento económico y social en los futuros años, prometen que se evitarán apagones, que “truenen” transformadores como ocurre cada año en las temporadas de calor porque existen muchos negocios que consumen energía en exceso para cubrir sus necesidades. La otra realidad es que el municipio promete que con los recursos que se obtengan, más otras inversiones, todo el espacio que se utilice en esa obra será recuperado para los deportistas, no solo eso, se entregarían mejores instalaciones deportivas, equipadas y a las cueles los ahora enojados y los vecinos tendrán acceso.

Hay más historias sobre ese sector de la Ciudad, nadie puede negar los apagones que ya se registran por falta de infraestructura, el año pasado hubo uno por más de un día en ese sector, como tampoco nadie puede negar que ese campo de futbol los vecinos, los que están alrededor del mismo, quisieron clausurarlo porque los jugadores orinaban por sus alrededores, algunos afirman que se llegan a consumir bebidas alcohólicas, de eso último no tengo constancia, de lo primero sí, del enojo de los vecinos del lugar también.

El caso es que el alcalde Eduardo Gattás asumió la responsabilidad, en entrevista dijo que lo único que no permitirá es que se utilice como bandera política el campo de futbol pretendiendo boicotear la subestación y con ello frenar el progreso de todo un sector que es pujante y de los que mayor desarrollo económico muestra en los últimos años. “Que no vean algunos por sus intereses políticos”, dijo al hacer un compromiso con los deportistas de que restituirá el espacio con instalaciones modernas para las prácticas deportivas y recreativas.

Lo que sigue es observar que las dos partes cumplan los pactos, eso sí, con algunas prioridades, la principal es la de darle para adelante al tema de la subestación Palmas I para no frenar el desarrollo económico y social de la capital del Estado, luego, informar a los quejosos de los compromisos de regidores y alcalde, lo siguiente será ver que les restituyan los espacios a los deportistas porque no se debe soslayar que el deporte es salud, paz, tranquilidad y primordial para reconstruir el tejido social que destrozaron los gobiernos del pasado, exacto, ahora que si ponemos todo en la balanza pues lo ideal es ir a preguntarle a los vecinos si prefieren tener luz suficiente y de calidad durante todos los días de calor o disfrutar de un campo de futbol, un área verde.

Así son los costos del progreso, hoy algunos deportistas se pueden decir enojados con el alcalde de Victoria y no dude que lo atacarán con todo en las redes y sus espacios, incluso que promuevan plantones, manifestaciones, y otras cosas para frenar la obra, ya mañana, cuando el proyecto concluya en su totalidad, los habitantes de ese sector tendrán que reconocer el acierto de la subestación Palmas I, porque no hay otra forma de que se garantice el suministro de energía; y los deportistas, cuando estrenen los nuevos espacios, igual van reconocer los compromisos cumplidos del ayuntamiento, esperemos que todo tenga un final feliz, como esperemos que se vigilen unos a otros para que los adoloridos de hoy no frenen el progreso del mañana, pero también para que no se queden en el tintero las promesas, es decir, hacemos votos para que todos salgan ganando…

